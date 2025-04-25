Чего мы ждем в РПЛ на этих выходных.

«Динамо» Мх — «Краснодар»: неприятные воспоминания лидера таблицы

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

На весеннем отрезке новичок РПЛ уже повлиял на расклады в чемпионской гонке — в первом после рестарта туре махачкалинское «Динамо» отняло очки у «Локомотива» (1:1) и запустило его падение (в шести последующих турах железнодорожники одержали всего две победы и распрощались с золотыми амбициями), а пару недель назад сенсационно обыграло «Спартак» в Москве (2:1), больно ударив по самолюбию красно-белых. Сейчас у дагестанского коллектива есть еще одна возможность во всеуслышание заявить о себе — впереди встреча с лидером таблицы «Краснодаром».

Болельщики «быков» вряд ли хотят вспоминать матч в первом круге. Игра завершилась со счетом 0:0, но и «баранки» на табло можно было считать удачей, так как андердог смотрелся цельно и остро, в то время как хозяева действовали чересчур суетливо.

Но старт сезона у «Краснодара» в целом вышел нервный и неровный. Зато весенний отрезок, за исключением выезда в Санкт-Петербург, команда Мурада Мусаева пока смело может заносить себе в актив. Осечка с «Зенитом» не расклеила коллектив, а наоборот, заставила собраться. В прошлом туре «быки» дожали «Ахмат» в концовке и теперь с оптимизмом смотрят в будущее. Отбыли дисквалификацию Черников и Оласа, потому Мусаеву будет из кого выбирать. А вот Хасанби Биджиеву придется обходиться без ряда травмированных и дисквалифицированных игроков стартовой обоймы.

Но расслабляться «Краснодару» точно нельзя — «Динамо» традиционно неуступчиво на своем поле, плюс еще полностью не обезопасило себя от вылета, потому в Каспийске отдаст все силы.

«Динамо» — «Зенит»: ждем минимум четыре гола?

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

В этой встрече мы вправе ожидать самый открытый и в чем-то даже бесшабашный футбол во всем туре. Как-никак встречаются две самые результативные команды лиги!

И дело не только в этом. «Зенит» всего на два очка отстает от «Краснодара», но и это отрыв, который нужно сокращать. А значит, надо играть на победу. «Динамо» же оголтело несется вперед по умолчанию — забивает много, однако и пропускает достаточно. Победа над действующим чемпионом может подарить бело-голубым надежду на попадание в тройку. Это официальная задача на сезон. В случае победы отставание от «Зенита» сократится до четырех очков — отыграть такое за четыре тура будет очень сложно, но вполне возможно.

Конечно же, «Динамо» будет делать ставку на атаку. В отсутствие Тюкавина внимание к себе притягивает Ярослав Гладышев, у которого четыре гола и три результативные передачи за семь матчей на весеннем отрезке. Забивать придется, и, очень вероятно, что более одного мяча, так как оборона, особенно в последнее время, смотрится очень уязвимо — динамовцы обороняются высоко и далеко не всегда согласованно действуют на своей половине поля. Отсюда и 29 пропущенных мячей — гораздо больше, чем у других команд из топ-5. Хотя, возможно, тут сказывается усталость из-за энергозатратного футбола, который ставит чешский тренер.

Ярослав Гладышев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но и у «Зенита» ведь все негладко. Со скандальными «Химками» выжали минимальную победу, в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» смотрелись беззубо. Но сейчас питерцы как будто выходят на проектную мощность — все больше качественных комбинаций в центре поля, все чаще забивает Лусиано, все сильнее Луис Энрике оказывает влияние на результат. Так что ждем сшибку двух всадников с открытыми забралами. В конце концов, за пять предыдущих матчей между этими командами не было зафиксировано ни одной ничьей.

«Спартак» — ЦСКА: важнейшее дерби последних лет

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Понятно, почему раскуплены все билеты. Московское дерби — это не просто неотъемлемая деталь российского футбола, а уже часть культурного кода, которая ушла в народный фольклор. Смотреть такое обязательно, тем более тут не просто голая вывеска. Тяжело вспомнить, когда встреча «Спартака» и ЦСКА носила настолько принципиальный с точки зрения турнирных раскладов характер. Обе команды в чемпионской гонке, обеим кровь из носу надо побеждать, чтобы не отпустить далеко лидеров, обе показывают яркий и привлекательный футбол. Полный комплект поводов включить трансляцию.

«Краснодар», понятное дело, настроен на победу над махачкалинским «Динамо», и, если она будет добыта, расклад для московских грандов окажется простым, но жестким: для сохранения реальных шансов на чемпионство в дерби необходимо будет побеждать. В обязательном порядке.

