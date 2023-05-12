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Сегодня, 20:30

Одним завидным женихом в РПЛ меньше. Дмитрий Баринов женился на длинноногой красавице из Донецка

Отдел фото «СЭ»
Дмитрий Баринов женился на Кристине Семенковой.
Дмитрий Баринов и Кристина Семенкова.
Фото из личного архива
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Футболист решил остепениться на 27-м году жизни.

Один из лидеров «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов не стал дожидаться межсезонья и в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» выйдет на поле уже в статусе женатого мужчины. Избранницей футболиста стала Кристина Семенкова, которая по традиции взяла фамилию мужа.

Футболист Дмитрий Баринов и его жена Кристина Семенкова.

В 2018-20 годах Дмитрия подозревали в романе с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Все потому, что спортсмены выкладывали совместные фото в соцсетях, на которых, правда, не было никаких намеков, что молодые люди находятся в отношениях.

А год спустя стало ясно, с кем же на самом деле встречается полузащитник «Локомотива». Дмитрий стал появляться с Кристиной на фото в обнимку, девушка ходила на матчи железнодорожников и выкладывала кадры из совместных поездок на моря. И вот спустя два года получила предложение руки и сердца.

Жена Дмитрия Баринова Кристина Семенкова.
Футболист Дмитрий Баринов и его жена Кристина Семенкова.
Жена Дмитрия Баринова Кристина Семенкова.

О Кристине известно не так много. Родом она из Донецка и училась на факультете ресторанно-гостиничного бизнеса, но, судя по ее фотографиям и утонченной фигуре, работает скорее в модельной сфере.

Для росписи невеста надела не облегающее платье, подчеркивающее фигуру, а воздушное и свободное с высоким поясом. Подобный выбор можно было бы объяснить тем, что в семье Дмитрия и Кристины ожидается пополнение.

Жена Дмитрия Баринова Кристина Семенкова.
Футболист Дмитрий Баринов и его жена Кристина Семенкова.

Источник фото: соцсети Дмитрия Баринова и Кристины Семенковой

Дмитрий Баринов
фото
ФК Локомотив (Москва)
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