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Сегодня, 21:45

Магия Лички не удалась. «Динамо» упустило победу в концовке

«Динамо» дома сыграло вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
15 сентября. «Динамо» — «Пари НН» — 1:1. Николоз Кутателадзе сравнял счет в концовке.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» — 1:1.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Пари Нижний Новгород

«Динамо» ударно завершило трансферное окно — за 10 миллионов евро у «Гремио» был приобретен Бителло. Это самая дорогая покупка РПЛ нынешнего лета. Также в полузащиту не так давно москвичи взяли игроков сборной Мексики (Луис Чавес) и Колумбии (Хорхе Карраскаль).

Болельщики бело-голубых были воодушевлены, ведь и так-то клуб делил второе место, а теперь еще подъехало подкрепление. Вот только к матчу с «Пари НН» это имело мало отношения — проблемы у Марцела Лички с составом были такие, что тренеру оставалось только схватиться за голову. «Будем в пятницу делать магию», — сказал чех, называя очередную потерю. В стартовом составе он не мог рассчитывать на семь игроков: Бальбуэна и Карраскаль только в день матча прилетели из сборных, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе и Фернандес пропускали встречу по медицинским соображениям, Бителло не провел в новой команде ни одной тренировки в общей группе. А если вспомнить, что в конце августа в «Торино» уехал Сазонов, то выбор у Лички был совсем ограничен. В результате в центре обороны пришлось выпускать дублера Лепского 2005 года рождения, для которого матч стал дебютом на высшем уровне.

Марцел Личка и&nbsp;Сергей Юран. «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча

Был еще вариант с Кутицким, однако в недавнем кубковом матче со «Спартаком» он сыграл так неудачно, что пришлось его заменять уже на 27-й минуте при счете 0:4.

При этом «Нижний» в этом сезоне не подарок. Четыре победы в последних трех турах позволили команде Сергея Юрана в таблице сравняться по очкам со «Спартаком», всего на один балл отставая от ЦСКА. И уже на первой минуте Шунину пришлось спасать команду после плотного удара Трошечкина. Второй момент тоже за гостями — Севикяну не хватило навыков игры головой в выгоднейшей позиции.

А затем Гоцук привез пенальти в свои ворота. Рывок Тюкавина выглядел довольно опасно, но форвард упускал мяч за линию, катиться ему в ноги не было необходимости. Кукуляк сразу не рассмотрел фол, но ВАР подсказал, а Смолов реализовал пенальти. 1:0 уже на 8-й минуте.

До конца тайма «Динамо» выглядело солиднее — давило, душило, создавало моменты. Тюкавин, Нгамале, Макаров и Скопинцев били из выгодных позиций, но подвела точность. 71 процент владения мячом до перерыва — говорящий показатель.

Но и «Пари НН» давал понять, за счет чего идет «в одни ноги» с московскими грандами — красно-белыми и красно-синими. В последнюю пятиминутку волжане создали две классные возможности забить — отлично в обороне отработали Шунин и Даса.

После перерыва характер встречи не изменился: серьезное преимущество хозяев, которое вновь не конвертировалось в голы — динамовцы или сами плохо завершали, или здорово действовал Нигматуллин. Особенно опасным был эпизод, когда вышедший на 30 минут новичок Бителло навесил, а Скопинцев завершал без помех — точно в голкипера.

В концовке же бело-голубым не хватило ресурса и баланса. Стартовый состав устал, у здорово сыгравшего дебютанта Лепского начало сводить ноги, на поле вышли только прилетевшие Бальбуэна и Карраскаль. В итоге у «Динамо» завершало встречу сразу много игроков не в оптимальном состоянии, часть из которых — новички, пока не ставшие деталями единого механизма.

А если добавить любовь Лички к атакующей манере даже в тех случаях, когда, казалось, требуется «засушить» игру, то ответный мяч на 88-й минуте не вызвал большого удивления. Да, вышедшие на замену Боселли и Кутателадзе все разыграли отлично, а завершающий удар пяткой бывшего форварда «Спартака» вышел эстетским. Но на дальней штанге в том эпизоде против одного Бальбуэны было трое соперников. Слишком большая роскошь со стороны команды, которая ведет в счете.

Магия Лички не удалась, «Динамо» потеряло очки. А вот Сергей Юран, совсем недавно перенесший экстренную операцию, но сумевший присутствовать на тренерском посту, может быть доволен — «Нижний» продолжает удивлять со знаком плюс.

Николоз Кутателадзе
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Бителло
8
28
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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