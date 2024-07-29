Экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рецензирует главные события тура.

«Динамо» на фарте

— РПЛ разгоняется — о чем говорят результаты стартовых туров?

— Команды плюс-минус показали то, что от них ожидали. Для топ-клубов главное — начало. Чтобы без поражений и с хорошим настроением влиться в сезон. Когда два матча проигрываешь, начинаются проблемы с психологией. Можно с этим не справиться и завалить чемпионат.

«Зенит» сразу хорошо стартовал, без раскачки. Но два тура — это мало, чтобы судить о силе и настрое команды. Некоторые клубы еще не сыграли с серьезными соперниками — сложно сказать, как для них сложится сезон.

«Пари НН» пока не может найти себя, а «Зенит», наоборот, очень хорошо себя нашел — два вывода, которые пока можно сделать.

— Мощный старт у «Динамо». В этом сезоне клуб снова поборется за чемпионство?

— Важно, как другие себя покажут. Если бы «Локомотив» забил все свои моменты, то я не знаю, какой счет был бы в дерби. У «Динамо» один гол — рикошет, второй — стандарт, третий — опять рикошет. «Динамо» на фарте, но как будет дальше — надо смотреть. То, что обе команды играют в атаку, — это, я считаю, здорово и полезно для российского футбола.

«Динамо», конечно, составит конкуренцию топ-клубам. Но если так начнут играть с «Зенитом», то шансов будет очень мало.

— Лунев усилил команду?

— Была у Лунева парочка ошибок [в матче с «Локо»], но и вытащил два раза. Я думаю, он, несомненно, придаст уверенности защите. В дерби у «Динамо» была не основная оборона — посмотрим после пяти-шести игр, у кого какой состав будет, и тогда можно плюс-минус какие-то выводы делать.

— Какие еще позиции необходимо усилить Личке?

— Если сравнивать с «Реалом», то все!

— А если о реальных возможностях говорить?

— Так всегда говорят: «Кого бы купили?» — «Да всех бы купили!» Всех хороших бы взяли, если б могли. Нужно играть с теми, кто есть. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то может вообще суперсезон выдать. Понятно, что у «Зенита» очень длинная скамейка сильных футболистов. У «Динамо», как мы видим, вышел неосновной состав в защите и показал неплохую игру вместе с Луневым. Посмотрим, что будет дальше, когда они встретятся с топ-оппонентами.

Максим Глушенков. Фото Global Look Press

Глушенков поднял очень высокую планку

— «Зенит» начал сезон с двух разгромов. Что может помешать им взять очередное золото?

— Другие команды, которые хорошо настроятся на «Зенит». Все-таки Питер сам играет и другим дает. Какой-нибудь топ-клуб вполне может вмешаться в гонку: московские команды, «Краснодар». Ближайшие пять-шесть туров покажут, кто способен побороться, а кто — нет. «Зенит» и нужно проверить на фоне хороших соперников. И тогда станет понятно, на что нам всем — болельщикам — рассчитывать в этом сезоне.

— Вы видите у «Зенита» слабые места?

— Они есть у любой команды. В конкретном матче кто-то может плохо сыграть. Например, защитник — и команда проиграет 0:1. Мы любим футбол за то, что результат непредсказуем. Фаворит может уступить аутсайдеру. Это происходит не только у нас — во всем мире.

— Как вам игра Глушенкова в первых турах?

— В «Зените» собраны очень сильные футболисты: понятное дело, у Глушенкова будет не один-два момента, как если бы он был в какой-нибудь другой команде, — а четыре-пять. Причем из них два-три — стопроцентных. Здесь главное — забить. У него все есть в плане футбольных качеств. Если он будет реализовывать свои шансы, то может стать лучшим бомбардиром. Реализация — это главное.

Глушенков поднял очень высокую планку. Но что случится в следующих матчах? Может быть, он сыграет против ЦСКА или против «Спартака», где хорошие защитники, и уже будет не так хорош. Посмотрим, как «Зенит» сыграет с топ-соперниками.

— Какие эмоции вызывает «Спартак» Станковича?

— Первую игру провалил. Вторая более-менее сгладила негатив. Дальше все будет зависеть от него. Я считаю, что «Спартак» по мастерству футболистов должен бороться за тройку.

— Эсекьель Барко забил в первом же матче.

— Начало неплохое. Но главное — показывать в следующих играх хорошее мастерство и результат. Если он будет так класть в каждой игре — то это супертрансфер.

— Реально ли «Спартаку» взять золото в этом сезоне?

