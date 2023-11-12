Тюкавин «продлил» контракт прямо по ходу матча и забил. «Динамо» поднялось на третье место

Команда Марцела Лички догнала «Крылья Советов» и ЦСКА.

Личка против «Оренбурга» — это сюжет. Все-таки чешский тренер проработал в этом клубе целых три года, вечность по меркам России. Вывел его в премьер-лигу, занял там седьмое место, чем заслужил приглашение в «Динамо».

Марцелу пришлось обойтись на сей раз не только без уехавшего в сборную Израиля Дасу (его заменил 19-летний Бессмертный), но и без травмировавшегося Смолова. На позицию «под нападающим» перешел Бителло, а слева в полузащите расположился Нгамале, который залечил повреждение.

Москвичи провели шикарный по зрелищности первый тайм. Двадцать (!) ударов за 45 минут, если считать вместе с заблокированными. Уже в первую четверть часа подали пять угловых (а всего к перерыву их было 8). Опасно били головой Нгамале и Бальбуэна, Чавес — из-за штрафной, Гладышев и Бителло из ее пределов, Тюкавин угодил в штангу.

Но все эти моменты не шли в сравнение с тем, что случилось на 18-й минуте. Сначала Тюкавин убрал защитника с помощью «финта Зидана», но в ближнем бою не переиграл Сысуева. Тут же Гладышев вторым темпом отдал на пустые ворота Нгамале... Невероятно, как тот умудрился пробить выше с шести метров. Пожалуй, это был промах первого круга!

Полное доминирование хозяев, но за него очков и голов не добавляют — 0:0 к перерыву. Интересный момент в первом тайме случился и в паузе между многочисленными атаками бело-голубых — 24 сыгранные минуты активировали опцию пролонгации контракта у Тюкавина. Форвард достиг отметки в 1200 минут за сезон, что автоматически продлило его соглашение с клубом до лета 2025 года.

«Оренбург» при этом вполне мог наказать соперника за расточительность в самом начале второго тайма — Марин не сумел переиграть Лещука. И вообще после перерыва гости заиграли гораздо активнее, наседая на ворота москвичей. Может, это и нужно было «Динамо»? Они стали гораздо реже атаковать, зато на разреженном пространстве действовали куда эффективнее.

На 59-й минуте Сысуев прервал прострел Бессмертного точно на Тюкавина — 1:0 от форварда, «продлившего» контракт прямо по ходу встречи. Константин отличился в четвертом матче подряд. А на 67-й минуте Чавес головой замкнул навес Бителло — 2:0.

Впрочем, бело-голубые уже дважды в нынешнем сезоне упускали преимущество в два мяча (с «Крыльями» и «Сочи»), так что болельщики хозяев явно не могли расслабиться. Но спустя неделю после фиаско на Черном море по тем же граблям «Динамо» ходить не стало. Скорее, они могли увеличить счет, чем «Оренбург» хотя бы сократить разрыв — Тюкавин в выгоднейшей позиции неточно подрезал мяч над вратарем.

После победы команда Лички сравнялась по набранным очкам с «Крыльями» и ЦСКА — эта троица расположилась сразу за лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом». «Оренбург» же остается на 13-й строчке, увязая в борьбе за выживание.