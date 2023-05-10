«У «Зенита» какой-то странный, несерьезный вратарь». 7:1! «Динамо» не заметило Аршавина и компанию

Были времена, когда «Зенит» за 90 минут пропускал 7 голов.

Ровно 20 лет назад, 10 мая 2003 года, «Зенит» потерпел самое сокрушительное поражение в своей новейшей истории. Команда Властимила Петржелы в Москве в рамках чемпионата России попала под каток «Динамо» Виктора Прокопенко — 1:7!

Произошло это в восьмом туре, к которому «Динамо» подошло на втором месте (лидировал ЦСКА Валерия Газзаева), а «Зенит» — на четвертом.

«Динамо» — «Зенит» — 7:1 (3:0)

Голы: Короман, 20 (1:0). Булыкин, 23 (2:0). Короман, 27 (3:0). Корчагин, 46 (3:0). Корчагин, 50 (5:0). Корчагин, 58 (6:0). Булыкин, 60 (7:0). Кержаков, 80 (7:1).

«Динамо»: Карчемарскас, Коваленко, Точилин (к), Ганек, Батак, Менди (Танасьевич, 74), Гришин (Балтиев, 70), Чеснаускис (Харлачев, 74), Корчагин, Булыкин, Короман.

«Зенит»: Чонтофальски, Вьештица (Радимов, 46), Горак, Овсепян, Игонин (к), Спивак (Коноплев, 78), Гартиг, Мареш, Ширл, Аршавин (Быстров, 46), Кержаков.

После домашней нулевой ничьей с «Ротором» наставник питерцев Властимил Петржела почему-то решил произвести перестановку на последнем рубеже — Малафеева сменил Чонтофальски. Уже в самом начале встречи словацкий голкипер пощекотал нервы болельщикам сине-бело-голубых. Чонтофальски затеял обводку Коромана в своей штрафной и едва не потерял мяч. А вот на 20-й минуте словак, вводя мяч рукой от ворот, вместо Овсепяна отправил его все тому же Короману, которому не составило труда обыграть неудачливого вратаря и закатить мяч в сетку. 1:0.

— У «Зенита» какой-то странный, несерьезный вратарь, — заявил после игры Короман. — Я сразу заметил, что он неуверенно обращается с мячом, и понял: есть шанс его обокрасть.

— Когда вы поставили Чонтофальски на игру с «Локомотивом», объяснили это тем, что он не боится Москвы. А какими мотивами руководствовались на этот раз? — спросил корреспондент «СЭ» Петржелу уже после пресс-конференции.

— Теми же. Напомню, в проигранном «Динамо» контрольном матче на сборах Слава Малафеев совершил грубую ошибку. А потом, Чонтофальски требовалась практика. Это очень хороший вратарь, я знаю его много лет и не понимаю, что с ним сегодня случилось. Не понимаю...

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Через минуту после конфуза голкипер сине-бело-голубых частично загладил свою вину, смело ликвидировав выход один на один с ним Булыкина. Да и в дальнейшем результативно ошибся еще лишь однажды, когда Корчагин провел свой второй в этом матче гол, метров с 30 перебросив мяч через отправившегося зачем-то к линии штрафной вратаря.

«Поводов для того, чтобы свалить вину за крупное поражение на своего голкипера, у зенитовцев достаточно. Однако уверен, что они проиграли бы этот матч даже с Оливером Каном на последнем рубеже. С первых же минут между питерской линией атаки и обороны то и дело возникал вакуум, и динамовцы получали пространство для разгона, для длинных и средних передач. Обычно стремительный Аршавин не спешил за регулярно совершавшим набеги по его флангу Гришиным, а Ширл, обязанный контролировать противоположную бровку, вообще объявлялся в игре только при исполнении стандартных положений», — писал корреспондент «СЭ».

