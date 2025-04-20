Дубль Гладышева, удаление Даку. «Динамо» после победы над «Рубином» продолжает борьбу за медали

Бело-голубые обыграли казанцев — 3:1.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Весна для «Динамо» складывается тяжело как в РПЛ, так и в Кубке. Команда все дальше отпускала от себя тройку, но ко встрече с «Рубином» еще сохраняла надежды на попадание в нее — отставание от «Спартака» и ЦСКА в четыре очка.

Домашняя встреча с середняком, с одной стороны, удобный случай, чтобы прервать серию из трех матчей без побед. С другой — казанцы — крайне неприятный оппонент. Позиционное нападение у бело-голубых совершенно не впечатляет, идей по взлому плотной обороны довольно мало. При этом защита динамовцев традиционно слаба против контратак, а именно на них делает ставку «Рубин».

После кубковой ничьей с ЦСКА Марцел Личка пошел на четыре перестановки: вместо Кутицкого, Дасы, Чавеса и Карраскаля вышли Маричаль, Скопинцев, Лаксальт и Маухуб. Для Хорхе после травмы Тюкавина тренерский штаб нашел оптимальную позицию «ложной девятки», однако на сей раз колумбийца решили целенаправленно поберечь перед матчем с «Зенитом» в следующем туре. Здесь и передышка после плотного графика игр, и опасение, что получит четвертую желтую карточку и пропустит встречу с питерцами из-за дисквалификации.

Матч в Петровском парке начался ожидаемо: «Рубин» терпел в обороне и ловил шанс для контратак. Помните гол Шабанхаджая «Локомотиву» неделю назад? Австриец тогда рванул к воротам соперника со своей половины поля, не замечая защитников. С «Динамо» история почти повторилась, только Шабанхаджай убегал один на один от своей штрафной вообще без сопротивления. Бело-голубые после углового действовали слишком авантюрно — выручил Лунев.

Хозяева, впрочем, в середине тайма открыли счет. Наконец-то передача в штрафную прошла — Касерес вывел на ударную позицию Гладышева, а тот точно пробил в касание — 1:0. Удивительно, но гол не стал сигналом для москвичей чуть больше задуматься о защите. С таким трудом команда повела в счете, чтобы спустя пару минут так легко отдать преимущество. После передачи Даку от лицевой линии Безруков на дальней штанге бил совершенно без помех. При этом открытыми в штрафной были еще двое футболистов рубиновых. Как «Динамо» позволяет оппоненту оказываться в численном большинстве у своих ворот — большая загадка.

По такому плотному матчу почти без моментов бело-голубым требовалась образцовая реализация. И они ее показали. Вторая возможность — второй гол. И снова Гладышев. Скопинцев на левом фланге раскачал защитника, прострелил, а Ярослав ударом головой сделал дубль и вновь вывел свою команду вперед — 2:1.

После третьего опасного выпада Чебан назначил пенальти за игру рукой Вуячича, но это было бы уже слишком хорошо для москвичей — после подсказки ВАР рефери отменил свое решение, верхняя конечность у черногорца находилась в естественном положении.

«Рубину» требовалось отыгрываться, гости чуть раскрылись, москвичам стало легче находить свободные зоны — пошли моменты, но тут уж стала хромать реализация. Маухуб дважды не забил из выгодных позиций, а когда отправил мяч в сетку, то сделал это из явного офсайда.

У Даку была пара моментов, чтобы вновь спасти свою команду, однако защита хозяев справилась, а в концовке албанец еще и удалился, получив второе предупреждение за эмоциональное несогласие с арбитром.

Все? «Динамо» не было бы собой, если бы не придумало проблемы. На последней шестой добавленной минуте Нгамале потащил мяч в собственную вратарскую и там отдал пас назад Луневу. Свободный с шести метров был невероятно опасным, но Вада пробил в штангу.

«Динамо» еще и успело убежать в контратаку — 3:1 после удара Бителло. Бело-голубые продолжают надеяться на бронзу. А «Рубин» не только проиграл, но и потерял на следующий матч с «Факелом» своего лидера — Даку.