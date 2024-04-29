Обозреватель «СЭ» — о двух ключевых матчах субботы в Москве.

Блестящий урок Лички из 0:8. Он отвечает «Зениту» весь этот сезон

Матч «Динамо» — «Зенит» не только окончательно возродил чемпионскую интригу, причем с участием трех команд, но и стал очередным доказательством того, что самые жестокие уроки — они же и самые полезные.

В первом круге прошлого сезона Марцел Личка, тогда главный тренер остроатакующего «Оренбурга», впервые в карьере сыграл против «Зенита». Шокирующий результат того матча на «Газпром-Арене» многие помнят — 0:8. О своей реакции на случившееся Личка позже рассказывал мне так:

«Вначале тренеру надо вернуть веру в самого себя. Потому что когда команда видит, что тренер нервничает, его голос трясется — это плохо. Да, мы проиграли 0:8, уверен, что было много людей, которые уже убирали меня из команды, говорили: «Что за тренер?!», возмущались, почему работает иностранец, а не российские специалисты. Это 100% было, и много людей звонили в клуб и говорили: «Убирайте этого тренера, с ним ничего не сделаете!»

О'кей, мы проиграли 0:8, но на этом жизнь не закончилась. Я думал о том, что «Зенит» прочитал нам большую лекцию о футболе и с помощью этого мы можем победить в следующем туре в Нижнем Новгороде. И нам удалось выиграть — 2:0. За два дня до матча реакция команды на то, что мы говорили и делали, была очень хорошей. Уверен, что я как тренер, когда с ними разговаривал, передал уверенность — и они ее приняли. И это очень хороший фактор, присущий, кстати, южноамериканцам. Через десять минут после 0:8 Лукас Вера подходит ко мне и говорит: «Марцел, спокойно. В Нижнем Новгороде победим». Что и произошло».

Тут Личка вел речь о быстрой реакции на тот мегаразгром, которая опять же говорит о том, насколько он умеет владеть собой и контролировать эмоции (это и по его поведению на бровке и в общении с прессой видно). Но «большую лекцию о футболе», которую преподал в тот день ему «Зенит», он смог воспринять и в другом контексте — он понял не только то, как не надо, но и как надо играть с клубом из Санкт-Петербурга. Во втором круге они сыграли уже 2:2, причем Иван Сергеев сравнял счет на пятой добавленной минуте.

В межсезонье Личка принял «Динамо», и в этом сезоне бело-голубые в чемпионате дважды обыграли действующего чемпиона России, а еще раз сделали это в Кубке, пусть и не прошли его по итогам ответной игры. Три победы над «Зенитом» за один сезон, причем две из них в чемпионате, — явление в эпоху «Газпрома» редчайшее, припоминаю его только в исполнении «Спартака» в 2007 году.

Константин Тюкавин (справа) принимает поздравления после гола в ворота «Зенита». Фото ФК «Динамо»

Новый уровень Тюкавина

В двух победных домашних матчах с «Зенитом» — в Кубке и особенно теперь в чемпионате — Личка неожиданно превращался в Курбана Бердыева. У его лихой, разбитной обычно команды вдруг сзади все стало очень строго — так, как у Марцела в принципе не бывает. Компактность, игровая дисциплина, подстраховка были просто сумасшедшими.

При этом не нужно задним числом утверждать, что все у «Динамо» было прекрасно. Количество ошибок при выходе из обороны, причем невынужденных, у бело-голубых в первые 25 минут было чудовищным. Николас Маричаль, Роберто Фернандес, бесконечно фоливший Даниил Фомин, вышедший в каком-то разболтанном состоянии Муми Нгамале — да очень многие плошали на ровном месте, дарили мяч сопернику, когда на них никто не давил. В результате перехода от обороны к атаке, кроме двух выпадов в первые десять минут (пас за спину на Константина Тюкавина и удар Чавеса из-за штрафной), у бело-голубых до перерыва не было вовсе.

Но самое интересное, что «Зенит» этим не пользовался и не особо даже стремился. Мяч он контролировал по привычке хорошо, но без моментов — только удар Матео Кассьерры, и то после нелепого отскока от Фернандеса, на 11-й минуте вытащил Антон Шунин. А потом было просто перекатывание мяча.

