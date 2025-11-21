«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

Полузащитник молодежной сборной России и «Сочи» ответил на вопросы «СЭ».

Дмитрий Васильев прошел всю вертикаль юношеского и молодежного футбола в «Зените», провел 25 матчей за основную команду. Однако выиграть конкуренцию у звездных легионеров пока что не удалось. Сейчас 21-летний полузащитник находится в аренде в «Сочи», но признается, что хочет играть за клуб, в котором вырос.

В интервью «СЭ» Васильев ответил на вопросы — о молодежной сборной России, россиянах в «Зените» и финансовой грамотности.

Кто помладше в сборной — носит баул

— Сейчас у молодежной сборной были не просто товарищеские матчи, а целый турнир, который вы выиграли.

— Это неофициальный турнир, но все равно он намного интереснее, чем просто товарищеские встречи. Мотивация повышается, есть цель выиграть первое место.

— У вас экзотические выезды — Бразилия, Колумбия, Китай. Нравится путешествовать?

— Очень нравится отправляться на матчи в другие страны. С кайфом полетел бы на этом сборе, например, в Африку. Мы там еще не были. Всегда хочется посмотреть на местный колорит, на условия, в которых живут люди. Это интересно.

— Какая атмосфера в молодежной сборной?

— Мы уже два с половиной года вместе. Очень дружный коллектив, знакомы с детских лет. Атмосфера — одна из лучших в моей жизни.

— В футбольной команде есть иерархия, некая дедовщина. В молодежной сборной такое тоже есть?

— Мы все одного возраста, все плюс-минус равные. Кто помладше, может быть, носит баул или в «квадрат» первым заходит. Все как везде.

Роберт Морено. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Требования Морено были непонятны

— У «Сочи» не самая простая ситуация. Как оцениваешь старт сезона?

— По турнирной таблице все видно — старт сезона не очень хороший. У нас впереди два матча с прямыми конкурентами — «Акроном» и «Динамо» Махачкала. Нужно набрать максимальное количество очков до конца года, чтобы было больше шансов сохранить прописку в РПЛ весной.

— Как тебе период работы с Робертом Морено? Говорят, что он не понимал наш менталитет.

— Сейчас часто применяют это выражение к иностранцам. Не скажу, что Морено не понимал наш менталитет, просто не сложилась работа в «Сочи». Он по-своему видит футбол.

— Чувствовалось, что между тренерским штабом и игроками была потеряна связь?

— Были непонятны требования. Наверное, Морено сам это понимал, предпринимал шаги для корректировки, но глобально не смог перестроиться. Роберт хотел играть в открытый футбол, доминировать. Но нужно учитывать подбор футболистов, отходить от своих принципов. Если противостоишь сильной команде, то логичнее действовать от обороны. У тебя будут ошибки и поражения, если состав не соответствует выбранному стилю.

— Какие первые впечатления от совместной работы с Игорем Осинькиным? Чувствуешь, что сейчас попрет?

— Да, такое ощущение есть. Осинькин — классный тренер, в тактическом плане многое меняется, индивидуально готовимся к каждому сопернику. Самые хорошие впечатления от совместной работы с новым тренером. Очки пошли, но хочется большего.

Я думаю, что это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы. Меня на них не было, но видно, что физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье. Надеюсь, что во время зимней паузы наберем оптимальные кондиции.

— Что для тебя значит этап карьеры в «Сочи»?

— Это возможность играть в футбол. Редко выходил в «Зените», а здесь я получаю время. Почему «Сочи»? Это клуб РПЛ, вне зависимости от турнирного положения. Главное — играть.

Дмитрий Васильев и Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если в «Зените» будут трудности с игровым временем, рассмотрю другой клуб

— Ты прошел академию «Зенита» и пересекался там с Аршавиным.

— Он был вторым тренером в академии. Это было круто! Представь, ты — ребенок, а тебе говорят, что Андрей Сергеевич будет тренировать... В это трудно поверить сначала, но потом привыкаешь. Аршавин может дать полезный совет.

Помню, что Андрей Сергеевич даже принимал участие в тренировочном процессе, играл в «квадрате». Он был в порядке.

