Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Отбитый Адамовым пенальти и два гола в меньшинстве. Бердыев лишает «Динамо» надежд на медали?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Тимофей Маргасов и Денис Макаров в матче «Динамо» — «Сочи».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сослан Джанаев получил красную карточку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Бело-голубые дома уступили «Сочи» — 0:2.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Сочи

Предыдущий матч этих соперников в Москве стал историческим — по его итогам «Сочи» впервые взял медали РПЛ. И сразу серебряные. Бело-голубым досталась бронза. И хотя это лучшее достижение клуба с 2008 года, оно не сильно порадовало — до встречи с «Сочи» команда Сандро Шварца долго шла второй, а в последнем туре споткнулась дома — 1:5.

На сей раз диспозиция была другой. «Динамо» с большим трудом тянулось за лидирующей тройкой, деля четвертую строчку с ЦСКА. А южане вообще шли девятыми. И зимняя смена тренера мгновенного результата не принесла — при Курбане Бердыеве после дебютной победы над армейцами последовали два болезненных поражения с общим счетом 0:7.

Бело-голубые считались фаворитом, но и сочинцам, конечно, после таких оплеух требовалась реабилитация. Они пошли с первых минут вперед, а хозяевам это было на руку — в контратаках молодые динамовцы доставляли проблемы опытным сочинцам. Дважды гостям повезло — опорник Кравцов сделал роскошный сейв после удара Макарова, вынеся мяч с ленточки, а затем ВАР проверял игру Маргасова рукой в штрафной, но грубой ошибки рефери не увидел.

Сослан Джанаев получил красную карточку.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Но на третий раз обойтись легким испугом не удалось — Маргасову вместе с Джанаевым пришлось валить в штрафной Макарова, чтобы тот не забил в уже пустые ворота. Голкипер был в этом настойчивее, заработав удаление и пенальти. Зато предотвратил неминуемый гол. А вышедший тут же на замену Адамов справился с ударом с 11 метров Фомина.

Триумф вратаря — шок для капитана бело-голубых. Даниил забил первые 17 пенальти в РПЛ, сравнявшись с рекордсменом Пеевым, однако прервал эту серию прошлой осенью во встрече с ЦСКА. И вот новый промах.

Дальше сюжет был понятен: «Динамо» будет давить в большинстве, «Сочи» — отбиваться. Моментов у хозяев было море, но Адамов поймал кураж, вытаскивая мячи любой сложности. А когда и он был бессилен, динамовцы то попадали в штангу (как Макаров), то не могли отправить мяч в сетку с пяти метров (как Гладышев).

Додавят или нет? Казалось, вопрос стоит только так — никакой контригры у «Сочи» не было. Однако все перевернулось в одно мгновение, и почему-то большим удивлением это не стало. Бело-голубые в этом сезоне уже имели опыт и в большинстве пропускать два гола (от «Оренбурга»), и иметь тотальнейшее преимущество, но страдать от первой же контратаки (в Ростове).

И здесь: угловой, рикошет — гол. Контратака два в два — 0:2.

Да, наверное, хозяева вспомнят про травмированного Смолова и дисквалифицированного Захаряна. Однако и без них бело-голубые полностью переигрывали «Сочи». По качеству футбола особых претензий подопечным Йокановича не предъявишь. Не хватило только главного — инстинкта убийцы в атаке и концентрации в обороне. Эти болезни преследуют москвичей весь сезон, не позволяя всерьез претендовать на медали.

Артем Дзюба. В каком же порядке «Локомотив»! У Дзюбы эстетский дубль, Пиняев снова впечатлил своей энергией

А Бердыев каким-то чудесным образом спасся от третьего подряд поражения и даже увез из Москвы три очка. Кудесник.

Денис Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Курбан Бердыев
Славиша Йоканович
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Спортивный директор «Пари НН» — о словах Дзюбы: «Никто не сомневался, что он топ-футболист»
«Спартак» — «Ахмат»: в пользу красно-белых ошибочно не назначен пенальти
Гершкович не обижен за то, что ему не дали нанести символический удар перед матчем между «Динамо» и «Сочи»
Булыкин: «Дзюба — красавчик. Правильно, что «Локомотив» хочет заключить с Артемом долгосрочный контракт»
Тарханов: «Сочи» - просто молодцы, очень грамотно сыграли против «Динамо»
«Спартак» — «Ахмат»: в ворота красно-белых ошибочно не назначен пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В каком же порядке «Локомотив»! У Дзюбы эстетский дубль, Пиняев снова впечатлил своей энергией