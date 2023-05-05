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Сегодня, 15:00

Бувач промахнулся с Йокановичем. Но заслужил еще один шанс в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Тренер Марко Николич.
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач.
Желько Бувач.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Константин Алексеев — о перспективах бело-голубых.

«Динамо» завершило сезон просто феерически — проиграв «Факелу» тогда, когда не имело права это делать. Ни со спортивной, ни с исторической точек зрения — клуб сам назвал игру «матчем СТОлетия». На нем праздновался юбилей бело-голубых, а с организационной точки зрения «Динамо» сделало все возможное для привлечения зрителей. Вот только если за пределами поля клуб традиционно отработал на высоком уровне, то команда вновь подвела. Ни игры, ни результата — в целом логичное продолжение всего, что творилось в течение последних девяти месяцев.

Я сказал «завершило сезон». Это относится к итоговому результату — команда уже де-факто не попадет в тройку, хотя де-юре такая возможность остается. Понятно, что сдаваться нельзя из уважения к себе и болельщикам, но глобально оценка уже не окажется положительной. А значит, можно подводить итоги.

Славиша Йоканович. Похоже, «Динамо» ошиблось с Йокановичем. Тренера не понимают игроки — реальна ли отставка?

Контраст со Шварцем

На мой взгляд, главная причина неудач — промах с тренером. Писал об этом еще в прошлом сентябре в материале под заголовком «Похоже, «Динамо» ошиблось с Йокановичем. Тренера не понимают игроки — реальна ли отставка?».

После эмоционального Сандро Шварца, который сплотил коллектив и заразил его идеями атакующего футбола, сдержанный и закрытый Славиша Йоканович оказался слишком резким контрастом. По моим данным, он не объясняет футболистам ошибок, мало общается с ними и вообще выглядит так, словно ему все равно, что происходит с командой.

Осенью до отставки дело не дошло — ситуацию удалось переломить. Насколько знаю, игроки это считают заслугой спортивного директора Желько Бувача, пригласившего Йокановича. По имеющейся версии, именно спортивный директор настоял на том, чтобы команда вернулась к тому стилю, который давал результат при Шварце, — высокому прессингу, активной игре. К зимней паузе «Динамо» подошло на четвертом месте с неплохими шансами подняться в тройку.

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Была надежда, что на сборах команда и тренер притрутся друг к другу, случится прогресс, однако дела, напротив, пошли только хуже. Вылет из Кубка от «Крыльев», а потом от «Акрона», всего три победы в восьми турах РПЛ — плачевные результаты стали следствием совсем беззубой игры. Футболисты постепенно забывают, чему учил Шварц, отходят от старого, при этом не получая от Йокановича ничего нового. Вот и не знают, что делать с мячом. Смотреть на это — мучение. Играть в это — тоже.

Недавно услышал, якобы Славиша на первом же собрании сказал команде: «Я приехал зарабатывать деньги». Нормальное желание, честная позиция, но молодой коллектив этим точно не зажжешь. Будь в «Динамо» подбор опытных исполнителей, возможно, стратегия серба и сработала бы. Команда ведь не проваливалась, как «Локомотив», в зону стыков, могла в отдельных матчах и «Зенит» обыграть, и «Спартак», и ЦСКА, да и до сих пор лидирует в чемпионате Москвы. Но молодежи и психология крайне важна, и объяснение деталей выстраивания игры. Завалив эти два компонента, невозможно рассчитывать на успех.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ Николича

Справедливости ради надо сказать о негативных факторах, которые усложняли работу Йокановича. «Динамо» ожидаемо потеряло Шиманьски, Ордеца и Моро, а потом внепланово еще и Бальбуэна с Варелой, на которых тренер рассчитывал. При этом укрепить состав летом не очень-то получилось. Сорвались крутые центральные защитники сборных Сербии и Мексики — Павлович и Монтес, приехали совсем молодые Фернандес (22) и Маричаль (21). Плюс добавился капитан сборной Израиля Даса, Нгамале из сборной Камеруна и норвежец Норманн.

В условиях изоляции намного лучше сработать на трансферном рынке сложно, но состав стал явно слабее. Плюс многие приехали уже по ходу сезона, не прошли сборы, а Норманн, на которого возлагались особые надежды, получил серьезную травму. Это смягчающие для Йокановича обстоятельства. Однако не оправдание того, что команда выглядела со временем все хуже и хуже, а коллектив не воспринимал Славишу, в итоге развалившись.