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин также призвал не спускать всех собак на Чонтофальски:

— Хотя Чонтофальски отыграл действительно плохо, не следует все валить на вратаря. Что вытворяла оборона, уму непостижимо. А полузащиты в который уже раз словно бы не было на поле. Потерялся Аршавин... (Петржела заменил Аршавина на Быстрова в перерыве. — Прим. «СЭ») Критиковали его, что он пасует только на Кержакова, и что с того? Кипиани в тбилисском «Динамо» тоже отдавал мяч преимущественно Шенгелия, и эта гениальная связка работала много лет. Теперь же отдавать пасы Кержакову вообще некому, форварды сидят на голодном пайке!

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Вскоре после «подарка» Чонтофальски Булыкин с подачи Менди удвоил счет. Еще через пять минут все тот же неутомимый Булыкин метров на 30 протаранил половину поля соперников, точно отдал налево Короману, и серб ударом с левой ноги оформил дубль. Итого: 3:0 уже к перерыву!

— Что вы сказали своим игрокам в перерыве? — вопрос Петржеле на пресс-конференции.

— «Будем играть на ничью». Хотя понимал, что помочь в такой ситуации может только чудо. Но не успел дойти до скамейки, как счет стал 4:0.

Спустя 14 секунд после возобновления игры Овсепян запоздал с созданием искусственного офсайда, и вывалившийся один на один с Чонтофальски Корчагин отправил мяч в правый от себя угол.

Вскоре Корчагин, завладев мячом в 30 метрах от ворот, увидел, что голкипер далековато вышел, и перекинул его. Потрясающий гол. Еще через 8 минут Эдуард оформил хет-трик, получив передачу от Точилина, который совершил невероятный слаломный проход к штрафной гостей.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— 7 мая сестра родила сына. Вы и представить не можете, какой душевный подъем я испытал! — не скрывал своих эмоций Корчагин после финального свистка. — Словно крылья за спиной выросли. Хотел подарить новорожденному что-то необычное. Но такого подарка, признаюсь, даже сам от себя не ожидал.

— Вам удался красивейший гол. Как это получилось?

— Будь счет скользким, возможно, и не решился бы на удар. Но тут увидел, что голкипер чуть вышел из ворот и пустил ему мяч «за шиворот».

Прошло еще две минуты, и Булыкин после подачи с углового головой уложил мяч в левый от себя угол. 7:0. После этой встречи Дмитрий с 6 мячами вышел в лидеры списка бомбардиров. До конца сезона форвард «Динамо» запишет на свой счет еще только три гола, а выиграет гонку его тезка — Лоськов (14 мячей).

— Зачем после своего второго гола рванули к Харлачеву? — спросили Булыкина после игры.

— За день до встречи мы с ним смотрели по телевидению спортивную передачу «1/52». Победу Шумахера в очередной гонке «Формулы-1» его товарищи по «Феррари» отметили, усевшись на колени и совершая движения, похожие на земные поклоны. Тогда Харлачев сказал: если я забью, он повторит эту процедуру. После первого моего гола нас так захлестнули эмоции, что забыли обо всем, но к седьмому мячу отнеслись уже спокойнее и отпраздновали его, как и договаривались.

«Зенит» сподобился лишь на один гол в исполнении Кержакова. 7:1.

— Жизнь — это игра, состоящая из побед и поражений. Хотя такого разгрома, достойного занесения в Книгу рекордов Гиннесса, в моей жизни еще не было. Благодарю «Динамо» за урок — сказал на пресс-конференции Петржела.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— После того как «Динамо» забило в двух матчах 12 голов (до «Зенита» бело-голубые на выезде разнесли «Уралан» — 5:1), найдутся ли у вас слова, чтобы завести игроков на следующую игру? — вопрос Виктору Прокопенко.

— Чтобы пошло по восходящей? Передам вашу просьбу (смех в зале).

Завершилась пресс-конференция трогательной сценой крепкого мужского объятия двух тренеров, еще раз напомнивших всем, что человеческие отношения должны оставаться, независимо от результата, превыше всего.

На длинной дистанции «Зенит» все же оказался сильнее, завоевав в сезоне-2003 серебро. «Динамо» же осталось без медалей.