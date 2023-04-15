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Сегодня, 16:30

Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»

«Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Денис Глушаков забивает с пенальти в ворота «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бело-голубые одержали волевую победу над командой Сергея Юрана — 3:1.

Ничья в предыдущем туре со «Спартаком» практически лишила динамовцев права на ошибку. Особенно в домашних матчах с такими соперниками, как «Пари НН». У бело-голубых и так-то призрачные надежды решить задачу попадания в тройку, а если еще на финише не выигрывать у аутсайдеров...

Встреча с командой Сергея Юрана должна была еще и дать ответ на вопрос: что с характером у подопечных Славиши Йокановича? В концовке встречи с красно-белыми в их ворота был несправедливо назначен пенальти, что единогласно подтвердили члены ЭСК — судья Сергей Иванов «украл» у динамовцев победу в дерби. Разозлятся бело-голубые?

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Пари Нижний Новгород

Первый тайм давал отрицательный ответ. Как ни странно, в агрессии, скорости, сплоченности гости выглядели сильнее хозяев. Юран не постеснялся оставить в запасе авторитетного ветерана Глушакова, сделав ставку на темп и движение. И идея работала — моменты у ворот Шунина возникали чаще, чем у противоположных. Стоцкий и Соколов били из опаснейших позиций, а еще в одном эпизоде Даса в последний момент прервал передачу, едва не срезав мяч в сетку.

Матч &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зенит» едет в гости ко второму месту — молодому и волевому «Ростову». Но битвой за золото это назвать нельзя

«Динамо» требовалось что-то менять, Йоканович в перерыве перешел на игру в два нападающих — в пару к Тюкавину вышел Смолов. Хозяева чуть прибавили — итогом стала штанга и вынос защитника после удара Фомина, однако перелом поначалу не вышел кардинальным. Да, пенальти получился случайным — мяч попал в руку Скопинцеву в довольно безобидной ситуации, но до этого был еще и опасный удар Янсане. В общем, «Пари НН» заслужил этот гол — 11-метровый хорошо исполнил Глушаков.

И только после этого бело-голубые по-настоящему включились, забив за оставшиеся полтайма три мяча.

Сначала Гладышев после навеса Грулева раскачал Юлдошева и пробил в ближний угол — 1:1. Затем Фомин дальним ударом заставил ошибиться Нигматуллина, поздно среагировавшего на удар — 2:1. А в добавленное время Тюкавин заработал пенальти, и Смолов его реализовал — 3:1.

Уверенная по счету, но такая скользкая по развитию сюжета победа «Динамо». Три четверти матча бело-голубые были хуже, и только встав у края пропасти, сумели развернуть ситуацию. Болельщики вновь не могут быть довольны качеством футбола в исполнении москвичей, но хотя бы увидели характер — бело-голубые одержали волевую победу и сократили отставание от «Спартака» до трех очков. По крайней мере, до вечернего матча красно-белых с «Торпедо».

А Сергей Юран начинает в Нижнем с двух поражений с одинаковым счетом — 1:3. Но если в прошлом туре его команда уже к 14-й минуте уступала 0:2, то теперь лишь в самой концовке упустила победу.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Славиша Йоканович
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