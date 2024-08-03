«Динамо» отыскало замену Смолову в Марокко. Кто будет сменщиком Тюкавина?

Знакомьтесь: Эль-Мехди Маухуб, новый форвард бело-голубых.

Необходимое усиление

В составе «Динамо» играет один из лучших нападающих лиги, поэтому проблемы бело-голубых с атакующей линией не так заметны. Но они есть: и в прошлом сезоне у Тюкавина была лишь одна прямая альтернатива — Федор Смолов, а после его ухода в «Краснодар» «Динамо» фактически осталось с одним центрфорвардом. По этой причине Константин в кубковом дерби со «Спартаком» провел все 90 минут, в то время как многие основные футболисты отдыхали.

«Динамо» понимало, что летом придется покупать нападающего, поэтому начало поиски еще весной. Однако к старту сезона усилиться не удалось — до сих пор бело-голубые остаются без второго форварда. Но имя новичка хотя бы уже известно: 21-летний марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб. Председатель совета директоров Дмитрий Гафин анонсировал скорую покупку африканца. Агент форварда еще в конце июля сообщал, что Маухуб прошел медобследование, а длительность контракта составит пять лет. По данным Futbol Marroqui 212, «Динамо» заплатит марокканской «Радже» за новичка 1,8 миллиона евро.

Мог перейти на год раньше

Маухуб — чистый центральный нападающий с опытом игры на левом фланге. Всю карьеру марокканец проводил на родине: выступал за ФЮС, «ЖС Суалем» и местного гранда — «Раджу» из Касабланки. Последний клуб год назад выиграл у «Динамо» гонку за страйкера: бело-голубые еще в конце прошлого лета хотели приобрести юношу у ФЮС, но «Раджа» оказалась более убедительна. Если верить Transfermarkt, клуб из Касабланки заплатил тогда 273 тысячи евро, а сейчас выручил в семь раз больше.

В «Радже» Маухуб играл под руководством экс главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра. Сезон пошел ему на пользу, хотя и начался неудачно: в сентябре марокканец сломал ногу и пару месяцев восстанавливался, однако в начале 2024 года отвоевал место в основе «Раджи» и начал регулярно забивать. В 19 матчах минувшего чемпионата Марокко Маухуб вонзил 8 мячей. Средняя результативность приличная — 123 минуты на гол. В составе «Раджи» новичок «Динамо» еще и стал чемпионом Марокко, а также обладателем Кубка страны.

Фото из соцсетей Мехди Маухуба

В походе за олимпийской медалью

За национальную сборную Марокко Маухуб еще не играл, но у него все впереди. Африканец высоко котируется в стране, он выступал и за юношескую, и за молодежную, и за олимпийскую сборные. В 2020 году новый форвард бело-голубых угодил в скандал: в матче за сборную Марокко (U-20) против Алжира Маухуб забил победный гол и отпраздновал его, проведя пальцем по своему горлу. Жест посчитали оскорбительным, и Союз футбольных федераций Северной Африки, под эгидой которого проводился тот турнир, дисквалифицировал Маухуба на два матча.

К 2024 году нападающий дорос до Олимпиады. В Париже Маухуб играет не всегда, зато сборная Марокко вышла в плей-офф, победив Аргентину в безумном матче на старте турнира (2:1). В той встрече форвард не играл, зато выходил на замену в двух других — с Украиной (1:2) и Ираком (3:0). В четвертьфинале марокканцы зарубятся со сборной США, а уже после Олимпиады Маухуб прилетит в Москву, подпишет контракт, и о трансфере наконец-то будет объявлено официально.

Нужно время на адаптацию

Маухуб антропометрией напоминает Смолова — у них примерно одинаковый рост и комплекция. Но марокканец лучше Федора как минимум в том, что он моложе. Пластичный, резкий, быстрый, техничный, хорошо играет головой. «Второй этаж» — козырь африканца: он умеет и выбирать позицию, и высоко прыгать.

Очевидно, что Маухуба покупают на скамейку «Динамо», но он явно будет регулярно играть в Кубке и выходить на замену в чемпионате. Во всех командах он почти всегда был единственным нападающим на поле, и это может смущать: если Личка решит перестроиться на пару форвардов, то Маухубу придется адаптироваться. Впрочем, марокканцу в любом случае придется привыкать к новому турниру, ведь он раньше никогда не играл за пределами родной страны. В остальном — хороший трансфер для «Динамо»: в 21 год Маухуб уже готов приносить пользу новому клубу.