— Очень маловероятно. Учитывая прошлый чемпионат, а также то, какой сейчас «Зенит». Питер был в прошлом сезоне не очень, но все равно стал чемпионом. А в этом сезоне, я думаю, он будет хорош.

«Спартаку» будет тяжело противостоять «Зениту» и вообще всем в РПЛ — и стать чемпионом. Особенно после первой игры с «Оренбургом».

— Станкович в «Спартаке» надолго?

— Там всегда требуют результат. Если его нет — увольняют тренера. Поэтому если до Нового года результата не будет, то, думаю, начнут искать нового тренера.

Федор Чалов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Чалову лучше здесь стать одним из лидеров и тащить ЦСКА к медалям

— На что в этом сезоне будет претендовать ЦСКА Николича?

— Я думаю, что ЦСКА тоже будет бороться за медали. Хорошо, что у нас много претендентов на топ-3, и раздражитель есть — «Зенит». Все московские клубы должны себе ставить цель — бороться за медали. А за какие, станет понятно чуть позже. Никому нельзя опускаться ниже пятого места, потому что не поймут болельщики. Да и на футболистов все это влияет — им тяжело находиться под психологическим давлением.

— Вы недавно сказали, что Чалову нет смысла переходить в ПАОК. На ваш взгляд, в клубы какого уровня ему точно стоит уезжать?

— Естественно, в европейские топ-клубы. Я считаю, что наш чемпионат хорошего уровня. Тем более в ЦСКА все его знают, многие на него надеются. Лучше уж здесь стать одним из лидеров и тащить клуб к медалям.

— А Чалов способен заиграть в топ-чемпионате?

— Любой футболист способен заиграть, но есть очень много нюансов. Начиная от быта и заканчивая тренировками, психологическим состоянием футболиста: готов он переехать, не готов. Готов ли перевозить всю семью? Это тоже сложности.

Любой футболист из российских клубов по своему уровню может играть и в чемпионате Испании, и в чемпионате Германии. Вопрос только в деньгах, которых там иногда меньше платят, чем в России.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дзюба и Джикия могут усилить клубы РПЛ

— Как вам новички этого сезона?

— У «Акрона» уже есть первая победа в РПЛ. Молодцы! Теперь главное — не расслабляться и полностью отдаваться в каждой игре. Только за счет этого они могут зацепиться в РПЛ и показать хороший результат.

У «Динамо» из Махачкалы, наверное, тоже стоит задача обезопасить себя от вылета и переходных матчей. Это будет сделать довольно-таки непросто. Потому что для дебютанта всегда все новое: футбол совершенно другой — быстрый, качественный. Здесь кто успеет адаптироваться, набрать очки, кто сможет показать желание, хорошее движение и результат, те и останутся в премьер-лиге. Потому что все отличается от первой лиги. Некоторые клубы долго перестраиваются. Если будут победы, то эта перестройка пройдет быстрее и намного приятнее в психологическом плане.

— «Химки» обречены?

— «Химки» — вообще непонятный клуб для меня. Конечно, у них есть все, чтобы остаться в РПЛ. Если не будет никаких антифутбольных действий, то вполне могут остаться.

— Была информация про переход в «Химки» Марио Фернандеса.

— А куда ему еще переходить? Были бы варианты у него... Но станут ли его рассматривать «Химки»? Точнее, рассмотреть могут. Они «старичков» набрали. Вопрос в зарплате Фернандеса и кто на его позиции...

Для глубины состава всегда пригодятся опытные футболисты. Особенно те, кто играл в сборной и может дать качество и конкуренцию на тренировках, не говоря уже про игры. Опыт и мастерство передать молодежи — это неотъемлемая часть футбола.

— Переход Марио в «Зенит» — ошибка?

— В ЦСКА ему было бы попроще. Я думаю, он бы там задержался не на один сезон.

— Артем Дзюба до сих пор без клуба. Способен ли он еще усилить какую-то команду РПЛ?

— И Дзюба, и Джикия могут усилить команды РПЛ. Как минимум передать опыт, мастерство. Показать молодым, что такое футбол. Настроить их, быть лидерами как в раздевалке, так и на поле. В этом плане они могут где-то в РПЛ появиться.

Как я уже сказал, вопрос только в их финансовых запросах. Если они небольшие, то любой клуб ниже восьмого места с удовольствием их возьмет к себе. Даже если не для игры в основе, а для конкуренции на тренировках и для выходов в тяжелые моменты. Они всегда помогут.