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Да, наверное, прошлым летом найти тренера было непросто. Одно дело — приглашать специалиста в команду, которая участвует в еврокубках и замахивается на Лигу чемпионов. Другое — в чемпионат в условиях санкций, без международных матчей, где футболистам еще и официально разрешен бесплатный побег. Круг претендентов на пост главного тренера «Динамо», естественно, резко сузился. Серьезным европейским специалистам приезжать в Россию стало куда менее интересно, да и политические причины добавились.

Думаю, был бы любопытным вариант с Марко Николичем. По моей информации, переговоры находились в продвинутой стадии, однако в итоге бывший тренер «Локомотива» отказался. Якобы ожидая вариантов в топ-5 чемпионатов. В итоге и Марко в Западную Европу не уехал, и «Динамо» промахнулось с Йокановичем.

Приглашение Славиши — ошибка Бувача. И агент Тимур Гурцкая даже сказал, что спортивного директора 11 мая совет директоров «Динамо» может убрать. Однако, по моим данным, никакого заседания на указанную дату не планируется, а отставка Бувача не обсуждается.

Тренер Марко Николич.
Марко Николич.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жаркое лето для «Динамо»

Считаю, что это логично. Предыдущей работой Желько заработал право на один промах. Большинство трансферов серба попали в цель. Новички прошлого лета перечислены выше. Ранее Бувачем были приглашены Моро, Фомин, Лесовой, Бальбуэна, Варела, Лаксальт, Макаров, Смолов. Все — в стартовый состав, ни одного провала. Да и в последней кампании к таким можно отнести только Маричаля — уругваец явно не понимает, где оказался. Говорят, что и в быту производит впечатление человека, которому адаптация дается непросто. Переезд на другой континент — к такому испытанию готов не каждый молодой человек. Зато угадали с юными легионерами, взятыми на вырост в 18 лет, — Гагнидзе и Майсторович неплохо прогрессируют и уже претендуют на место в стартовом составе.

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Суммарно процент попаданий динамовского спортивного директора очень высок. Добавим к этому приглашение Сандро Шварца, с которым команда показывала привлекательный футбол и добилась лучшего результата в XXI веке. Бронза однажды была еще и в 2008-м, но тогда без финала Кубка — как в 2022-м. Уверен, что было бы минимум серебро — «Сочи» бело-голубые не подпустили бы близко, не случись украинских событий, которые выбили из строя Ордеца и Воронина, деморализовали Шиманьски и главное — самого Шварца. Немец довел сезон до конца, но морально это был уже не тот тренер.

Вины Бувача в этом нет. Не забудем и еще об одном плюсе спортивного директора — бережное отношение к динамовской молодежи. Он сразу заявил, что на нее будет делаться ставка. И, например, когда болельщики требовали нападающего, четко обозначил — даем шанс Грулеву и Тюкавину. К слову, после этого у бело-голубых была золотая осень-2021 и погоня за «Зенитом». И только после разыгравшегося аппетита взяли Смолова. Возможно, напрасно.

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач.
Желько Бувач.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Захарян и Тюкавин чуть ранее, Гладышев и Кутицкий — в нынешнем сезоне: «Динамо» даже в неудачный год зажгло новых звездочек из собственной академии. У Гладышева гордые 6+5 по системе «гол+пас», а Кутицкий выиграл конкуренцию у Норманна.

В общем, у Бувача было много удачных решений и мало явных промахов. Но предстоящим летом он обязан попадать с тренером точно в цель. Да и по составу будет масса работы. По данным «СЭ», в сложной ситуации нынешнего сезона не оправдал надежд не только тренер, но и ряд футболистов. В том числе те, кто мог посчитать себя незаменимым.

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Отдельный тяжелейший кейс для Бувача и всего руководства — Захарян и Тюкавин. У двух главных талантов клуба через год заканчиваются контракты. Понятно, что «Динамо» хотело бы их сохранить, но переговоры будут крайне сложными — на футболистов большой спрос. А в случае с Арсеном есть еще и устойчивое желание уехать в Европу. Следующей зимой молодых игроков можно потерять бесплатно, это стало бы большим ударом по бело-голубым.

Бувача и «Динамо» ждет жаркое лето.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
Славиша Йоканович
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