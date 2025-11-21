«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

Дмитрий Васильев прошел всю вертикаль юношеского и молодежного футбола в «Зените», провел 25 матчей за основную команду. Однако выиграть конкуренцию у звездных легионеров пока что не удалось. Сейчас 21-летний полузащитник находится в аренде в «Сочи», но признается, что хочет играть за клуб, в котором вырос.
В интервью «СЭ» Васильев ответил на вопросы — о молодежной сборной России, россиянах в «Зените» и финансовой грамотности.
— Сейчас у молодежной сборной были не просто товарищеские матчи, а целый турнир, который вы выиграли.
— Это неофициальный турнир, но все равно он намного интереснее, чем просто товарищеские встречи. Мотивация повышается, есть цель выиграть первое место.
— У вас экзотические выезды — Бразилия, Колумбия, Китай. Нравится путешествовать?
— Очень нравится отправляться на матчи в другие страны. С кайфом полетел бы на этом сборе, например, в Африку. Мы там еще не были. Всегда хочется посмотреть на местный колорит, на условия, в которых живут люди. Это интересно.
— Какая атмосфера в молодежной сборной?
— Мы уже два с половиной года вместе. Очень дружный коллектив, знакомы с детских лет. Атмосфера — одна из лучших в моей жизни.
— В футбольной команде есть иерархия, некая дедовщина. В молодежной сборной такое тоже есть?
— Мы все одного возраста, все плюс-минус равные. Кто помладше, может быть, носит баул или в «квадрат» первым заходит. Все как везде.
— У «Сочи» не самая простая ситуация. Как оцениваешь старт сезона?
— По турнирной таблице все видно — старт сезона не очень хороший. У нас впереди два матча с прямыми конкурентами — «Акроном» и «Динамо» Махачкала. Нужно набрать максимальное количество очков до конца года, чтобы было больше шансов сохранить прописку в РПЛ весной.
— Как тебе период работы с Робертом Морено? Говорят, что он не понимал наш менталитет.
— Сейчас часто применяют это выражение к иностранцам. Не скажу, что Морено не понимал наш менталитет, просто не сложилась работа в «Сочи». Он по-своему видит футбол.
— Чувствовалось, что между тренерским штабом и игроками была потеряна связь?
— Были непонятны требования. Наверное, Морено сам это понимал, предпринимал шаги для корректировки, но глобально не смог перестроиться. Роберт хотел играть в открытый футбол, доминировать. Но нужно учитывать подбор футболистов, отходить от своих принципов. Если противостоишь сильной команде, то логичнее действовать от обороны. У тебя будут ошибки и поражения, если состав не соответствует выбранному стилю.
— Какие первые впечатления от совместной работы с Игорем Осинькиным? Чувствуешь, что сейчас попрет?
— Да, такое ощущение есть. Осинькин — классный тренер, в тактическом плане многое меняется, индивидуально готовимся к каждому сопернику. Самые хорошие впечатления от совместной работы с новым тренером. Очки пошли, но хочется большего.
Я думаю, что это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы. Меня на них не было, но видно, что физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье. Надеюсь, что во время зимней паузы наберем оптимальные кондиции.
— Что для тебя значит этап карьеры в «Сочи»?
— Это возможность играть в футбол. Редко выходил в «Зените», а здесь я получаю время. Почему «Сочи»? Это клуб РПЛ, вне зависимости от турнирного положения. Главное — играть.
— Ты прошел академию «Зенита» и пересекался там с Аршавиным.
— Он был вторым тренером в академии. Это было круто! Представь, ты — ребенок, а тебе говорят, что Андрей Сергеевич будет тренировать... В это трудно поверить сначала, но потом привыкаешь. Аршавин может дать полезный совет.
Помню, что Андрей Сергеевич даже принимал участие в тренировочном процессе, играл в «квадрате». Он был в порядке.
— Сейчас молодому российскому игроку очень тяжело пробиться в состав «Зенита». Ты понимаешь, что должен для этого сделать?
— Действительно, очень тяжело это сделать. Чтобы попасть в стартовый состав, нужно в каждом матче быть лучшим на поле. Или уходить в аренду, иметь постоянную игровую практику, показывать высокий уровень и так зарабатывать место в основе «Зенита».
— Веришь, что будущее будет связано с питерским клубом?
— Мой приоритет — «Зенит», тем более планируется введение нового лимита. Но я в целом хочу играть. Если в Питере это будет трудно сделать, то рассмотрю вариант с другими клубами.
