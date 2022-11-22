«После 0:8 от «Зенита» мне сказали: «Так игры даже не сдают!» Интервью спортдиректора клуба, покорившего РПЛ

«СЭ» поговорил с Дмитрием Андреевым — о взлете «Оренбурга», будущем Сычевого и трансферах.

«Оренбург» — пожалуй, главное открытие этого сезона РПЛ. Команда Марцела Лички со скромным составом стала одной из самых зрелищных команд первого круга, раскрыв новых звезд и закрепившись в первой восьмерке.

Перед кубковыми матчами с «Ростовом» и «Динамо» «СЭ» поговорил со спортивным директором «Оренбурга» Дмитрием Андреевым — о взлете и будущем Владимира Сычевого, селекции в Латинской Америке и кошмаре в Санкт-Петербурге.

«Ключевая задача «Оренбурга» — остаться в РПЛ»

— «Оренбург» — одна из самых зрелищных команд сезона. Какое у вас главное впечатление от первой части РПЛ?

— Хорошо, что мы в короткие сроки собрали команду, а новички так быстро влились, сыгрались и поняли философию нашего тренера. Обычно команды так быстро не строятся, не собираются по щелчку пальцев. Поначалу были опасения. На старте сезона нас качало, но потом стабилизировались, притерлись — пошла неплохая игра, стали добиваться положительных результатов.

Хорошо, когда ты видишь результат проделанной работы. Были матчи, которые доставляли удовольствие в плане качества игры. В принципе, мы провели этот отрезок неплохо, хотя есть к чему стремиться.

— К чему? Какаяу «Оренбурга» задача на сезон?

— Каждый спортсмен выходит побеждать, а не достойно проиграть или сыграть вничью. При этом мы в облаках не летаем и понимаем, какой у нас состав на данный момент и на что мы с ним можем претендовать. Наша ключевая задача — остаться в премьер-лиге, выходить на поле и стараться побеждать любого соперника.

Когда наши футболисты отнимают очки у ЦСКА (2:2), когда с «Динамо» на Кубок в меньшинстве отыгрались — это уже опыт. Такие матчи придают сил — ребята понимают, что они могут играть со всеми, обыгрывать каждого. Будем стремиться побеждать и дальше. Конкретной задачи по месту в таблице у нас нет.

— Все новички «Оренбурга» здорово освоились и хорошо себя проявили. Кто превзошел ваши ожидания?

— У нас были опасения, что изменения в команде окажутся слишком глобальными. Вызывало вопросы то, как адаптируются к РПЛ и российским реалиям ребята из Латинской Америки. Но мы знали, что Марцел и его испанский помощник способны вписать игроков. Новички показывают качественный футбол, делают разницу — замечательно, что все задуманное получилось.

— С одной стороны, понятно, что из-за санкций и ограничений в Европе стал актуальным рынок Латинской Америки. С другой, очень немногие клубы добились такого же успеха, как «Оренбург». У вас есть объяснение почему?

— Российский рынок для всех клубов РПЛ в принципе понятен. Условно, есть десять интересных футболистов до 25 лет, которые могут прийти и заиграть. Все их отслеживают, знают. Но чтобы кого-то из них дернуть к нам в «Оренбург», нужно либо иметь топ-отношения с агентом, либо засыпать его деньгами. Это не наш путь.

Когда мы выходили в РПЛ, у нас было желание подписать не только Оганесяна и Гурциева — хотели взять 19-летнего Шитова из «Крыльев Советов». Но двоих удалось пригласить — уже хорошо. А совершать трансфер ради трансфера, чтобы игрок нас не усилил, смысла нет. Какой оставался выбор в такой ситуации? Изучать весь остальной мир.

Раз есть сложности с платежами в Европе, смотрели доступные страны. В Латинскую Америку мы спокойно платим. В Турции и Иране с этим тоже проще. Поэтому данные рынки и изучали, выбирали игроков из этих стран. Но в Аргентине появилось больше интересных вариантов.

— Алехандро Домингес помог вам найти Веру. Как это было?

— Чори постоянно предлагает нам кандидатов. Когда мы ищем игрока на какую-то позицию, то на связи с ним. Сейчас мы тоже в поиске футболистов, а Домингес хорошо разбирается в этом рынке, может помочь при переходе.