Часто бывает, что одна команда стратегически планирует матч по таймам — первый обороняемся, после перерыва и особенно замен смещаем акцент в сторону атаки. Вполне можно было допустить, что с выходом Бителло (которого я ожидал вместо Нгамале, а не Чавеса, как оказалось в действительности) что-то у хозяев изменится. Но и «Зениту» в лице того же юного Педро, да и ряда других игроков было что предъявить. Поэтому от второго тайма я ожидал более острого футбола

Но если кто-то его и показал, то только «Динамо». И то у него в какой-то отрезок опять была куча ошибок в передачах, опасные потери (особенно всем этим отличался Нгамале). Однако единственная вплоть до последних минут замена — появление Бителло — изменила очень многое. «Динамо» сразу завелось, приободрился Хорхе Карраскаль, ожил даже Нгамале, партнеры наконец-то стали «кормить» передачами Константина Тюкавина.

О нем надо сказать особо. Светловолосый форвард вышел в этом сезоне на принципиально новый уровень. И не только в плане голов и передач, по которым в совокупности он лидирует в лиге. Все его действия — где и как он открывается, какие решения принимает, как укрывает мяч корпусом, куда пасует — стали зрелыми, появилась стабильность. По его игре невозможно поверить, что парню всего 21 год. И в решающий момент матча с «Зенитом», который так хотел его приобрести, Тюкавин доработал до конца эпизод после диагонали Карраскаля и скидки Фабиана Бальбуэны — не идеально обработав мяч первым касанием, вторым перекинул его через Михаила Кержакова.

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Сытый «Зенит»

Никакой остроты со стороны гостей после хозяйского гола не случилось. И это выглядело для болельщиков «Зенита» наиболее обескураживающим — одно дело, когда на табло 0:0 (и то с учетом резко обострившейся конкуренции со стороны «Краснодара» ничья петербуржцев тоже не сильно устраивала), но чтобы не предъявить никаких аргументов при 0:1...

Личка наступил на горло своей залихватской атакующей песне, сделал акцент на обороне и дисциплине, команда действовала предельно сконцентрированно — и выиграла! При этом ухитрившись нанести по воротам больше ударов, чем соперник, 9-8.

Важно, что стержневые игроки в принципе у хозяев были лучшими в конкретном матче. Генерал Бальбуэна держал все в обороне и сделал голевую скидку, Тюкавин забил победный мяч. Тогда как лучшие игроки «Зенита», те же Вендел и Клаудинью, растворились на поле. И вообще, гости, кроме стерильного владения, ничего не показали. И это — после домашнего проигрыша «Рубину», когда все говорили, что команда Семака будет рвать и метать!

Ничего подобного. Сытые.

Их символом для меня стал Клаудинью, который на последних минутах при 0:1 после двух фолов валялся и украл у своей команды где-то минуту. Да, больно, но твоя команда проигрывает! Забудь о боли, встань и беги, раз ногу тебе не сломали, мышцу или связку не порвали!

«Зенит» проиграл второй матч подряд и не забил в них ни гола. А у него еще две кубковые встречи с ЦСКА, то есть силы (в отличие от «Краснодара») уйдут и на это. Потрясающий шанс для «быков». А теперь - и для «Динамо».

После субботних матчей запустил в своем Телеграм-канале «РабиНерв» голосование, кого из сегодняшней топ-3 РПЛ читатели хотят видеть чемпионом в сезоне-2023/24. К сегодняшнему утру по Москве проголосовали около двух тысяч человек, и с подавляющим перевесом лидирует «Краснодар» — 60%. На втором месте с 23% «Динамо», тогда как «Зенит» с 6% уступил третье место пункту «Другого/Не смотрю РПЛ/Посмотреть результаты» (там - 11%).

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Когда говорят : «Дзюбу в Китай» - Слуцкому это зачем ?

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович еще до начала дерби с «Локомотивом» поразил стартовым составом - шесть перемен по сравнению с нулевой ничьей против ЦСКА! На самом деле все понятно и логично - когда между матчами два дня и есть возможность для примерно равноценной ротации, то почему тренеру было ее не сделать? Из игроков основной обоймы (Леона Классена таковым все же считаю условно) ни разу с первых минут не вышли только Антон Зиньковский и Виктор Мозес.

Опять же не будем подгонять задачу под результат: в целом по первому тайму чуть больше понравился «Локомотив». У красно-белых же толку от атак было немного, несмотря на гораздо большее пространство, чем давали армейцы. Что-то проходило, но качество и ощущение наигранности отсутствовали.