— Когда ты тренировался с Венделом и Баррисом, то ощущал прогресс? Или для этого нужна постоянная игровая практика?
— С одной стороны, ты чувствуешь, что тренируешься с сильными футболистами. И после перехода в «Сочи» это ощущается, такая практика позволяет быстро думать на поле. Но все равно без практики ты никак не наберешь тонус, не сможешь прогрессировать.
— Как реагируешь, когда к названию «Зенита» добавляют «Рио-де-Жанейро»?
— Клуб — «Зенит» Санкт-Петербург. Много иностранцев? Такая политика. Может быть, это даже и лучше. Это означает, что ты, молодой игрок, должен еще больше работать, выходить на уровень Вендела и Барриоса.
— Но не завидуешь Кисляку или Батракову, которые получают игровую практику?
— Это круто, когда в топ-клубах доверяют молодым. Зато у «Зенита» шесть чемпионств подряд в РПЛ.
— Как относишься к золотым медалям?
— Не скажу, что горжусь ими. Рад, что они у меня есть. Но хочется внести более весомый вклад в победу команды. Надеюсь, что это не последние мои медали.
— Как прошло твое детство в Санкт-Петербурге?
— У меня не было много свободного времени. Сначала учился в обычной школе и ездил на тренировки. Потом уже перешел в спортивную школу. Там было намного интереснее, потому что мы все вместе играли и занимались. Много историй из школы накопилось. Когда собирают футболистов в один класс, то начинается вакханалия.
— Какие именно были истории?
— Например, во время перемены бегали по площадке, потом приходили в класс потными и вонючими, кроссовки все в земле. Еще нам выдавали сухпайки — кидались орехами и черносливом. Мне очень жалко учителей, которые с нами работали. Сейчас стыдно, не понимаю, как нас терпели.
— Как тебе жизнь в Сочи? Не скучаешь по Санкт-Петербургу?
— Скучаю по родному городу, но в Сочи все устраивает. Классный город, теплая погода, когда в других регионах уже зима.
— Когда молодой игрок получает большие деньги, то часто у него срывает голову. Как этого избежать, не потерять интерес к футболу?
— Это зависит от отношения к делу. Наверное, все закладывается в детстве. Если у тебя голова на месте и тебе интересен футбол, то большие деньги не сорвут голову. Я помогаю своим родным и откладываю что-то в копилку.
— Что купил на первую большую зарплату?
— Купил родным хорошие подарки на Новый год — телефоны, одежду и другие вещи.
— Какой у тебя подход к одежде?
— Не стремлюсь к покупке дорогих вещей, сумок за 600 тысяч рублей. Стиль Мостового? А потом на него нападают, потому что у него дорогая сумка.
— Какая самая дорогая покупка?
— Квартира. Это намного лучше, чем одежда. Лучше деньги вложить в недвижимость или в акции, чем покупать одежду или чтобы они просто лежали на счету.
— У тебя есть девушка?
— Да, мы давно с ней знакомы. Мне легче с ней. Это помогает — ты становишься более благоразумным.
— Чем ты сейчас занимаешься в свободное время?
— Гуляю по новому городу, изучаю Сочи. Там очень красивая природа. Может быть, поеду в Красную Поляну отдохнуть.
— Там есть казино.
— Пока не планирую туда заходить. Может быть, загляну просто посмотреть антураж, но только если буду проходить мимо.
hovawart645
Верю Аршавину на слово - он его очень хвалил год-другой назад.
21.11.2025
lvb
Привет, мой друг, давно не общались. Я сугубо насчет Васильева. Припоминаю что видел его на поле чуть ли не лет эдак считай 4-5 назад, в "товарняках""Зенита" перед сезоном. Парень явно не бесталанный, нужных навыков для опорника бокс ту бокс более чем достаточно. Его давным/давно Семак подключил к работе в основе.. и что? Не может пробиться через "бразило/колумбийскую" банду? Айяйяй, зато как удобно лавку полировать и получать(НЕ зарабатывать) . И только сейчас считай выпросился в аренду, понял что так и карьеру можно закончить. Помнишь таких? Кузяев, Чистяков, Круговой и прочие? Они сами требовали отправить их в аренду или вообще уходили из "Зенита" в юном возрасте, желая иметь практику. А этому недорослю 22 года. И кто виноват, Венделы с Кассирами?) По мне виноват он сам...