Алехандро Домингес. Фото ФК «Рубин» Фото ФК «Рубин»

Вообще круг таких футбольных людей небольшой: это и Игорь Корнеев, и агентство, которое проводило трансферы Карраскаля и Медины в ЦСКА. Мы с ними со всеми общаемся — они дают нам профайлы игроков, которые мы изучаем, подстраиваемся под свой бюджет...

А тот же Вера — это игрок, которого предложил конкретно Домингес. Чори вообще очень быстро и профессионально провел его трансфер.

— Домингес больше ассоциируется с «Зенитом» и «Рубином». Как вы на него вышли?

— Наш массажист раньше был его личным массажистом в «Рубине», «Валенсии» и «Олимпиакосе». Как-то в Марбелье он прилетал к нему повидаться — тогда мы и познакомились поближе. После этого у нас завязались хорошие отношения.

Сейчас мы продолжаем общение, он просматривает и предлагает игроков. А после победы над «Краснодаром» прислал мне голосовое сообщение с поздравлениями — на хорошем русском мате, очень радовался!

— Значит, новички от Домингеса прилетели в Россию подготовленными.

— Да, Вера знал русские слова, включая мат. Пока летели в самолете, Домингес ему рассказал, к чему готовиться и что его ждет в России.

— Игорь Корнеев тоже помогал «Оренбургу».

— Да, Игорь нам предложил Марина. У него в Коста-Рике хорошие отношения с его агентом. Он потом прилетал к нам и рассказывал, что после успеха Марина на чемпионате Коста-Рики теперь просится сюда!

Лукас Вера. Фото ФК «Оренбург» Фото ФК «Оренбург»

«Латиноамериканцы знают, что такое Москва и Санкт-Петербург. Но когда говорили про «Оренбург», они спрашивали: «Это какая лига?»

— Писали, что трансферами «Оренбурга» занимаются селекционеры «Зенита».

— Желтую прессу я не читаю, поэтому не видел эту новость или статью. Ну вот что могут сделать для нас селекционеры «Зенита»? Когда мы общаемся с потенциальными новичками, Марцел проводит со всеми видеоконференцию. Так было и с латиноамериканцами: мы записывали видео, разговаривали, знакомились.

Здесь важно понимать: чтобы привезти латиноамериканца в Оренбург, нужно приложить много усилий. Они знают, что такое Москва и Санкт-Петербург, знают ЦСКА, «Зенит», «Спартак». А на «Оренбург» первая реакция такая: «Что? Где это? Какая лига?»

Но когда Личка включался в процесс, игроки узнавали, в какой футбол будут играть, какие идеи у тренера. Я был на этих переговорах и видел, как они сначала были ошарашены, а затем реакция менялась на улыбки и интерес к проекту. Марцел очень сильно повлиял на то, что наши латиноамериканцы все-таки сюда приехали.

— Что вам приглянулось в Вере? Как вы разглядели в нем потенциал?

— Вера был на лидирующих позициях в чемпионате Аргентины по скоростному продвижению мяча вперед. Что он теперь делает и в РПЛ, по этому показателю он и у нас в топе.

Изначально под философию Марцела мы делали акцент в селекции на атакующих полузащитниках под наш бюджет. Нам были необходимы «восьмерки», а также крайние нападающие.

Веру предложил Домингес — мы сели смотреть, изучили его показатели. Долго анализировали статистику. Чори тоже владел информацией по нему: что это за игрок, в чем его сила. И донес до нас свое видение. Поговорили с игроком — Вера оказался не против приехать в Россию, поэтому все сложилось. Это интересный футболист.

— Однозначно.

— Когда я увидел Веру и то, как он работает с мячом, как в финальной трети завершает и отдает, все сразу стало понятно. По такому футболисту мнение формируется быстро.

— Талалаев рассказывал, что в «Ахмате» тоже просматривали Веру, но не решились его подписать.

— Определенные опасения были. Но у нас есть Марцел, который играл в Испании и отлично знает язык. Это важный фактор, когда ты сам без переводчика может донести информацию до футболиста, а он тебя слушает и понимает. Марцел по менталитету — европейский тренер. Он помог адаптироваться игрокам к команде и требованиям. Личка сыграл огромную роль в том, что все новички так органично влились.

— Кажется, что Мансилья пока в тени. Или это ложное впечатление?

— Нет-нет, он очень заряжен, действительно полезен. Да, пока не забивает много голов, но поверьте, защитникам тяжело, когда постоянно идет давление. Мансилья бежит за спину, обостряет, давит, ищет ходы. А голы придут. Он однозначно полезен, для нас это очевидно.