— Сейчас молодому российскому игроку очень тяжело пробиться в состав «Зенита». Ты понимаешь, что должен для этого сделать?

— Действительно, очень тяжело это сделать. Чтобы попасть в стартовый состав, нужно в каждом матче быть лучшим на поле. Или уходить в аренду, иметь постоянную игровую практику, показывать высокий уровень и так зарабатывать место в основе «Зенита».

— Веришь, что будущее будет связано с питерским клубом?

— Мой приоритет — «Зенит», тем более планируется введение нового лимита. Но я в целом хочу играть. Если в Питере это будет трудно сделать, то рассмотрю вариант с другими клубами.

— Когда ты тренировался с Венделом и Баррисом, то ощущал прогресс? Или для этого нужна постоянная игровая практика?

— С одной стороны, ты чувствуешь, что тренируешься с сильными футболистами. И после перехода в «Сочи» это ощущается, такая практика позволяет быстро думать на поле. Но все равно без практики ты никак не наберешь тонус, не сможешь прогрессировать.

— Как реагируешь, когда к названию «Зенита» добавляют «Рио-де-Жанейро»?

— Клуб — «Зенит» Санкт-Петербург. Много иностранцев? Такая политика. Может быть, это даже и лучше. Это означает, что ты, молодой игрок, должен еще больше работать, выходить на уровень Вендела и Барриоса.

— Но не завидуешь Кисляку или Батракову, которые получают игровую практику?

— Это круто, когда в топ-клубах доверяют молодым. Зато у «Зенита» шесть чемпионств подряд в РПЛ.

— Как относишься к золотым медалям?

— Не скажу, что горжусь ими. Рад, что они у меня есть. Но хочется внести более весомый вклад в победу команды. Надеюсь, что это не последние мои медали.

Дмитрий Васильев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лучше вложить деньги в квартиру, чем покупать одежду

— Как прошло твое детство в Санкт-Петербурге?

— У меня не было много свободного времени. Сначала учился в обычной школе и ездил на тренировки. Потом уже перешел в спортивную школу. Там было намного интереснее, потому что мы все вместе играли и занимались. Много историй из школы накопилось. Когда собирают футболистов в один класс, то начинается вакханалия.

— Какие именно были истории?

— Например, во время перемены бегали по площадке, потом приходили в класс потными и вонючими, кроссовки все в земле. Еще нам выдавали сухпайки — кидались орехами и черносливом. Мне очень жалко учителей, которые с нами работали. Сейчас стыдно, не понимаю, как нас терпели.

— Как тебе жизнь в Сочи? Не скучаешь по Санкт-Петербургу?

— Скучаю по родному городу, но в Сочи все устраивает. Классный город, теплая погода, когда в других регионах уже зима.

— Когда молодой игрок получает большие деньги, то часто у него срывает голову. Как этого избежать, не потерять интерес к футболу?

— Это зависит от отношения к делу. Наверное, все закладывается в детстве. Если у тебя голова на месте и тебе интересен футбол, то большие деньги не сорвут голову. Я помогаю своим родным и откладываю что-то в копилку.

— Что купил на первую большую зарплату?

— Купил родным хорошие подарки на Новый год — телефоны, одежду и другие вещи.

— Какой у тебя подход к одежде?

— Не стремлюсь к покупке дорогих вещей, сумок за 600 тысяч рублей. Стиль Мостового? А потом на него нападают, потому что у него дорогая сумка.

— Какая самая дорогая покупка?

— Квартира. Это намного лучше, чем одежда. Лучше деньги вложить в недвижимость или в акции, чем покупать одежду или чтобы они просто лежали на счету.

— У тебя есть девушка?

— Да, мы давно с ней знакомы. Мне легче с ней. Это помогает — ты становишься более благоразумным.

— Чем ты сейчас занимаешься в свободное время?

— Гуляю по новому городу, изучаю Сочи. Там очень красивая природа. Может быть, поеду в Красную Поляну отдохнуть.

— Там есть казино.

— Пока не планирую туда заходить. Может быть, загляну просто посмотреть антураж, но только если буду проходить мимо.