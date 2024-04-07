Из-за двух факторов.

Создается ощущение, что всё сегодня против «Спартака». Кубковое поражение от «Зенита» в среду получилось резонансным. Гильермо Абаскаль на пресс-конференции спустил собак на футболистов, обвинив их в недостатке самоотдачи. Наверное, кто-то поспорит с мнением моего коллеги Максима Никитина в «СЭ», что это было предательством команды. Но такая позиция — самая популярная. И ее, пусть другими словами, по сути поддержал Александр Маньяков — агент спартаковцев Денисова и Зорина.

Уничижительная речь Абаскаля добавилась к открытой конфронтации с капитаном Джикией, сложным взаимоотношениям с другим лидером — Соболевым. «Прекрасная» атмосфера в коллективе перед дерби с «Динамо» подразумевается.

При этом и руководители не ставят плечо тренеру. Вот ответ гендиректора Олега Малышева по поводу перспектив испанца доработать до лета: «Думаю, мы увидим это по ходу сезона. На данный момент он — тренер «Спартака». Не отдает уверенностью в завтрашнем дне Абаскаля, не правда ли?

Тем более, когда у него в РПЛ в трех турах ноль забитых голов, домашнее поражение от «Факела» и ничья с унылым в последнее время «Уралом».

Поэтому неудивительно, что большинство экспертов прочат победу бело-голубым в воскресенье. Мол, в «Динамо» стабильность, а у красно-белых разброд и шатания. И дерби вполне может стать последним матчем спартаковского тренера во главе команды.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вот только надо не забывать два фактора.

1) Состояние бело-голубых. Возможно, после кубковой победы над «СКА-Хабаровском» немного забылось, но подопечные Марцела Лички провалили прошлый тур — 1:4 от «Ростова». Очевидно, что команда сейчас не на пике, так что не стоит представлять дерби встречей коллективов, находящихся на разных полюсах психологического состояния. «Если будем ходить пешком, как в игре с «Ростовом», то ничего не получится», — сказал Личка после кубковой жеребьевки. Где-то созвучно с мыслями Абаскаля о самоотдаче. По моим данным, после поражения от команды Валерия Карпина главный тренер «Динамо» постарался направить подопечных в нужное русло. Но сработают ли мотивационные усилия — увидим только в воскресенье. Встреча с хабаровчанами не была показательной — ее бело-голубые провели полурезервным составом. И выиграли, к слову, с большим трудом.

2) Реакция красно-белых на критику. Кто сказал, что коллектив развален? Они могут не играть за тренера, но наверняка будут биться друг за друга, за «Спартак», за болельщиков, за премиальные, за свою репутацию и доброе имя. И, возможно, даже более ожесточенно, чем когда-либо ранее. Слова Абаскаля способны серьезно разозлить, чего испанец наверняка и добивался.

Красно-белых уже списывали со счетов совсем недавно — перед гостевой встречей с «Зенитом». А они выдали удивительно цельный матч, ничего не позволив чемпиону.

Так что не стоит удивляться, если сегодня «Спартак» окажется сильнее. Оснований, пожалуй, даже больше, чем у «Динамо».

А в случае победы до третьего места останется всего ничего — три очка.