— Много говорят про ваших латиноамериканцев, про Сычевого. А кого, по-вашему, недооценивают?

— Конечно, говорят про тех, кто делает разницу в атаке: Вова Сычевой, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья. Но без того же Аюпова, Капленко, Эктова, Хотулева мы бы не показывали такой футбол — да я всех могу назвать, каждый полезен! Кто-то на Кубке больше играл, кто-то на чемпионате — не могу сказать, что у нас есть те, кто отбывает номер. В «Оренбурге» боевой коллектив, не будем никого выделять.

Владимир Сычевой с партнерами по «Оренбургу». Фото ФК «Оренбург» Фото ФК «Оренбург»

«Знали, что Сычевой будет забивать, но чтобы столько...»

— Если бы вам перед сезоном сказали, что футболист из Крыма, который недавно играл в любителях, будет лидировать в гонке бомбардиров, как бы вы отреагировали?

— Я в тот момент о таком бы только мечтал. Но мы Вову знаем давно, впервые увидели его еще в 2020-м, когда он приезжал сюда в составе «Иртыша».

Мы как раз искали нападающего. После матча с Марцелом сели и обсуждали его игру, Сычевой нам понравился. Но забрать его зимой не получилось — только следующим летом. И вот он уже год с нами.

Первое время было очень тяжело. Он приехал без школы, необученный, хоть у него и есть набор сильных качеств. В течение года он не всегда играл, но терпел.

Сычевой — обучаемый парень, который делал правильные выводы, двигался в нужном направлении. И его успех, конечно, очень приятен для нас. Ведь все его видят только в играх, а мы — каждый день в тренировочном процессе. Знали, что он будет забивать, но чтобы столько... Это супер!

— Позволило ли отсутствие футбольной школы у Сычевого быстрее впитывать то, чему его обучал Личка?

— Марцел как-то сказал мне: «Что у вас в России, что в Европе одна проблема — нет дворового футбола». Действительно, футбол с улиц ушел. А там ведь шестилетние играли с девятилетними и старше. Личка вспоминал: когда ездил в Буэнос-Айрес, то заходил в каждый двор — там даже ночью играли в футбол.

У нас появилось много академий. Надо отдать должное, футболисты все обученные и тактически, и технически. Но нестандартных действий от них почти нет. А эти действия рождаются, когда тебе 6 лет и ты играешь против ребят постарше. Потому что приходится что-то придумывать, чтобы конкурировать с ними. Я это сам застал, но сейчас это ушло.

И в этом плюс Сычевого: в ситуации, где обученный нападающий со школой сыграет стандартно, Вова увидит развитие атаки по-своему.

Посмотрите первый гол в ворота «Краснодара»: в этой ситуации классический нападающий отдал бы под удар, а он принял под подошву, сориентировался и забил. Школа этого не даст, а улица — да. Это хорошо, что в таких эпизодах он действует так, как защитник не ожидает.

— Сычевой постоянно придумывает перформансы: майка с фамилией Писарский, пицца, предложение девушке. Вы как реагируете на эти шоу?

— Знаете, даже по ситуации с предложением мнения разделились. Женская половина с восторгом это приняла: какой молодец, вот бы мне так! Мужская отреагировала иначе. Кто-то даже умничал про медиафутбол.

А для меня это нормально. Болельщик приходит на футбол за эмоциями, как в театр и в кино. Эмоции происходят на поле, где мы пытаемся играть в интересный футбол. Но есть и другие моменты, которые трогают за душу. Я только за.

Если бы Сычевой не был полезен команде и только делал шоу, тогда это другой разговор. Но Вова выполняет свою работу, забивает голы. И дарит зрителям эмоции. Это замечательно.

— А если бы ему дали вторую желтую за предложение?

— Даже если бы счет был 1:0, «Сочи» ведь играл в меньшинстве. Неизвестно: стало ли бы хуже, если бы его удалили? В этом случае команда не потеряла бы концентрацию. А так — удаление, 3:0, часто бывает, что многие расслабляются — и все заканчивается не очень хорошо.

Но как арбитр с фамилией Любимов мог поступить иначе? Поэтому все сложилось как надо.

Джимми Марин. Фото ФК «Оренбург» Фото ФК «Оренбург»

«Уверен на сто процентов, что Марин бы не тронул мяч после удара Сычевого, если бы рядом не было соперника»

— Какая обстановка была после матча с «Факелом», в котором Марин лишил гола Сычевого, добив мяч в пустые ворота?