21.11.2025
с13
У Зенита шесть чемпионств (подряд). Неоспоримый факт. Ну и? Где здесь Васильев? "Спасает" Сочи от вылета, но спасёт ли? Зато будет первым парнем в сочинской деревне (может быть), в отличие от каких-то кисляковых-батраковых, которых в ЦСКА и Локо немало.
21.11.2025
lvb
Приветствую ветерана. Увы, но Вы неправы. Уже давно, лет эдак 20, если не больше, РФС отменил "50% игр для медальки".. И медали получают ВСЕ. Даже те кто в сезоне отыграл лишь 1(одну, Карл!) минуту. Что есть профанация.
21.11.2025
Армеец
С баблом!
21.11.2025
genry2012
Безграмотный корреспондент задал вопрос лузеру о золотых медалях, которых у него нет по причине малого игрового времени, но мальчик не растерялся)) Сказал, что ими не гордится!))
21.11.2025
litvinovvv
вот и я про это же....за дураков держат читателей
21.11.2025
НВ
талант в чем?
21.11.2025
НВ
типичный зенитовец - липовыми шампиенствами гордится :stuck_out_tongue_winking_eye:
21.11.2025
george64
Способный футболист не может попасть в основу родного клуба, чтобы продолжить повышать мастерство. Это еще раз о "великой" необходимости легионеров в нашем футболе. В-общем, молодой парень все верно сказал по этому поводу. Чтобы совершенствоваться, нужно играть, а не наблюдать за игрой других со скамейки.
21.11.2025
blue-white!
С чем он баул таскает, не с клюшками ли?!
21.11.2025
genry2012
Вы правы, но и сейчас так же! 50% игр - полноценный игрок, получаешь медаль. Нет - тренируйся лучше)) Всё прописано. В Кубке - мастера присваивают за выход в полуфинал. Так и в СССР было.
21.11.2025
genry2012
В том сезоне Васильев Не стал чемпионом России! Медаль выдаётся тому кто провёл не менее 50% матчей, а не 9
21.11.2025
lvb
Шо то вспомнилось. В чемпионатах СССР с этими титулами/медальками было оченно строго. Для того чтобы считаться официально "чемпион" или "призер первенств СССР"игроку нуно было провести в советской вышке 15 игр или более ЗА СЕЗОН... или проще: 50% от общего числа игр Все остальные такого права не имели. Вот с Кубком было попроще, 1 игра на любом этапе и ты , если твоя команда выиграла трофей, уже "обладатель Кубка СССР", кстати, что правильно. Кубок ДРУГОЕ соревнование. Не пора ли вернутся к этой практике? А то мальчик за сезон 23/24 в основе и 200 минут за "Зенит" в РПЛ не отыграл.. а уже корчит из себя "шампиньона". По мне нуно так. Чемпион и призеры первенств России после сезона приглашаются на награждение, официально, и медальки получают ТОЛЬКО те кому положено, по "старому советскому регламенту". Благо при нонешней системе с 5-6 заменами таковых будет много и вполне можно клубу "регулировать" это. Остальные причастные могут получить медальку ОТ клуба, как поощрение за участие)
21.11.2025
hovawart645
Сидит в ссылке в фарме-аутсайдере, но блеет о левых Дюковских чемпионствах... Вот она, газпромовская "корпоративная показуха"... Очередной загубленный питерский талант.
21.11.2025
albou2
«Зато у Зенита 6 чемпионств». А ведь это универсальный ответ на все случаи жизни: - Вы грубо нарушили ПДД! - Зато у Зенита 6 чемпионств! -Ваша девушка изменяет вам. - Зато у Зенита 6 чемпионств! -Вас из Сочи отправляют в магаданский Лесоруб. - Зато у Зенита 6 чемпионств!
21.11.2025
Bor0da4-3
А вы слышали, что Васильев лижет зад Медведеву?
21.11.2025
litvinovvv
.....ЗАТО у Зенита 6 чемпионств,а он то здесь при чем? По состоянию на 1 августа 2025 года, Дмитрий Васильев провёл за «Зенит» (Санкт-Петербург) следующие игры в рамках РПЛ: 2023–2024 — 9 игр, 0 голов. В этом сезоне футболист стал чемпионом России и обладателем Кубка России. 2024–2025 — 2 игры, 0 голов. Васильев — серебряный призёр чемпионата России.
21.11.2025
Кот
"Не жди от человека того, что дать он тебе не может — просто не способен". Вот зачем я, бестолковый, снова и снова читаю эту посредственность — Белов/Бухаев ?? Скука серая, тоска зелёная, прочёл-забыл...
21.11.2025