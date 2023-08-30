«Поработать в «Локомотиве» — это не мечта, а цель. Но если двери закрыты, зачем стучаться?» Интервью Сычева

«СЭ» пообщался с бывшим полузащитником железнодорожников.

21 августа Дмитрий Сычев начал обучение на тренерскую лицензию категории А в Академии РФС. В интервью «СЭ» экс-полузащитник «Локомотива» рассказал о шутках в адрес Александра Мостового, будущем в футболе и желании передать знания и опыт юным футболистам.

Естественно, очень много троллят Александра Мостового

— Как началось ваше обучение на тренерскую лицензию?

— Очень интересно все, объемно. Много информации. Но не хочется говорить какие-то банальные слова.

— У вас собралась такая банда — в одной группе Аршавин, Денисов, Билялетдинов, Мостовой...

— Банда у нас вообще потрясающая. Любой вопрос, любое обсуждение программы подразумевает живой разговор внутри коллектива. У нас понимание футбола, мягко говоря, хорошее, глубокое. Каждый раз возникают дискуссии по тому или иному вопросу. Когда человек выступает с планшетом, его сразу же забрасывают вопросами, сразу же дискутируют. Это очень интересно! Бывает даже, что троллинг проскакивает.

— Кто над кем может пошутить?

— У нас здоровый коллектив с правильной атмосферой. Поэтому внутри, как и в любой хорошей команде. Андрей Сергеевич (Аршавин) выступает главным. Естественно, очень много Александра Владимировича (Мостового) троллят по поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается. Но он всегда говорит, что у него будет помощник, который будет отвечать за это. А с его видением футбола никто и не спорит.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Что главное в обучении на тренерскую лицензию?

— Учат структурированно подходить к тренировочному процессу. Пока нам это тяжело понять. Но таково обучение. С каждым модулем будет появляться более глубокое понимание. Обучение продолжается до сентября 2024 года.

— С тренерской лицензией категории А вы сможете работать помощником главного тренера. Есть уже какой-то план на ближайшее будущее?

— Посмотрим. Надо сперва понять, что все это значит и с чем его едят. Планы — остаться в футболе. А в каком виде — будем смотреть, что ближе. Много направлений — и детско-юношеский футбол, и взрослый, и развитие академии. Плюс у меня есть лицензия УЕФА по спортивному менеджменту. Горизонт будущих вариантов широкий.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Цель — помогать юношам становиться мастерами, чтобы они не совершали наших ошибок

— Вы как-то говорили, что не хотели бы работать тренером. Что-то изменилось?

— Мне интересно сейчас работать с детьми, с юношами. Они обучаемые, их можно направлять. Это важно, потому что сейчас мы видим нехватку квалифицированных кадров на взрослом уровне. А все это идет из детства. Хочется быть полезным, помогать детям своим опытом и накопленными знаниями.

— Сохраняется ли еще мечта о работе в «Локомотиве»?

— Мечта — это то, чему вряд ли суждено сбыться. Думаю, у меня не мечта, а цель. Но как говорится, если двери закрыты, зачем стучаться? Есть другие направления работы. Есть много интересных предложений, мест, где развивают футбол. Чем не цель — помогать юношам становиться мастерами. Чтобы они не совершали наших ошибок.

— Были большие ожидания по поводу «Локомотива» на старте этого сезона. Как вы оцениваете результаты команды?

— Это надо спрашивать у Михаила Галактионова, все-таки за результат отвечает тренер. Я сторонний наблюдатель, вряд ли я вижу всю картину. Единственное, что могу сказать, — потенциал у команды большой. Видно, что игроки квалифицированные. По задачам, по составу, по амбициям эта команда должна быть минимум в тройке.

Илья Самошников и Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Кажется, что Сергей Пиняев стал много злиться на себя в последнее время из-за неудач. Может ли это как-то повлиять на его игру?

— У каждого игрока свой путь. В команде много опытных игроков, плюс в тренерском штабе есть Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, которые направят его в нужное русло. Естественно, есть и главный тренер. Если Пиняев нервничает и переживает, когда что-то не получается, — это большой плюс. Это говорит о том, что у него нет безразличия. Это хорошо! Мне нравится его амбициозность, он хочет становиться лучше. Это путь. Тем более в таком возрасте быть всегда стабильным...

— Думаете, Пиняев сможет реализовать свой потенциал?

— Все покажет время. Главное, качественно подходить к процессу восстановления, использовать все лучшие качества. С головой у него все в порядке, звездная болезнь ему не грозит. Верю, что Сергей поможет «Локомотиву» и уедет в хороший зарубежный клуб.