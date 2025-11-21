Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

Полузащитник «Сочи» Васильев поделился мнением о молодых звездах РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Васильев.
Фото РФС
Полузащитник молодежной сборной России и «Сочи» ответил на вопросы «СЭ».

Дмитрий Васильев прошел всю вертикаль юношеского и молодежного футбола в «Зените», провел 25 матчей за основную команду. Однако выиграть конкуренцию у звездных легионеров пока что не удалось. Сейчас 21-летний полузащитник находится в аренде в «Сочи», но признается, что хочет играть за клуб, в котором вырос.

В интервью «СЭ» Васильев ответил на вопросы — о молодежной сборной России, россиянах в «Зените» и финансовой грамотности.

Кто помладше в сборной — носит баул

— Сейчас у молодежной сборной были не просто товарищеские матчи, а целый турнир, который вы выиграли.

— Это неофициальный турнир, но все равно он намного интереснее, чем просто товарищеские встречи. Мотивация повышается, есть цель выиграть первое место.

— У вас экзотические выезды — Бразилия, Колумбия, Китай. Нравится путешествовать?

— Очень нравится отправляться на матчи в другие страны. С кайфом полетел бы на этом сборе, например, в Африку. Мы там еще не были. Всегда хочется посмотреть на местный колорит, на условия, в которых живут люди. Это интересно.

— Какая атмосфера в молодежной сборной?

— Мы уже два с половиной года вместе. Очень дружный коллектив, знакомы с детских лет. Атмосфера — одна из лучших в моей жизни.

— В футбольной команде есть иерархия, некая дедовщина. В молодежной сборной такое тоже есть?

— Мы все одного возраста, все плюс-минус равные. Кто помладше, может быть, носит баул или в «квадрат» первым заходит. Все как везде.

Роберт Морено.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Требования Морено были непонятны

— У «Сочи» не самая простая ситуация. Как оцениваешь старт сезона?

— По турнирной таблице все видно — старт сезона не очень хороший. У нас впереди два матча с прямыми конкурентами — «Акроном» и «Динамо» Махачкала. Нужно набрать максимальное количество очков до конца года, чтобы было больше шансов сохранить прописку в РПЛ весной.

— Как тебе период работы с Робертом Морено? Говорят, что он не понимал наш менталитет.

— Сейчас часто применяют это выражение к иностранцам. Не скажу, что Морено не понимал наш менталитет, просто не сложилась работа в «Сочи». Он по-своему видит футбол.

— Чувствовалось, что между тренерским штабом и игроками была потеряна связь?

— Были непонятны требования. Наверное, Морено сам это понимал, предпринимал шаги для корректировки, но глобально не смог перестроиться. Роберт хотел играть в открытый футбол, доминировать. Но нужно учитывать подбор футболистов, отходить от своих принципов. Если противостоишь сильной команде, то логичнее действовать от обороны. У тебя будут ошибки и поражения, если состав не соответствует выбранному стилю.

&laquo;Сочи&raquo; обыграл &laquo;Ахмат&raquo; (4:2) в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ 27&nbsp;октября.Самый зрелищный матч тура выдали «Ахмат» и «Сочи»: шесть голов, шедевр Васильева и потасовка после свистка

— Какие первые впечатления от совместной работы с Игорем Осинькиным? Чувствуешь, что сейчас попрет?

— Да, такое ощущение есть. Осинькин — классный тренер, в тактическом плане многое меняется, индивидуально готовимся к каждому сопернику. Самые хорошие впечатления от совместной работы с новым тренером. Очки пошли, но хочется большего.

Я думаю, что это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы. Меня на них не было, но видно, что физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье. Надеюсь, что во время зимней паузы наберем оптимальные кондиции.

— Что для тебя значит этап карьеры в «Сочи»?

— Это возможность играть в футбол. Редко выходил в «Зените», а здесь я получаю время. Почему «Сочи»? Это клуб РПЛ, вне зависимости от турнирного положения. Главное — играть.

Дмитрий Васильев и Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если в «Зените» будут трудности с игровым временем, рассмотрю другой клуб

— Ты прошел академию «Зенита» и пересекался там с Аршавиным.

— Он был вторым тренером в академии. Это было круто! Представь, ты — ребенок, а тебе говорят, что Андрей Сергеевич будет тренировать... В это трудно поверить сначала, но потом привыкаешь. Аршавин может дать полезный совет.

Помню, что Андрей Сергеевич даже принимал участие в тренировочном процессе, играл в «квадрате». Он был в порядке.

— Сейчас молодому российскому игроку очень тяжело пробиться в состав «Зенита». Ты понимаешь, что должен для этого сделать?

— Действительно, очень тяжело это сделать. Чтобы попасть в стартовый состав, нужно в каждом матче быть лучшим на поле. Или уходить в аренду, иметь постоянную игровую практику, показывать высокий уровень и так зарабатывать место в основе «Зенита».

— Веришь, что будущее будет связано с питерским клубом?