— Эта история больше выдумана в медиа. У нас на следующий день была теория, и Марцел сделал нарезку двух видео с игры. В первом был эпизод с голом Марина — он сказал, что Джимми сыграл правильно, для него это закрытый вопрос.

Второй момент: Воробьев заработал пенальти и хотел пробить, но так как Мансилья долго не мог забить и очень ждал гола, Димка ему мяч передал. Марцел сказал: «Для меня этот эпизод дороже, чем три очка в матче». И тема была закрыта.

Марин в игре с «Краснодаром» поздравлял Сычевого, они шутили, все было дружелюбно. Думаю, это раскрученная история, которая в клубе была воспринята спокойно.

— А не обсуждали, что Марину можно было не трогать мяч?

— Мы смотрели все эти рассуждения экспертов и журналистов: один говорит, что надо было корпус поставить, другой — что Марин все сделал правильно и надо было добить. Они по 500 раз смотрят момент и никак не сойдутся в едином мнении!

А у Марина были доли секунды на принятие решения. Он видит, что защитник бежит к мячу — непонятно, как он сыграет. Кстати, во втором тайме тот же защитник, когда Мансилья делал подсечку, выбил мяч с линии!

Я на сто процентов уверен, что если бы рядом не было никого из соперников, то Марин бы не тронул мяч. Но так как был риск 50 на 50, то он принял такое решение. И оно правильное. Здесь даже обсуждать нечего.

— После гола Марин побежал праздновать, а Сычевой выражал недовольство.

— Бывает, что на поле игроки посылают друг друга, а в раздевалке мирятся и все забывают. Ничего страшного. Эмоциональная реакция Сыча — это тоже нормально. Он потом посмотрел момент и успокоился. Никто с холодной головой на поле не бегает и не анализирует каждый момент. Эмоции — это хорошо. Плохо, когда их нет. Такое желание Сыча забивать — разве это плохо?

— Наоборот.

— Конечно, ведь он нападающий: хочет много забивать и конкурировать с лучшими футболистами лиги. Пусть и местами это даже нездоровая конкуренция: человек, купленный за небольшие деньги, конкурирует с теми, кто стоит в десятки раз дороже него.

Владимир Сычевой. ФК «Оренбург»

«По Сычевому не было официальных предложений. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге», поборолся бы за звание лучшего бомбардира»

— Сычевым интересуются многие клубы и сообщают об интересе ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо». Вы как реагируете на эти новости?

— Это все на уровне слухов. Никаких официальных предложений не было. Понятно, что цель любого футболиста — попасть в хорошую команду, пойти на повышение. Это нормальное явление.

Но как я вижу ситуацию и как мы обсуждали ее с Вовой и Марцелом: Сычевой сейчас находится в комфортной среде; его все знают, он всех знает, требования тренера ясны. Конечно, ему принимать решение, переходить куда-то или нет. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге», поборолся бы за звание лучшего бомбардира, а дальше уже принимал решение.

— Может, лучше не до конца сезона поиграть, а дольше, чтобы и в новом чемпионате доказать, что эта статистика не случайность? Все помнят пример Гамида Агаларова.

— Да, возможно. Как правило, хорошие клубы игроков группы атаки смотрят не по одному сезону и тем более не по первой части чемпионата, а на длительном отрезке в 2-3 года.

И пока нам конкретных предложений действительно не поступало. Если поступят, то решение за Вовой. А что он думает — это лучше у него спросить.

— Но вы открыты к предложениям даже зимой?

— В его контракте есть определенные условия и сумма отступных. Если ее активируют и Вова будет согласен на трансфер, то мы на эту ситуацию повлиять не сможем. Это будет его решение.

Повторюсь, на данный момент никакой конкретики нет, никаких официальных запросов мы не получали.

— По неофициальным данным, отступные — 100 миллионов. К сожалению, не евро.

— К сожалению для нас — да! Но я никому не скажу, какая там прописана сумма выкупа.

— Как вообще Сычевой справляется с этим вниманием? Трансферные новости, интервью, награды, вызов в сборную России — это же испытание.

— Испытание, да. И это его опыт. Когда пошли результаты, впервые за все время, что я в клубе и как игрок, и как менеджер, вокруг «Оренбурга» возник такой ажиотаж. Честно, никогда такого не было!

Перед матчем с «Химками» к нам приехали журналисты, игроки дали кучу интервью, снялись в программах, отвечали на звонки. Одного куда-то зовут, другого...

