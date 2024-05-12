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Сегодня, 11:00

Хочу чемпионства «Динамо»! Рабинер — о золотой гонке

Рабинер отреагировал на победу «Динамо» над «Балтикой»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Тюкавин и Дмитрий Скопинцев.
Фото ФК «Динамо»
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Мнение обозревателя «СЭ».

«Динамо», после этих безумных концовок с «Сочи» и «Балтикой» не сомневаюсь, что ты заслужило это чемпионство! И, конечно, после двух побед над действующим чемпионом, что символично.

При всех твоих понятных минусах, при дисбалансе, при отсутствии казавшимися со стороны очевидными замен, при чем угодно. Несовершенство только делает тебя более земным, понятным, человечным.

&laquo;Динамо&raquo; надо набрать четыре очка в&nbsp;двух матчах, чтоб стать чемпионом России. «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два матча до конца

Еще на 90-й я не представлял, что с таким футболом сможешь отыграться. Для этого не было никаких оснований.

Но ты победило. Двумя какими-то дикими ударами Фернандеса и Нгамале, который два раза пытался забить даже с центра поля.

Такие эмоции может подарить только команда и тренер, которым надо вешать на шеи золотые медали!

Ну какой «Зенит», от которого весной скулы от тоски сводит.

Ну какой «Краснодар», который через два тура выгнал тренера, лидировавшего после первой части чемпионата, и играет непонятно во что.

Пусть это будешь ты, команда — Латинская Россия, которая следует бразильскому принципу: «Вы забьете сколько сможете — а мы сколько захотим!»

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; поздравляют Нгамале с&nbsp;победным голом в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?

Принцип бразильский, а бомбардир — российский. Молодой. Талантливый. Улыбчивый. Не пижон и не повеса. Трудяга. Правильно воспитанный сын большого спортсмена. Забивающий не только середнякам и слабакам, но и сильнейшим, и в самые нужные моменты. Уже шесть матчей подряд! Костя Тюкавин, лучший игрок сезона в стране, лидер чемпионата по «гол плюс пас» в свои 21, светлая голова и золотая пятка, как с тем голом «Сочи», когда сам обалдел и схватился за голову. Кто тогда заслужил золотую медали, если не ты!

Кстати, при шести очках «Зенита» (что тоже не факт с учетом матча в Грозном), ты, «Динамо», можешь один раз сыграть вничью. Но не дай Бог тебе об этом думать.

Константин Тюкавин и Дмитрий Скопинцев.
Фото ФК «Динамо»

Хочется, чтобы прославленная команда, намучившаяся так, что злейшему врагу не пожелаешь, спустя 47 с половиной лет сделала ЭТО.

Надеюсь, великая, могучая и всесильная вдова Севидова, проклявшая когда-то по легенде бело-голубых, смилостивилась и разрешила. Хотя при 2:1 в Калининграде я уже не сомневался, что она снова проявила бескомпромиссность.

Ну и, если это сезон «Байера», то пусть это будет и твой сезон, «Динамо». У вас много похожего.

Я ни в чем еще не уверен, и с этой командой ни в чем нельзя быть уверенным.

Но сейчас я очень, очень, очень хочу твоего чемпионства, «Динамо»!

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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