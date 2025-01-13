«Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Чтобы заработать 5-10 миллионов и занять шестое место?» Мнение Селюка

Известный агент Дмитрий Селюк — о переходе Хусанова в «Ман Сити» и возможном уходе Угальде в «ПСЖ».

Известный агент Дмитрий Селюк порассуждал о переходе узбекского защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити», а также выразил уверенность в том, что зимой «Спартак» не продаст нападающего Манфреда Угальде.

Как Хусанов может стоить 50 миллионов? Максимум — 20!

— Я давно знаю Хусанова. Он ведь, когда выступал в Белоруссии за «Энергетик-БГУ», жил в одной квартире с моим футболистом. Видите, смог проявить себя и заинтересовал «Ланс». Уехал во Францию. И тут возникает вопрос: почему российские клубы его не разглядели? Знаете, когда порой спортивным директорам из РПЛ предлагаешь футболистов из Белоруссии и Узбекистана, на тебя нередко смотрят, как будто ты говоришь про хоккеиста... Странная история, отдельная тема. Просто надо чаще смотреть под ноги, чем витать в облаках, смотреть на звезды. Если у тебя есть 10 миллионов, конечно, ты кого-то привезешь. Но, согласитесь, сложнее найти Хусанова, чем выложить деньги, допустим, за Угальде, против которого я ничего не имею.

Какое-то время Хусанову потребовалось для адаптации во Франции. А в этом сезоне он хорошо себя показал и вот уже за ним приходит, как пишут, «Манчестер Сити».

Другое дело, меня удивляют суммы, которые фигурируют в СМИ. Ну какие 50 миллионов? Вы чего? Я в это не верю. Какие-то «игры». В 15 миллионов я бы еще поверил. Максимум — 20. Пишут про 40 и какие-то «бонусы». Как говорится, только население пугают такими цифрами.

С другой стороны, у «Сити» очень много денег. Возможно, и решили себе позволить такую покупку. Не знаю... Но 50 миллионов — это, конечно, перебор! Вы много знаете клубов в мире, которые выкладывают такие деньжищи за центрального защитника? Я — нет.

Слушайте, летом «Рома» купила у «Жироны» Довбика. За 30 миллионов. А тут пишут про 50...

Фото Global Look Press

Получится ли у Хусанова в «Сити»? У него есть очень ценное качество. Пахарь! Много работает, правильный менталитет, спортивный. Боец. Хорош в единоборствах, обладает высокой скоростью. Но мы же говорим об АПЛ, о действующем чемпионе. Гвардиола предъявляет определенные требования центральным защитникам. Они у него поднимаются очень высоко, должны отдавать точные передачи, начинать атаки. Вот тут у узбекского игрока могут возникнуть проблемы.

Дай бог, чтобы у него получилось! Хороший защитник, качественный. Очень работоспособный! Профи. Привык к серьезной работе. Но мне пока не особо верится, что сходу заиграет у Гвардиолы. Прежде всего из-за стиля игры защитников «горожан», о которых сказал выше. Качество передач. Определенные решения. Сможет ли Абдукодир быстро перестроиться? Посмотрим.

Ведь, допустим, за Грилиша «Сити» заплатил аж 110 миллионов. А теперь мы слышим, что Гвардиола им не особо доволен. Так что тут такая сложная история...

Если «Спартак» продаст Угальде, кто будет забивать? Шамар? Или Соболева вернут?

Я упомянул в начале разговора Угальде. Он молодец. Какие у нему сейчас вопросы? Уже забил 15 мячей. Но когда появляются новости об интересе к нему со стороны «ПСЖ»... Мне сложно это комментировать.

Почему? Сегодня парижане интересуются спартаковцем, завтра ты уже читаешь про Хвичу, послезавтра — про Осимхена. Французы весь мир хотят скупить что ли? Интересуются всеми? Я вас умоляю... Вот Осимхен — это точно трансферная цель «ПСЖ». Я это знаю! По нему велись реальные переговоры с «Наполи», но что-то не срослось. Пока нигериец ушел в аренду в «Галатасарай». Но интерес к нему не пропал.

А что касается Угальде и «ПСЖ», не вижу логики. Да, забил 15 мячей. Но зачем мне платить за человека 30 миллионов? Тем более, Манфреду потребовалось полсезона на адаптацию. Сейчас статистика у него хорошая, никто не спорит, но мы говорим об РПЛ. Сможет ли он с ходу начать штамповать голы в «ПСЖ»? Большой вопрос. А там надо давать результат здесь и сейчас. Да и нет у меня данных о предметном интересе к этому форварду.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но главное даже не это. Готов поспорить, что зимой «Спартак» никуда его не продаст. Будь то «ПСЖ» или «Монако». Если москвичи сейчас расстанутся со своим ведущим нападающим, грош им цена! Объясню. Вы хотите стать чемпионами или как?

Угальде купили за 13 миллионов. Потратили деньги на зарплату, на агента. Так? А теперь намерены продать за 20 или 30? Ну и что в остатке? Какая выгода? Заработаете вы 5 миллионов. Ну максимум — 10. А дальше-то что? Кто будет забивать? Шамар Николсон? Или Соболева вернут?

«Спартак» всего в двух очках от «Краснодара». В двух, понимаете? Вся борьба еще впереди. Но по тому, как команда Станковича выглядела перед паузой, она была явно сильнее всех конкурентов! Так зачем же сейчас убирать своего ударного форварда? Чтобы опять откатиться на шестое место? И что скажут болельщики? Для «Спартака» даже второе место — неудача. А сейчас есть реальный шанс побороться за золото!

«Спартаку» надо не Угальде продавать, а думать, куда пристроить Николсона. От Виллиана Жозе уже избавились. На очереди Шамар.