— Это не вредит?

— Когда у футболиста голова забита этими мыслями, то случаются матчи, как с «Химками». Но это наш опыт, мы должны были его приобрести. Потом Марцел встряхнул ребят — все начали думать о футболе, а не жить в иллюзиях.

Когда Вова вышел и оформил первый хет-трик, он дал порядка десяти интервью. Марцел мне тогда сказал: «Дима, я не могу его не выпустить со «Спартаком» в старте — это неправильно. Но при этом понимаю, что Сычевой не готов». И он ведь не сыграл так, как мог бы.

Но сейчас Вова более устойчив к этому воздействию, у него все разложено по полочкам. Он прошел этот путь и набрался опыта.

Марцел Личка. Фото ФК «Оренбург» Фото ФК «Оренбург»

«Личка на видеоконфернеции с руководством сказал: «Я лучше выиграю 4:3, чем 1:0»

— Личка открыл и Сычевого, и латиноамериканцев — ведь это его идеи, его стиль игры, философия, в которой они себя реализовали. Как вы оцениваете его влияние?

— Однозначно фигура тренера — определяющая. Когда нам предложили кандидатуру Марцела, мы обсуждали ситуацию с президентом, с главой попечительского совета, генеральным директором. У нас была видеоконференция, на которой Личка рассказывал о футболе, о своем видении игры. А мы были в ФНЛ, готовились к сезону...

И тут он озвучил стратегию, а в конце добавил: «Для меня лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0». То есть мы либо принимаем это и делаем все возможное как руководители, чтобы реализовать стратегию тренера, либо идем по другому пути. Мы выбрали первый вариант. Конечно, это работа всего блока: тренерского штаба, менеджмента, игроков — это общая заслуга.

— Чтобы играть зрелищно и в атакующем стиле, нужны качественные игроки — а это траты и большие риски. Принято считать, что маленьким клубам проще ставить «автобус».

— Мы с Марцелом часто на эту тему говорили. Он приехал с философией про атаку, а я играл у Роберта Евдокимова в системный и организованный футбол, не такой яркий и авантюрный. И мы обсуждали: «Нужны же исполнители? Однозначно нужны. И чем они будут лучше, тем более качественный футбол мы покажем». При этом — да, мы взяли игроков, но по трансферной стоимости мы вторые с конца. Дешевле нашего состава только состав «Факела».

— В чем сила Лички как тренера?

— В нежелании отходить от своих правил и игровой философии, которая ему нравится. После выхода из ФНЛ я спросил у Марцела: «В РПЛ уровень другой. Может, стоит играть менее рискованно?» Он ответил: «Нет! Я лучше 3:7 проиграю, чем будут 90 минут сидеть в штрафной и пытаться отбиться. Мы будем играть в свой футбол».

«Зенит» — «Оренбург» — 8:0. ФК «Оренбург»

«Знакомый позвонил после 0:8 от «Зенита»: «Так игры даже не сдают!»

— Самый яркий матч для вас в этом сезоне?

— Наверное, с «Краснодаром». Это состоявшийся клуб, с амбициями. Но мы не только по счету, но и по качеству игры выглядели хорошо. После матча я сел в машину, ехал домой, а внутри испытывал чувство удовлетворения, кайф. Нет слов, чтобы описать это!

Победа над «Сочи», игра с «Динамо» в Кубке (когда мы проигрывали, но вырвали ничью), матч с ЦСКА — это тоже хорошие встречи. Но игра с «Краснодаром» — более свежая, и, может, поэтому эмоции от нее более яркие.

— Как вы пережили 0:8 от «Зенита»?

— Было очень неприятно. Но, кстати, у латиноамериканцев менталитет такой, что они к футболу относятся как к игре, а не как к войне. Погрустили, помылись, заварили себе пуэрчик. Дальше включили музычку, забыли про эту игру и начали думать о следующей.

У нас менталитет чуть другой — мы переживаем такие поражения тяжелее. Но в целом этот матч мы морально отпустили — и все прошло безболезненно.

Мне один знакомый позвонил после матча и сказал: «Так даже игры не сдают!» Посмеялись! У меня уже на эти темы иммунитет выработался, я спокоен.

— Может, стоило сыграть прагматичнее и отойти от своих идей?

— Перед нашим матчемя смотрел, как с «Зенитом» играло «Торпедо»: вышли с низком блоком, оборонялись, а «Зенит» все время находился на чужой половине поля. На 81-й минуте счет стал 2:0 — и все: поражение, ноль очков.

