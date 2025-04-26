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«Зенит» может остановить только «Динамо». Одна проблема — бело-голубые разучились играть с лидерами

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в Москве 26 апреля
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболист Ярослав Гладышев пытается остановить Педро в матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0). 10 августа 2024 года. Санкт-Петербург
Ярослав Гладышев пытается остановить Педро в матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0) 10 августа 2024 года.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о встрече команд Марцела Лички и Сергея Семака.

Первая часть заголовка, конечно, спорная. Но именно так утверждает Аршавин. По мнению легенды «Арсенала» и сборной России, если сине-бело-голубые одолеют бело-голубых в Москве, то дальше питерцы выиграют оставшиеся матчи. А кто мы такие, чтобы спорить с Андреем Сергеевичем — не только выдающимся в прошлом футболистом «Зенита», но и одним из самых интеллектуальных и глубоких экспертов? Вот именно. Да и календарь поддерживает Аршавина — останутся Нижний, Махачкала, Ростов и Грозный.

Дело за малым — обыграть подопечным Лички команду Семака в ближайшую субботу. Об этом, конечно, мечтают не только болельщики «Динамо», но и «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. Да и многие другие, соскучившиеся за последние шесть лет по какому-то иному чемпиону, кроме «Зенита».

Вот только есть одна проблема: бело-голубые разучились играть с лидерами. Если в сезоне-2022/23 динамовцы стали «чемпионами Москвы», а по итогам прошлого имели шесть побед над клубами топ-4 в двух турнирах, то сейчас показатели катастрофические.

Игроки «Динамо» празднуют гол в матче с ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Всего одно набранное очко (спасибо голу Тюкавина «Спартаку» в меньшинстве) с тем же топ-4 в пяти матчах РПЛ и ничего не решающая ничья в ответной кубковой встрече с ЦСКА. В остальном — семь (!) поражений: три от ЦСКА, два — от «Спартака», по одному — от «Зенита» и «Краснодара».

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Понятно, что сезон еще не закончен, впереди игры с «Зенитом» и «Краснодаром», две — со «Спартаком», но промежуточные результаты плачевные. Именно потери в матчах с лидерами не позволяют «Динамо» полноценно вмешаться в борьбу за чемпионство. Бело-голубые и сами упускают очки, и у конкурентов их не отнимают.

Можно, конечно, говорить о невезении. Например, при хорошей домашней игре с «Краснодаром» Карасев не назначил очевидный пенальти на Лаксальте, что позднее признал и сам судья. В Питере Нгамале в концовке не реализовал 11-метровый. Но эти разговоры в пользу бедных — очков не принесут, турнирное положение не поправят.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Эти факты говорят скорее о том, что команде Лички не хватает какой-то малости. Это добротный коллектив, который имеет чуть ли не лучший результат по матчам с клубами нижней восьмерки. И лидерам постоянно навязывает борьбу, но отсутствие этой самой «малости» уже становится системой. Если с соперниками попроще хватает игры в удовольствие, голого класса и мастерства, то против претендентов на золото нужны сверхусилия, включение волевых качеств, нацеленность на результат. Есть ощущение, что этого «Динамо» немного не достает.

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Личка постоянно требует раскрепощения, подчеркивает, что футбол должен приносить удовольствие, а поражение — не жизненная трагедия. Не слишком ли прониклись этой мыслью футболисты?

Впрочем, еще есть время многое поправить. В этом плане матч в субботу важнейший не только для «Зенита» и его конкурентов, но и для «Динамо», еще надеющегося на медали.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

12
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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