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«Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова

Пятибратов назвал цели «Факела» на сезон
Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Пятибратов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с новым главным тренером воронежцев Дмитрием Пятибратовым.

12 августа «Факел» объявил о прекращении сотрудничества с тренером Игорем Черевченко. После четырех туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего одно очко.

В клуб вернулся Дмитрий Пятибратов, который руководил командой с сентября 2022 по апрель 2023 года. В интервью «СЭ» 48-летний специалист рассказал, почему решил вернуться в «Факел», как оценивает состав воронежцев, о решении покинуть «Чайку» и о предложении поработать в Италии.

«Никакого времени на раздумья не брал»

— Дмитрий Анатольевич, какие эмоции от возвращения в «Факел»?

— Самые положительные! Сложно описать чувства. Знаете, когда сердце начинает учащенно биться, когда пульс поднимается? Эти эмоции схожи с теми, которые испытываешь на стадионе, наполненном до отказа болельщиками. С теми, когда на последних минутах матча твоя команда забивает решающий мяч. Мурашки по коже.

Вспоминаю наши игры против «Краснодара», «Зенита», «Ростова», «Динамо». Эти моменты счастья на всю жизнь останутся в моей памяти. Мне очень дороги такие воспоминания. Несомненно, я покидал команду с грустью, потому что мне нравилось здесь находиться. И я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось.

Руководители здесь всегда ценили мой труд, а воронежские болельщики помогали справляться с самыми сложными ситуациями. Думаю, все тогда понимали, что наши ребята играли с душой. Даже если у нас что-то не получалось, мы старались. А когда человек отдает себя всего без остатка — люди это видят. Поэтому, повторю, я счастлив находиться сейчас здесь.

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— Когда пришло приглашение от «Факела» вернуться в клуб?

— Ко мне обратились утром на следующий день после известий об уходе Игоря Черевченко. Накануне было командное мероприятие с «Чайкой» — мы жарили шашлыки, была вся команда, жены, дети. Уже тогда в прессе начали появляться различные материалы не только про меня и «Факел», но и, например, про «Черноморец». Но я не имел к этому никакого отношения. Звонок от руководства «Факела», повторю, поступил после отставки.

— И как быстро вы приняли приглашение?

— Поговорили, и я тут же принял решение. Никакого времени на раздумья не брал. Даже не ставил такой вопрос. Мне все сразу было ясно.

— С чем связана такая любовь к воронежскому клубу?

— Я никогда не стеснялся высказывать свою преданность «Факелу». Здесь мне было всегда хорошо. Именно в Воронеже мне дали шанс попробовать себя в роли главного тренера на уровне премьер-лиги. Да и сам город мне полюбился. А человек устроен так, что он всегда стремится вернуться туда, где ему хорошо.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Мы мечтали с игроками «Чайки», что будем стремиться выйти в РПЛ»

— Как вы договорились с «Чайкой», чтобы вас отпустили, тем более после такого успешного старта в первой лиге?

— Это было крайне тяжело. В «Чайке» тоже собрался фантастический коллектив. Вместе мы шли по заранее продуманному пути. Выходили с достоинством из крайне трудных положений. И атмосфера была шикарная! «Чайка» — самый скромный представитель первой лиги в плане ресурсов, но это не мешало нам показывать результат.

— Что чувствовали, когда объявляли о своем уходе из «Чайки»?

— В день, когда я должен был сделать свое заявление об уходе перед командой, конечно, волновался. Но это часть нашей профессии. Мы мечтали с игроками «Чайки», что будем стремиться выйти в РПЛ — все вместе. Но и была договоренность, если у кого-то появится индивидуальное предложение, он сможет его рассматривать. В команде понимали, что я не перейду в другой клуб из той же лиги, но если у меня появится предложение от «Факела», то я его приму. Все было честно. Но от этого не менее тяжело на душе.

— Как сказали о своем уходе из «Чайки» игрокам?

— У меня стоял ком в горле, когда я должен был сказать о своем переходе команде. Все очень стремительно происходило. Написал в группу ребятам о том, что мы уезжаем, предложил встретиться на стадионе. Это было лишь пожелание, так как у команды был выходной. Но все пришли. Когда ребята организовали прощальный коридор, у меня были слезы. Спасли очки. Но мне не стыдно об этом говорить. Эмоции захлестнули. Напоследок я сказал парням, что они должны быть сильными и всем доказать, что они достойные футболисты.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Это недоразумение, что наше место сейчас внизу турнирной таблицы»

— Когда вы покинули «Факел», то говорили, что хотите найти клуб, где можно работать в долгосрочной перспективе. Обсуждалась ли с руководством клуба эта долгосрочная перспектива?

— Все предельно просто — тренер отвечает за результат. Все прекрасно знают о возможностях «Факела». Здесь предельно честны со всеми специалистами, с которыми работали. Со мной — точно. Заранее все обговорено. У клуба прозрачная политика. Обе стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Но для этого нужно работать. Надо давать результат. Условия для этого созданы.

— Что изменилось в «Факеле» за год вашего отсутствия?

— Когда я вернулся в «Факел», многие вещи меня удивили — видно, что клуб быстро развивается. Поглядите, какой прекрасный стадион построили! Но есть и менее заметные для людей со стороны детали, скажу так, у главного тренера стало больше возможностей для творческой работы.

