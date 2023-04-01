Отбитый Адамовым пенальти и два гола в меньшинстве. Бердыев лишает «Динамо» надежд на медали?

Бело-голубые дома уступили «Сочи» — 0:2.

Предыдущий матч этих соперников в Москве стал историческим — по его итогам «Сочи» впервые взял медали РПЛ. И сразу серебряные. Бело-голубым досталась бронза. И хотя это лучшее достижение клуба с 2008 года, оно не сильно порадовало — до встречи с «Сочи» команда Сандро Шварца долго шла второй, а в последнем туре споткнулась дома — 1:5.

На сей раз диспозиция была другой. «Динамо» с большим трудом тянулось за лидирующей тройкой, деля четвертую строчку с ЦСКА. А южане вообще шли девятыми. И зимняя смена тренера мгновенного результата не принесла — при Курбане Бердыеве после дебютной победы над армейцами последовали два болезненных поражения с общим счетом 0:7.

Бело-голубые считались фаворитом, но и сочинцам, конечно, после таких оплеух требовалась реабилитация. Они пошли с первых минут вперед, а хозяевам это было на руку — в контратаках молодые динамовцы доставляли проблемы опытным сочинцам. Дважды гостям повезло — опорник Кравцов сделал роскошный сейв после удара Макарова, вынеся мяч с ленточки, а затем ВАР проверял игру Маргасова рукой в штрафной, но грубой ошибки рефери не увидел.

Сослан Джанаев получил красную карточку. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Но на третий раз обойтись легким испугом не удалось — Маргасову вместе с Джанаевым пришлось валить в штрафной Макарова, чтобы тот не забил в уже пустые ворота. Голкипер был в этом настойчивее, заработав удаление и пенальти. Зато предотвратил неминуемый гол. А вышедший тут же на замену Адамов справился с ударом с 11 метров Фомина.

Триумф вратаря — шок для капитана бело-голубых. Даниил забил первые 17 пенальти в РПЛ, сравнявшись с рекордсменом Пеевым, однако прервал эту серию прошлой осенью во встрече с ЦСКА. И вот новый промах.

Дальше сюжет был понятен: «Динамо» будет давить в большинстве, «Сочи» — отбиваться. Моментов у хозяев было море, но Адамов поймал кураж, вытаскивая мячи любой сложности. А когда и он был бессилен, динамовцы то попадали в штангу (как Макаров), то не могли отправить мяч в сетку с пяти метров (как Гладышев).

Додавят или нет? Казалось, вопрос стоит только так — никакой контригры у «Сочи» не было. Однако все перевернулось в одно мгновение, и почему-то большим удивлением это не стало. Бело-голубые в этом сезоне уже имели опыт и в большинстве пропускать два гола (от «Оренбурга»), и иметь тотальнейшее преимущество, но страдать от первой же контратаки (в Ростове).

И здесь: угловой, рикошет — гол. Контратака два в два — 0:2.

Да, наверное, хозяева вспомнят про травмированного Смолова и дисквалифицированного Захаряна. Однако и без них бело-голубые полностью переигрывали «Сочи». По качеству футбола особых претензий подопечным Йокановича не предъявишь. Не хватило только главного — инстинкта убийцы в атаке и концентрации в обороне. Эти болезни преследуют москвичей весь сезон, не позволяя всерьез претендовать на медали.

А Бердыев каким-то чудесным образом спасся от третьего подряд поражения и даже увез из Москвы три очка. Кудесник.