У кого больше шансов — вопрос спорный. «Спартак» — более яркая атакующая команда, одна из самых доминирующих в лиге. Но последние недели показали, что красно-белые способны придумывать себе проблемы на ровном месте. «Динамо» Мх и «Акрон» на бумаге должны были стать поставщиками шести очков. На деле же «Спартак» набрал три и то за счет бешеного камбэка с 0:2. Нападение у Станковича действительно внушает, но наказывать за регулярные помарки в обороне защитников его команды можно и нужно.

ЦСКА в свою очередь таким парадом в передней линии похвастать не может, но у армейцев есть одно важное качество, которое прикрывает проблему класса стартового состава. Это спокойствие — приобретенная по весне черта, сильно подсобившая со скачком в турнирной таблице. Даже как-то непривычно, что ЦСКА претендует на золото — в подобном контексте о нем в этом сезоне почти не говорили. Оказывается, зря.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Красно-синие уверенно чувствуют себя на каждой стадии игры. Они не стремятся к постоянному доминированию, по проценту владения команда Николича всего пятая в лиге вместе с «Ростовом». Но в матче со «Спартаком» это точно не будет проблемой. Скорее, наоборот! Вероятно, гости отдадут мяч, но окажутся в комфортной стихии, когда можно жалить оппонента контрвыпадами. За исключением Акинфеева, у ЦСКА нет суперзвезд (помним про Пьянича, но это далеко не лучшая его версия), однако Николич умело ротирует состав и за счет свежести и непредсказуемости постоянно придумывает что-то интересное. Потому тактическая дуэль двух сербских тренеров обещает стать поистине захватывающей. И это будет лишь одной из граней матча, который не умещается в формат стандартного дерби.

«Ростов» — «Локомотив»: команда Галактионова еще не вышла из кризиса

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Локо» уже давно за чемпионство не борется — вскарабкаться бы повыше в турнирной таблице, чтобы сгладить впечатление от неоднозначного сезона. На прошлой неделе красно-зеленые одержали первую победу за четыре тура, разгромив «Пари НН» (и то реализовали преимущество после раннего удаления Каккоева). Сейчас же соперник ждет куда более мастеровитый, к тому же придется проделать тяжелый путь в Ростов на поезде. Рано говорить о том, что «Локомотив» вышел из кризиса — команда по-прежнему очень зависит от Батракова. Снизойдет на парня очередное озарение — можно рассчитывать на положительный исход. Если нет — придется терпеть и выжимать из себя все соки.

Очевидно, «Локомотиву» потребуется усиление летом, но пока нужно выезжать на собственных ресурсах. И ничего в этом такого нет — «Ростов» живет в подобном ключе уже давно. К тому же южане понесли серьезные потери — окончательно ушел в сборную Валерий Карпин, Данил Глебов уехал в «Динамо», а еще в прошлом туре потерял сознание основной вратарь Рустам Ятимов — получил сотрясение мозга и не факт, что выйдет на игру с «Локо».

Рустам Ятимов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» в этом сезоне уже ни на что не претендует, потому Джонатан Альба может смело экспериментировать с прицелом уже на следующую кампанию. А гипотетическая победа над статусным соперником станет лишним плюсиком к пока небогатой биографии испанского тренера.

«Пари НН» — «Ахмат»: важнейший этап борьбы за выживание

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)

Неочевидный с точки зрения рядового зрителя, но очень интересный в плане турнирной интриги матч. «Ахмат» и «Пари НН» идут в зоне стыков, и в любой момент ситуация из горячей может превратиться в катастрофическую. У грозненцев положение полегче — они на три очка опережают команду Гончаренко и на фоне раздрая в «Химках» собираются заскочить повыше, застолбив себе место в РПЛ на следующий сезон. Для этого надо набирать как можно больше очков с равными соперниками, ведь в следующем туре предстоит матч с ЦСКА, заключительном — выезд к «Зениту». В обоих случаях легко проиграть, потому «Ахмату» точно не помешает победа над прямым конкурентом здесь и сейчас. Правда, с голами у команды из Грозного туго, забивает она редко.

Только если у «Ахмата» в нападении идет туго, то у «Пари НН» не прет — от слова совсем. Пять поражений в семи матчах весны в РПЛ, за тот же отрезок — всего четыре гола. Кошмар! Если так пойдет дальше, нижегородцы легко уже в ближайшее время могут слететь в зону прямого вылета — в спину дышит «Оренбург».

Это особо щепетильный момент для Виктора Гончаренко. В прошлом сезоне он вылетел из РПЛ с «Уралом» (хотя формально был отправлен в отставку до ответного стыкового матча против «Акрона»), сейчас же может провалиться в ФНЛ уже у руля другой команды. Пока не видно, за счет какого ресурса «Пари НН» собирается спасаться. Пока все идет к тому, что Гончаренко снова прочувствует на себе всю хтонь матчей на вылет.