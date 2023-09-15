Магия Лички не удалась. «Динамо» упустило победу в концовке

Бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» — 1:1.

«Динамо» ударно завершило трансферное окно — за 10 миллионов евро у «Гремио» был приобретен Бителло. Это самая дорогая покупка РПЛ нынешнего лета. Также в полузащиту не так давно москвичи взяли игроков сборной Мексики (Луис Чавес) и Колумбии (Хорхе Карраскаль).

Болельщики бело-голубых были воодушевлены, ведь и так-то клуб делил второе место, а теперь еще подъехало подкрепление. Вот только к матчу с «Пари НН» это имело мало отношения — проблемы у Марцела Лички с составом были такие, что тренеру оставалось только схватиться за голову. «Будем в пятницу делать магию», — сказал чех, называя очередную потерю. В стартовом составе он не мог рассчитывать на семь игроков: Бальбуэна и Карраскаль только в день матча прилетели из сборных, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе и Фернандес пропускали встречу по медицинским соображениям, Бителло не провел в новой команде ни одной тренировки в общей группе. А если вспомнить, что в конце августа в «Торино» уехал Сазонов, то выбор у Лички был совсем ограничен. В результате в центре обороны пришлось выпускать дублера Лепского 2005 года рождения, для которого матч стал дебютом на высшем уровне.

Был еще вариант с Кутицким, однако в недавнем кубковом матче со «Спартаком» он сыграл так неудачно, что пришлось его заменять уже на 27-й минуте при счете 0:4.

При этом «Нижний» в этом сезоне не подарок. Четыре победы в последних трех турах позволили команде Сергея Юрана в таблице сравняться по очкам со «Спартаком», всего на один балл отставая от ЦСКА. И уже на первой минуте Шунину пришлось спасать команду после плотного удара Трошечкина. Второй момент тоже за гостями — Севикяну не хватило навыков игры головой в выгоднейшей позиции.

А затем Гоцук привез пенальти в свои ворота. Рывок Тюкавина выглядел довольно опасно, но форвард упускал мяч за линию, катиться ему в ноги не было необходимости. Кукуляк сразу не рассмотрел фол, но ВАР подсказал, а Смолов реализовал пенальти. 1:0 уже на 8-й минуте.

До конца тайма «Динамо» выглядело солиднее — давило, душило, создавало моменты. Тюкавин, Нгамале, Макаров и Скопинцев били из выгодных позиций, но подвела точность. 71 процент владения мячом до перерыва — говорящий показатель.

Но и «Пари НН» давал понять, за счет чего идет «в одни ноги» с московскими грандами — красно-белыми и красно-синими. В последнюю пятиминутку волжане создали две классные возможности забить — отлично в обороне отработали Шунин и Даса.

После перерыва характер встречи не изменился: серьезное преимущество хозяев, которое вновь не конвертировалось в голы — динамовцы или сами плохо завершали, или здорово действовал Нигматуллин. Особенно опасным был эпизод, когда вышедший на 30 минут новичок Бителло навесил, а Скопинцев завершал без помех — точно в голкипера.

В концовке же бело-голубым не хватило ресурса и баланса. Стартовый состав устал, у здорово сыгравшего дебютанта Лепского начало сводить ноги, на поле вышли только прилетевшие Бальбуэна и Карраскаль. В итоге у «Динамо» завершало встречу сразу много игроков не в оптимальном состоянии, часть из которых — новички, пока не ставшие деталями единого механизма.

А если добавить любовь Лички к атакующей манере даже в тех случаях, когда, казалось, требуется «засушить» игру, то ответный мяч на 88-й минуте не вызвал большого удивления. Да, вышедшие на замену Боселли и Кутателадзе все разыграли отлично, а завершающий удар пяткой бывшего форварда «Спартака» вышел эстетским. Но на дальней штанге в том эпизоде против одного Бальбуэны было трое соперников. Слишком большая роскошь со стороны команды, которая ведет в счете.

Магия Лички не удалась, «Динамо» потеряло очки. А вот Сергей Юран, совсем недавно перенесший экстренную операцию, но сумевший присутствовать на тренерском посту, может быть доволен — «Нижний» продолжает удивлять со знаком плюс.