Однако концовку тайма спартаковцы дали ударную. Манфред Угальде, который все никак не забьет за «Спартак» в чемпионате, здорово пробил, Илья Лантратов красиво вытащил и выбил мяч на угловой, и его даже Хесус Медина поздравил - может, что-то знал?

Через мгновения Роман Зобнин пробьет в выставленную руку Александра Сильянова, и Кириллу Левникову не потребуется даже помощь ВАР, чтобы во всем верно разобраться. Евгений Ловчев по телевидению корил Сильянова: «Не отворачивайся от мяча! Мячом еще никого не убивали!«, а Тео Бонгонда разобрался с голкипером. Что ж, если «Спартак» ни одного мяча в чемпионате с угловых не забил, так хоть пенальти заработал.

Учитывая характер команды Михаила Галактионова, я в перерыве написал, что ничего в этом матче еще не ясно. Но даже не представлял себе, до какой степени. Сперва «Спартак» пропустил с углового впервые в первенстве. Когда едва вышедший на замену Тимур Сулейманов как на тренировке забил в пустые ворота сблизи, я не сомневался (и тоже, и потом еще не раз), что это не последний гол в матче. Какой-то раздолбайский дух царил у обеих команд. Это была какая-то обратная крайность по сравнению со спартаковским дерби против ЦСКА.

Бонгонда, вспомнивший себя образца начала сезона, отдавал Даниилу Хлусевичу, на счету которого уже пять мячей - при его-то позиции; Медина забил уже третий свой гол за «Спартак» головой... Казалось, и при 3:2 еще кто-нибудь да забьет. Но этого не случилось. Спартаковцы провели хорошую концовку, вообще не дали соперникам ничего создать. Чему, кажется, сильно поспособствовал выход на замену Артема Дзюбы. Примерно такой же «эффективный», как в недавнем матче «Локо» с ЦСКА. Он уже, кажется, для «Локо» отрезанный ломоть.

Когда читаю - пусть, мол, Дзюба уже едет в Китай к Леониду Слуцкому, у меня возникает один вопрос: тренеру это зачем? У ЛВС в Поднебесной все в порядке, его шанхайская команда идет на первом месте. Приход Артема неизбежно поменяет настройки - с ним по-другому никак. Оно Слуцкому надо?

Вот если уже станут чемпионами Китая - дальше можно будет экспериментировать, план В под Дзюбу делать. Сейчас это стало бы ненужным риском. Это тебе не в шоу в Youtube вместе феерить.

Дружба дружбой, а единственный раз, когда они работали вместе, был в отборочном и финальном турнирах Евро-2016. Да, был важнейший победный гол шведам, вообще концовка квалификации. Но на самом чемпионате Европы не получилось вообще ничего. Притом что Артем тогда был в прайме, а не сходящим 35-летним ветераном, как сейчас.

Владимир Слишкович. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Анчелотти трясется ! » - такими шутками Слишкович завоевывает новые симпатии

Что касается перспектив Слишковича в «Спартаке», то первые выводы готов буду делать после кубкового матча с «Динамо» 1 мая, но не скрою, что босниец убеждает все больше. Он не только здраво распоряжается имеющимися у него ресурсами, но еще и чувством юмора обладает. На пресс-конференции отреагировал на замечание журналиста: «Вы не проигрываете со «Спартаком»!» моментальной репликой: «Анчелотти трясется!»

Теперь интересно, в каком составе «Спартак» выйдет на кубковый матч плей-офф с «Динамо». Кто из тех, кто выходил против «Локо», доказал Личке свое право начинать ключевой кубковый матч.

Вспоминаю, как Личка рассказывал мне историю своего появления в брестском «Динамо», которое он единственный раз в биографии этого клуба сделал чемпионом Белоруссии: «Изначально приходил как второй тренер, потом главного убрали, а я в роли и.о. готовил команду неделю. Выиграли Суперкубок Белоруссии. Далее поставили другого тренера, вскоре его тоже убрали, и меня неожиданно назначили главным на целый следующий сезон, и он выдался отличным. Мы уступили всего в одном матче из 30 и выиграли чемпионат».

Это несколько напоминает историю Массимо Карреры. Но неужели такие истории повторяются в одном клубе дважды, а Слишкович - реинкарнация итальянца, притом что тот в этот уикэнд вывел «Асколи» из зоны вылета Серии В?