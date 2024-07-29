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Сегодня, 17:30

«Если Барко будет так забивать в каждом туре, то это супертрансфер». Булыкин — о Чалове, Глушенкове и интриге в РПЛ

Булыкин поделился мнением о матчах 2-го тура РПЛ
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Александр Ступников/«Спартак», Global Look Press
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Экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рецензирует главные события тура.

«Динамо» на фарте

— РПЛ разгоняется — о чем говорят результаты стартовых туров?

— Команды плюс-минус показали то, что от них ожидали. Для топ-клубов главное — начало. Чтобы без поражений и с хорошим настроением влиться в сезон. Когда два матча проигрываешь, начинаются проблемы с психологией. Можно с этим не справиться и завалить чемпионат.

«Зенит» сразу хорошо стартовал, без раскачки. Но два тура — это мало, чтобы судить о силе и настрое команды. Некоторые клубы еще не сыграли с серьезными соперниками — сложно сказать, как для них сложится сезон.

«Пари НН» пока не может найти себя, а «Зенит», наоборот, очень хорошо себя нашел — два вывода, которые пока можно сделать.

— Мощный старт у «Динамо». В этом сезоне клуб снова поборется за чемпионство?

— Важно, как другие себя покажут. Если бы «Локомотив» забил все свои моменты, то я не знаю, какой счет был бы в дерби. У «Динамо» один гол — рикошет, второй — стандарт, третий — опять рикошет. «Динамо» на фарте, но как будет дальше — надо смотреть. То, что обе команды играют в атаку, — это, я считаю, здорово и полезно для российского футбола.

«Динамо», конечно, составит конкуренцию топ-клубам. Но если так начнут играть с «Зенитом», то шансов будет очень мало.

 
Лука Гагнидзе и&nbsp;Муми Нгамале празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. С такой обороной «Локо» будет страдать — «Динамо» разбило его без шестерых игроков старта

— Лунев усилил команду?

— Была у Лунева парочка ошибок [в матче с «Локо»], но и вытащил два раза. Я думаю, он, несомненно, придаст уверенности защите. В дерби у «Динамо» была не основная оборона — посмотрим после пяти-шести игр, у кого какой состав будет, и тогда можно плюс-минус какие-то выводы делать.

— Какие еще позиции необходимо усилить Личке?

— Если сравнивать с «Реалом», то все!

— А если о реальных возможностях говорить?

— Так всегда говорят: «Кого бы купили?» — «Да всех бы купили!» Всех хороших бы взяли, если б могли. Нужно играть с теми, кто есть. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то может вообще суперсезон выдать. Понятно, что у «Зенита» очень длинная скамейка сильных футболистов. У «Динамо», как мы видим, вышел неосновной состав в защите и показал неплохую игру вместе с Луневым. Посмотрим, что будет дальше, когда они встретятся с топ-оппонентами.

Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Global Look Press

Глушенков поднял очень высокую планку

— «Зенит» начал сезон с двух разгромов. Что может помешать им взять очередное золото?

— Другие команды, которые хорошо настроятся на «Зенит». Все-таки Питер сам играет и другим дает. Какой-нибудь топ-клуб вполне может вмешаться в гонку: московские команды, «Краснодар». Ближайшие пять-шесть туров покажут, кто способен побороться, а кто — нет. «Зенит» и нужно проверить на фоне хороших соперников. И тогда станет понятно, на что нам всем — болельщикам — рассчитывать в этом сезоне.

— Вы видите у «Зенита» слабые места?

— Они есть у любой команды. В конкретном матче кто-то может плохо сыграть. Например, защитник — и команда проиграет 0:1. Мы любим футбол за то, что результат непредсказуем. Фаворит может уступить аутсайдеру. Это происходит не только у нас — во всем мире.

— Как вам игра Глушенкова в первых турах?

— В «Зените» собраны очень сильные футболисты: понятное дело, у Глушенкова будет не один-два момента, как если бы он был в какой-нибудь другой команде, — а четыре-пять. Причем из них два-три — стопроцентных. Здесь главное — забить. У него все есть в плане футбольных качеств. Если он будет реализовывать свои шансы, то может стать лучшим бомбардиром. Реализация — это главное.

Глушенков поднял очень высокую планку. Но что случится в следующих матчах? Может быть, он сыграет против ЦСКА или против «Спартака», где хорошие защитники, и уже будет не так хорош. Посмотрим, как «Зенит» сыграет с топ-соперниками.

 
Максим Глушенков. Глушенков — главное оружие «Зенита» в чемпионской гонке. Их связка с Венделом завораживает

— Какие эмоции вызывает «Спартак» Станковича?

— Первую игру провалил. Вторая более-менее сгладила негатив. Дальше все будет зависеть от него. Я считаю, что «Спартак» по мастерству футболистов должен бороться за тройку.

— Эсекьель Барко забил в первом же матче.