Роман Гурамович (Асхабадзе, гендиректор «Факела». — Прим. «СЭ») ведет за собой всех, он ставит большие цели перед клубом. Но столь же высокие требования у него и к себе. Этот пример заставляет работать с такой же самоотдачей весь коллектив. Когда я впервые возглавил «Факел», это же был, соответственно, мой первый опыт работы в РПЛ в качестве главного тренера. Кирилл Николаевич (Котов, спортивный директор «Факела». — Прим. «СЭ») и Александр Сергеевич (Самедов, старший селекционер. — Прим. «СЭ») направляли меня. Они долго работают на самом высоком уровне. Когда с ними общаюсь, понимаю, насколько они живут «Факелом», насколько пропитались духом этого клуба.

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— Как оцените нынешний состав «Факела»?

— Прекрасно знаю возможности этих футболистов. Со многими был знаком ранее лично, они играли при мне. Но и наши новички мне также очень хорошо известны. Скажу даже так: некоторые из них могли прийти в «Факел» ранее, я лично был заинтересован в этом, но тогда не сложилось. В нынешнем составе собраны отличные футболисты. При первой встрече в раздевалке сказал им: «Это недоразумение, случайность — то, что наше место сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего. У нашей команды есть все качества, чтобы показывать крутой современный футбол». Теперь это уже задача тренерского штаба — помочь игрокам раскрыться с лучшей стороны.

— Впереди у вас игра против «Спартака», который проигрывал «Факелу» дважды подряд. Как отреагировали на новости о переносе игры в Москву?

— Это наши реалии. Мы их принимаем. В текущих условиях был выбран наиболее оптимальный вариант. Необходимо сказать спасибо всем тем, кто смог так оперативно согласовать вопрос об обмене домашними встречами. Играть в Москве с нашими болельщиками — это круто. Представьте ситуацию: приехал бы столичный «Спартак» в Воронеж, но встречу пришлось бы проводить при пустых трибунах. На мой взгляд, это было бы как раз очень жесткое решение. Считаю, что наши болельщики заслуживают того, чтобы видеть матчи лучших команд страны.

— Какие ожидания от этой встречи?

— Игра со «Спартаком» — это грандиозный праздник. Наш соперник — один из флагманов отечественного футбола. Но самое главное, мы хотим показать вживую нашим болельщикам, что мы можем выступать достойно против лучших команд нашей страны. Да, мы — андердоги. Так на нас смотрят все. Значит, будем доказывать, что «Факел» достоин представлять свой регион в РПЛ.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Знакомый агент позвонил, спросил, готов ли я поработать в Италии»

— За год отсутствия в РПЛ какие изменения в лиге бросаются в первую очередь?

— Концовка прошлого чемпионата мне понравилась: до последнего момента не было понятно, кто же сохранит за собой первое место, а кому придется, скажем так, понижаться в классе. Практически не было матчей без борьбы. Футбол стал более конкурентоспособным. Каждый может обыграть каждого. Я бы не стал сейчас выделять какие-либо команды.

И скажу еще одно — нужно ценить то, что у нас есть. Мы часто смотрим в сторону с мыслями: «Может, там лучше?» Но задумайтесь, как много стало появляться самобытных молодых игроков в российском чемпионате. Они проявляют себя ярко. Свежая кровь нужна была РПЛ. Сейчас это есть. Плюс болельщиков становится все больше на каждом матче. Повторю — все это нужно ценить.

— Как вы изменились за год после ухода из «Факела»?

— Непростой вопрос. Тяжело судить изнутри. Думаю, я стал немного опытнее, мудрее, рассудительнее. Могу сказать точно — во мне по-прежнему горит футбольный огонь, сохранил свою страсть к игре. Мне хочется жить ярко, позитивно и помочь команде прийти к успеху. Время, единственное, научило меня спокойнее принимать более жесткие решения.

— Вы рассказывали, что было предложение из серии В Италии. Вы поняли, как на вас вышел итальянский клуб?

— Секрета нет. Знакомый агент позвонил, спросил, готов ли я поработать в Италии. Потенциально был готов, если бы все интересы сторон совпали. Мне как тренеру интересно открывать для себя что-то новое. Но, как я понимаю, они не рискнули в нынешней ситуации брать наставника из нашей страны.

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— Удивились от такого варианта продолжения карьеры?

— В жизни случается немало вещей, которые изначально кажутся фантастическими. Когда работал тренером в первенстве Крыма, немногие, наверное, могли предположить, что через два с половиной года я же буду главным тренером команды премьер-лиги. Но я шел к своей мечте. У меня были хорошие учителя. И благодарен судьбе, что все складывается именно так. За тем, что у меня есть сейчас, стоит тяжелый каждодневный труд.

— Вы рассказывали о дружбе с Геничем, Константин не верил в сезоне-2022/23, что «Факел» останется в РПЛ. Готовы ли вы сейчас поспорить, что «Факел» сохранит прописку?

— Константин — для меня эталон российского комментатора, он знает футбол изнутри и смело оперирует своими знаниями. Зачем мне спорить? Я лишь готов сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу, поставленную перед «Факелом». В нас будет страсть, будет огонь, и мы очень хотим, чтобы болельщики гордились командой. Не можем подвести их. Уверяю, равнодушных не будет, мы станем работать каждый день, зная, что за нашими спинами такая поддержка.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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