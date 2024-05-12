«Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?

Учитесь у Лички, как вырывать титул.

Если бы про этот сезон снимали сериал, ни один режиссер не подписался бы на такой ураганный сценарий. Ну так просто не бывает: на 90+2-й минуте «Динамо» прощается с шансом возглавить РПЛ и «догорает» «Балтике», а на 90+9-й празднует камбэк! И заодно — спасение чемпионской гонки, где претенденты на золото не только теряют, но и, оказывается, выгрызают очки. Три поражения за сутки — это было бы слишком.

Хотя в «Динамо» публично открестились от борьбы за титул еще месяц назад. «Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», — рассуждал Марцел Личка 19 апреля, когда его команда прошла «Оренбург» в Пути регионов, но в РПЛ увязла в серии из трех поражений подряд.

И что мы тогда говорили? «За чемпионство так не борются», «Как только появился шанс выйти на первое место, команда «поплыла», «Ментально они к золоту не готовы».

Прошло меньше месяца, а уже пора переобуваться — теперь все это касается «Зенита» и «Краснодара», но точно не «Динамо», которое теоретически может оформить титул уже в следующем туре.

Искать логическое объяснение такой ротации в топ-3 нет никакого смысла. Казалось, что «Краснодар» с «Зенитом» должны собраться. Одни не побеждают три тура подряд, другие — четыре. А у соперников больше мотивации в Кубке, чем в чемпионате.

Но что мы получаем?

Мурад Мусаев вместо рывка на первую строчку извиняется перед жителями Краснодара и уверяет, что его команда не заслуживала ни одного из трех последних результатов. Спорить сложно: например, в Самаре «быки» были ближе к поражению, а это уже минус одно очко.

Вячеслав Грулев и Дмитрий Скопинцев радуются победе над «Балтикой». Фото ФК «Динамо»

Да, и с «Ахматом», и со «Спартаком» подвела реализация, но это слишком мелкий аргумент в попытках объяснить, почему команда уже три тура добровольно отказывается от чемпионства. На «Открытии» не было ни финального навала, ни паники у хозяев — команда Слишковича забила шедевр и спокойно доиграла по счету. Хотя по логике должна была страдать и отбиваться, как ЦСКА на «Газпром Арене».

Удивительно, что у «Зенита» все сломалось в самый ответственный момент: команда Семака уже столько лет играет в лучшем случае в полсилы, но, когда нужно, включается и побеждает с большим запасом. А теперь нет ни побед, ни результата, ни голов. Даже психологические ходы не помогают: на разговоры о продлении контракта Семака игроки не обращают внимания; а выжать максимум из своих возможностей становится лень даже в топ-матчах, от которых зависит первое место.

Чемпионская гонка, в которой все только теряют, а не набирают очки, — слишком неловкий финиш настолько событийного сезона. Спасибо «Динамо», которое тоже чуть все не испортило, но снова выдало концовку-триллер и взбодрило весь чемпионат.

Да, способ не слишком надежный (и «Сочи», и «Балтика» были очень близки к цели) и не то чтобы вселяющий уверенность в оставшихся матчах (шок, что можно лидировать с таким числом ошибок в обороне). Но качеством игры в атаке, умением выбираться из безвыходных ситуаций и ураганными концовками банда Лички доказала: прямо сейчас она самый достойный претендент на титул в РПЛ.

И уже его заслужила.