— Начало неплохое. Но главное — показывать в следующих играх хорошее мастерство и результат. Если он будет так класть в каждой игре — то это супертрансфер.

— Реально ли «Спартаку» взять золото в этом сезоне?

— Очень маловероятно. Учитывая прошлый чемпионат, а также то, какой сейчас «Зенит». Питер был в прошлом сезоне не очень, но все равно стал чемпионом. А в этом сезоне, я думаю, он будет хорош.

«Спартаку» будет тяжело противостоять «Зениту» и вообще всем в РПЛ — и стать чемпионом. Особенно после первой игры с «Оренбургом».

— Станкович в «Спартаке» надолго?

— Там всегда требуют результат. Если его нет — увольняют тренера. Поэтому если до Нового года результата не будет, то, думаю, начнут искать нового тренера.

Футболист ЦСКА Федор Чалов
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Чалову лучше здесь стать одним из лидеров и тащить ЦСКА к медалям

— На что в этом сезоне будет претендовать ЦСКА Николича?

— Я думаю, что ЦСКА тоже будет бороться за медали. Хорошо, что у нас много претендентов на топ-3, и раздражитель есть — «Зенит». Все московские клубы должны себе ставить цель — бороться за медали. А за какие, станет понятно чуть позже. Никому нельзя опускаться ниже пятого места, потому что не поймут болельщики. Да и на футболистов все это влияет — им тяжело находиться под психологическим давлением.

— Вы недавно сказали, что Чалову нет смысла переходить в ПАОК. На ваш взгляд, в клубы какого уровня ему точно стоит уезжать?

— Естественно, в европейские топ-клубы. Я считаю, что наш чемпионат хорошего уровня. Тем более в ЦСКА все его знают, многие на него надеются. Лучше уж здесь стать одним из лидеров и тащить клуб к медалям.

 
Федор Чалов. Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат?

— А Чалов способен заиграть в топ-чемпионате?

— Любой футболист способен заиграть, но есть очень много нюансов. Начиная от быта и заканчивая тренировками, психологическим состоянием футболиста: готов он переехать, не готов. Готов ли перевозить всю семью? Это тоже сложности.

Любой футболист из российских клубов по своему уровню может играть и в чемпионате Испании, и в чемпионате Германии. Вопрос только в деньгах, которых там иногда меньше платят, чем в России.

Футболист «Локомотива» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дзюба и Джикия могут усилить клубы РПЛ

— Как вам новички этого сезона?

— У «Акрона» уже есть первая победа в РПЛ. Молодцы! Теперь главное — не расслабляться и полностью отдаваться в каждой игре. Только за счет этого они могут зацепиться в РПЛ и показать хороший результат.

У «Динамо» из Махачкалы, наверное, тоже стоит задача обезопасить себя от вылета и переходных матчей. Это будет сделать довольно-таки непросто. Потому что для дебютанта всегда все новое: футбол совершенно другой — быстрый, качественный. Здесь кто успеет адаптироваться, набрать очки, кто сможет показать желание, хорошее движение и результат, те и останутся в премьер-лиге. Потому что все отличается от первой лиги. Некоторые клубы долго перестраиваются. Если будут победы, то эта перестройка пройдет быстрее и намного приятнее в психологическом плане.

— «Химки» обречены?

— «Химки» — вообще непонятный клуб для меня. Конечно, у них есть все, чтобы остаться в РПЛ. Если не будет никаких антифутбольных действий, то вполне могут остаться.

— Была информация про переход в «Химки» Марио Фернандеса.

— А куда ему еще переходить? Были бы варианты у него... Но станут ли его рассматривать «Химки»? Точнее, рассмотреть могут. Они «старичков» набрали. Вопрос в зарплате Фернандеса и кто на его позиции...

Для глубины состава всегда пригодятся опытные футболисты. Особенно те, кто играл в сборной и может дать качество и конкуренцию на тренировках, не говоря уже про игры. Опыт и мастерство передать молодежи — это неотъемлемая часть футбола.

 
Марио Фернандес. Фернандес в «Зените» — провал. Марио пора завершать карьеру

— Переход Марио в «Зенит» — ошибка?

— В ЦСКА ему было бы попроще. Я думаю, он бы там задержался не на один сезон.

— Артем Дзюба до сих пор без клуба. Способен ли он еще усилить какую-то команду РПЛ?

— И Дзюба, и Джикия могут усилить команды РПЛ. Как минимум передать опыт, мастерство. Показать молодым, что такое футбол. Настроить их, быть лидерами как в раздевалке, так и на поле. В этом плане они могут где-то в РПЛ появиться.

Как я уже сказал, вопрос только в их финансовых запросах. Если они небольшие, то любой клуб ниже восьмого места с удовольствием их возьмет к себе. Даже если не для игры в основе, а для конкуренции на тренировках и для выходов в тяжелые моменты. Они всегда помогут.

Дмитрий Булыкин
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
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