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Сегодня, 19:00

Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке

«Динамо» сравнялось по очкам в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Нападающий «Динамо» Муми Нгамале (справа) в матче против «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бело-голубые в драматичной встрече обыграли «Сочи» благодаря голу на 90+5-й минуте.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:2
Сочи

«Краснодар» накануне сделал подарок бело-голубым, проиграв дома «Ахмату». Победа над «Сочи» позволяла «Динамо» догнать «быков» и «Зенит». По крайней мере до понедельника — когда питерцы проведут свой матч в Воронеже. Отличная мотивация.

У южан, впрочем, не меньшая. У нового тренера клуба Роберта Морено прекрасная пресса, он явно добавил огня команде, она весной проиграла лишь один раз, однако турнирные дела веселее не стали. И матч в Москве становился для «Сочи» едва ли не последней возможностью продолжить борьбу за выживание.

Марцел Личка прилично удивил выбором состава. Во-первых, вернул Лещука после его двух грубых ошибок в дерби со «Спартаком». Во-вторых, на флангах обороны сделал выбор в пользу Дасы и Паршивлюка, а не Маричаля и Скопинцева.

Но про защиту бело-голубых вспоминать пришлось не скоро. За половину тайма хозяева создали столько моментов, что хватило бы на несколько матчей. Творил чудеса Рудаков, в штангу и мимо били из выгоднейших позиций динамовцы. Настоящий аттракцион щедрости от бело-голубых.

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С одной стороны, можно было говорить о прекрасной игре в атаке, которая позволяла рвать в клочья оборону сочинцев. А с другой — об инстинкте убийцы у москвичей. Претендент на золото, конечно, должен куда бережнее подходить к реализации моментов. И что толку от тотального преимущества, если к перерыву на табло 0:0.

По такому футболу и невероятному куражу Рудакова требовалось что-то особенное, чтобы забить. А для этого у «Динамо» есть Тюкавин. Голкипер «Сочи» был готов отражать самые сумасшедшие удары, но пяточку от молодого форварда не ожидал даже он. А Константин, увидев мяч за линией, сам схватился за голову, подчеркивая, что сделал нечто уникальное. В этом сезоне у него заходит почти все.

Тюкавин упрочил свое лидерство по системе «гол+пас» — 22 (14+8). У Кассьерры — 19 (16+3).

До последних минут все было довольно спокойно. А затем случилась какая-то невероятная концовка!

«Сочи» упорно шел вперед и на 83-й минуте добился своего. 1:1 после гола Гуарирапы.

Однако почти тут же хозяева снова вышли вперед — Бителло преобразовал в гол неудачный удар Нгамалё. 2:1 на 85-й минуте, и всем показалось, что на этом всё. В том числе и автору гола, который на радостях сорвал с себя футболку, получив предупреждение.

Однако все самое интересное было впереди. 90-я минута. Угловой. Сааведра первым на отскоке и бьет точно под штангу метров с 20 — 2:2!

Теперь-то уж всё? Нет! Фантастический вечер на этом не закончился. Ничья не устраивала никого, обе команды шли вперед, и на 90+5-й минуте «Динамо» все же вырвало победу. Пас Дасы в штрафную, четкое завершение Нгамалё — 3:2!

«Сочи» сохраняет лишь математические шансы уцелеть в РПЛ.

А «Динамо» закручивает интригу, устанавливая троевластие в таблице. Чем ответит завтра «Зенит» в Воронеже?

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Сочи
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