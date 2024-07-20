Анонс сезона для команды Марцела Лички.

«Динамо» не побеждало в чемпионате страны с 1976 года и минувшей весной как никогда близко подобралось к первому титулу в России. Бело-голубым хватило бы и ничьей в последнем туре, чтобы завоевать долгожданное золото, но они проиграли в Краснодаре и довольствовались бронзой. Однако «Динамо» все равно заслужило аплодисменты за сезон, потому что никто не мог предположить до его старта, что Марцел Личка с ходу подпустит команду настолько близко к мечте.

В новом сезоне отношение к динамовцам будет совсем другим, но и они должны стать сильнее. Бело-голубых явно раззадорило то, что в конце сезона их дразнили чемпионством, а в итоге лишили его. Любой профессиональный спортсмен в такой ситуации становится злее и еще активнее стремится победить. Как будет в случае с «Динамо»?

Бело-голубые делегировали на Кубок Америки целый квартет игроков (Карраскаль, Чавес, Бальбуэна, Маричаль), поэтому в межсезонье играли ослабленным составом. В первом товарищеском матче динамовцы вообще крупно уступили «Ахмату» преимущественно резервистами, но в Братском кубке и контрольной встрече со «Спартаком» выглядели намного лучше. Вполне возможно, что на старте чемпионата динамовцев будет штормить из-за неоптимального состава.

Главное кадровое событие лета бело-голубых на данный момент — прощание с Антоном Шуниным, который спустя 30 лет после прихода в академию покинул «Динамо». Вернулся в РПЛ Андрей Лунев, который теперь будет конкурировать с Игорем Лещуком за место первого номера.

Больше новичков у «Динамо» пока нет, но это уже привычно: год назад Чавес, Карраскаль и Бителло перебрались в Петровский парк на флажке трансферного окна. Паники нет: бело-голубым сейчас куда важнее сохранить прошлогодний костяк, хотя на старте сезона многих лидеров не будет — не все легионеры успели отдохнуть и набрать форму после Кубка Америки, а Бальбуэна вообще улетает на Олимпийские игры. Зато полностью восстановился от травмы и обрел прежние кондиции сербский защитник Майсторович, который неплохо смотрелся в межсезонье, — тоже усиление.

Календарь бело-голубых на старте чемпионата напоминает американские горки: номинальные середняки и аутсайдеры сменяются топ-клубами, и наоборот. В 6-м туре «Динамо» примет «Краснодар», так что календарная чехарда сохранится до начала осени. Но это совсем не плохо, даже поможет команде держать себя в тонусе. Зато в конце 2024 года у динамовцев отличный календарь: с 12-го по 18-й тур — ни одного соперника из топ-6 прошлого сезона.

Прогноз

«Динамо» не имеет права отступать от поставленных высоких задач, подойдя к мечте так близко. Марцел Личка уже подчеркнул, что бело-голубые будут стараться бороться за чемпионство и у них для этого есть все. «Динамо» сохраняет сильный состав, Тюкавин расцветает, а тренер доказал свои амбиции и, в отличие от прошлого сезона, уже не новичок в Петровском парке.

Золото было бы реалистичной целью бело-голубых, если бы не «Зенит». В ближайшем сезоне любой претендент на чемпионство должен не только показывать свой максимум, но и рассчитывать на то, что петербургский гегемон провалится. Но финиш в топ-3 для «Динамо» реален при любом раскладе.