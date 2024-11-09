Дубль Чавеса продолжает погоню «Динамо» за тройкой. У бело-голубых лучший первый круг в 21 веке

Команда Лички обыграла «Пари НН» — 3:1.

«Динамо» в погоне за тройкой испытывает немало проблем — к игровым добавилась эпидемия травм. Причем вылетают на длительный срок лучшие — Лунев, Майсторович, Лаксальт и Бителло. Четверо из субъективного топ-5 в этом сезоне (добавил бы в него, пожалуй, Нгамале). Это уже много. А в проигранной кубковой встрече повреждения получили еще трое — у Карраскаля рваная рана, Фернандес и Скопинцев не смогли доиграть из-за травм. К счастью, для Лички колумбиец и парагваец успели восстановиться, а вот Скопинцев — это новая потеря, защитник выбыл на три недели. Правда, и свет в конце лазаретного тоннеля появился — Лаксальт уже появился в запасе, чтобы сыграть в концовке десяток минут.

Обыгрывать же, чтобы не отпустить лидирующую тройку совсем далеко, требовалось команду, находящуюся на подъеме. Нижегородцы девятые, с приходом Виктора Гончаренко уступили в четырех матчах лишь «Спартаку», обыграв «Ахмат» и «Краснодар». А еще волжане роскошно выглядят в гостях — 11 набранных очков, дома при этом — всего 4.

Так что проблемы «Динамо» в первом тайме не стали неожиданностью. Хозяева быстро и легко открыли счет: Боженов в штрафной неаккуратно выставил руку, а Чавес реализовал пенальти, посвятив гол будущему ребенку. Но уже не первый раз в сезоне после забитого мяча бело-голубые расслабились, и всего через 4 минуты пропустили. Боселли проскочил между Фернандесом и Фоминым, обвел в штрафной Маричаля и мощно пробил, не оставив шансов Лещуку. Шикарный проход аргентинца, забившего пятый мяч в сезоне.

Гости закрылись, москвичи долго стучались в двери, пока перед самым перерывом не повезло: Нгамале бил мимо ворот, но мяч рикошетом от ноги Александрова залетел в сетку — 2:1.

А в начале второй половины Маухуб попал в штангу, и Чавес на добивании был хорош — из-за штрафной красиво щечкой в «девятку». Дубль от мексиканца. 3:1.

«Пари НН» не сдался. Боселли уже обвел Лещука и катил в пустые ворота — команду подстраховал Бальбуэна. В следующем эпизоде после удара аргентинца здорово сыграл голкипер, а Калинский уже в добавленное время не попал в ворота из выгодной позиции.

Но упустить преимущество в два мяча было бы слишком. «Динамо» уверенно и заслуженно довело дело до победы. Погоня за тройкой лидеров продолжается. До «Локомотива» — 4 очка, до «Зенита» — 3 (и игра у питерцев в воскресенье в запасе).

Парадокс, с учетом лишь четвертой строчки в таблице, но для бело-голубых это лучший первый круг с 1997 года при Адамасе Голодце — тогда тоже было 30 очков. С тех пор динамовцы столько не набирали.