При этом мне было трудно дать оценку кому-либо из «Торпедо»: как они сыграли, что можно в их игре отметить? Понятно, что 0:8 — это болезненный удар, но при этом я видел плюсы в игре того же Сычевого: как он действовал в атаке, как наносил удар в перекладину; как в игру вышел Оганесян. Видел игровые отрезки, где мы провели атаку с 27 передачами.

Это дело выбора: мы могли тоже закрыться, отмахиваться — возможно, отбились бы и реализовали какой-нибудь стандарт. Но это не стиль Марцела, это не его путь. Все в клубе это понимают и принимают.

— Личка рассказывал, что после матча вы отправились в ресторан пить пиво — это помогло переключиться.

— Да, поехали с друзьями и взяли пиво. Единственное отличие от других матчей — Марцел обычно пьет один бокал 0,33, а после 0:8 выпил три.

Посмеялись мы так, как давно не смеялись! Компания была веселая — посидели и поехали домой. Ана следующий день продолжили выполнять свою работу. Вот такой менталитет Лички — прошла игра, дальше идет следующая. Если мы сейчас будем сидеть и посыпать голову пеплом, переживать, то и к следующему матчу не подготовимся. У него так устроено.

Со стороны кажется, что 0:8 — это все, конец. Мне начали многие звонить и спрашивать: «Вы Личку уволите? Нет?! Странно». Да, мы могли закрыться и проиграть 0:1 или 0:3. Но еще раз: мы знаем, чего хочет Марцел, понимаем его философию и полностью ему доверяем. Ну, сложилось так — бывает!

— Может, матчи с «Зенитом» вообще выносить за скобки, учитывая их уровень и ресурсы?

— Когда я был футболистом, никто не заходил и не говорил о том, что матч с «Зенитом» — за скобками. Наоборот, желание обыграть «Зенит» стояло на первом месте! Как и «Спартак», ЦСКА, другие топ-клубы нашего чемпионата.

Такие матчи обычно получаются более интересными, чем встречи с командами из нижней части таблицы — там иногда просто тягомотина. Каждый спортсмен хочет показать, что он не хуже условного Малкома или Промеса. По-другому не бывает — в таких играх хочется побеждать.

Футболисты «Оренбурга». ФК «Оренбург»

«Оренбург» никого из игроков так просто не отпустит

— Вы говорили, что хотите сохранить состав «Оренбурга», чтобы клуб и дальше придерживался идеологии, стиля. Есть понимание, как это сделать?

— Для этого мы будем работать, как работали по тому же Сычевому, и пытаться сохранить наш костяк. Но спорт так устроен, что сильные футболисты хотят пойти на повышение. Хотя мы никого так просто не отпустим и будем стараться сохранить команду. А если кто-то действительно получит достойное предложение и уедет, то найдем замену.

Даже сейчас у нас в группе атак стабильно играют Сычевой, Марин и Мансилья.Но на замену им есть Воробьев, Оганесян, Гурциев — когда они будут получать больше игрового времени, появятся новые лидеры.

Может быть, зимой пройдут сборы, и Гурциеву скажут: «Теперь ты играешь, а не Марин». И он начнет забивать, как Сычевой. Наша работа в этом направлении продолжается.Здорово, когда появляются новые имена, как Сычевой и Вера.

Но повторюсь, у нас нет такого, чтобы мы пофеерили и всех распродали. Никто у нас игроков просто так не заберет, мы планируем создать боеспособный костяк в этом году. А в следующем сезоне, возможно, поставим задачи, которые до этого еще не ставили. Это в наших планах.

— У вас в этом году осталось два матча в Кубке России. Как вам новый формат турнира?

— Формат очень интересный, у нас стоит задача обязательно выйти в плей-офф. Это мотивировано и спортивной, и финансовой составляющей. Теперь нет такого, что ты выставил второй состав и забыл. У нас сейчас будут две зарубы — с «Ростовом» и «Динамо». Хотим быть в двойке в своей группе.

— Какие планы на зимний перерыв?

— После матчей разлетаемся в отпуск — кто к родителям, кто отдыхать. 8-9 января собираемся на медосмотр. Затем у нас сбор в Эмиратах, и еще два — в Турции.

В отпуске будем следить за чемпионатом мира. Команда, за которую я болею, не пробилась в Катар — это Италия. Так что поболею за красивый и яркий футбол.