— Мой приоритет — «Зенит», тем более планируется введение нового лимита. Но я в целом хочу играть. Если в Питере это будет трудно сделать, то рассмотрю вариант с другими клубами.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»

— Когда ты тренировался с Венделом и Баррисом, то ощущал прогресс? Или для этого нужна постоянная игровая практика?

— С одной стороны, ты чувствуешь, что тренируешься с сильными футболистами. И после перехода в «Сочи» это ощущается, такая практика позволяет быстро думать на поле. Но все равно без практики ты никак не наберешь тонус, не сможешь прогрессировать.

— Как реагируешь, когда к названию «Зенита» добавляют «Рио-де-Жанейро»?

— Клуб — «Зенит» Санкт-Петербург. Много иностранцев? Такая политика. Может быть, это даже и лучше. Это означает, что ты, молодой игрок, должен еще больше работать, выходить на уровень Вендела и Барриоса.

— Но не завидуешь Кисляку или Батракову, которые получают игровую практику?

— Это круто, когда в топ-клубах доверяют молодым. Зато у «Зенита» шесть чемпионств подряд в РПЛ.

— Как относишься к золотым медалям?

— Не скажу, что горжусь ими. Рад, что они у меня есть. Но хочется внести более весомый вклад в победу команды. Надеюсь, что это не последние мои медали.

Дмитрий Васильев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лучше вложить деньги в квартиру, чем покупать одежду

— Как прошло твое детство в Санкт-Петербурге?

— У меня не было много свободного времени. Сначала учился в обычной школе и ездил на тренировки. Потом уже перешел в спортивную школу. Там было намного интереснее, потому что мы все вместе играли и занимались. Много историй из школы накопилось. Когда собирают футболистов в один класс, то начинается вакханалия.

— Какие именно были истории?

— Например, во время перемены бегали по площадке, потом приходили в класс потными и вонючими, кроссовки все в земле. Еще нам выдавали сухпайки — кидались орехами и черносливом. Мне очень жалко учителей, которые с нами работали. Сейчас стыдно, не понимаю, как нас терпели.

— Как тебе жизнь в Сочи? Не скучаешь по Санкт-Петербургу?

— Скучаю по родному городу, но в Сочи все устраивает. Классный город, теплая погода, когда в других регионах уже зима.

— Когда молодой игрок получает большие деньги, то часто у него срывает голову. Как этого избежать, не потерять интерес к футболу?

— Это зависит от отношения к делу. Наверное, все закладывается в детстве. Если у тебя голова на месте и тебе интересен футбол, то большие деньги не сорвут голову. Я помогаю своим родным и откладываю что-то в копилку.

— Что купил на первую большую зарплату?

— Купил родным хорошие подарки на Новый год — телефоны, одежду и другие вещи.

Андрей Мостовой.Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал

— Какой у тебя подход к одежде?

— Не стремлюсь к покупке дорогих вещей, сумок за 600 тысяч рублей. Стиль Мостового? А потом на него нападают, потому что у него дорогая сумка.

— Какая самая дорогая покупка?

— Квартира. Это намного лучше, чем одежда. Лучше деньги вложить в недвижимость или в акции, чем покупать одежду или чтобы они просто лежали на счету.

— У тебя есть девушка?

— Да, мы давно с ней знакомы. Мне легче с ней. Это помогает — ты становишься более благоразумным.

— Чем ты сейчас занимаешься в свободное время?

— Гуляю по новому городу, изучаю Сочи. Там очень красивая природа. Может быть, поеду в Красную Поляну отдохнуть.

— Там есть казино.

— Пока не планирую туда заходить. Может быть, загляну просто посмотреть антураж, но только если буду проходить мимо.

19

  • hovawart645

    Верю Аршавину на слово - он его очень хвалил год-другой назад.

    21.11.2025

  • lvb

    Привет, мой друг, давно не общались. Я сугубо насчет Васильева. Припоминаю что видел его на поле чуть ли не лет эдак считай 4-5 назад, в "товарняках""Зенита" перед сезоном. Парень явно не бесталанный, нужных навыков для опорника бокс ту бокс более чем достаточно. Его давным/давно Семак подключил к работе в основе.. и что? Не может пробиться через "бразило/колумбийскую" банду? Айяйяй, зато как удобно лавку полировать и получать(НЕ зарабатывать) . И только сейчас считай выпросился в аренду, понял что так и карьеру можно закончить. Помнишь таких? Кузяев, Чистяков, Круговой и прочие? Они сами требовали отправить их в аренду или вообще уходили из "Зенита" в юном возрасте, желая иметь практику. А этому недорослю 22 года. И кто виноват, Венделы с Кассирами?) По мне виноват он сам...

    21.11.2025

  • с13

    У Зенита шесть чемпионств (подряд). Неоспоримый факт. Ну и? Где здесь Васильев? "Спасает" Сочи от вылета, но спасёт ли? Зато будет первым парнем в сочинской деревне (может быть), в отличие от каких-то кисляковых-батраковых, которых в ЦСКА и Локо немало.

    21.11.2025

  • lvb

    Приветствую ветерана. Увы, но Вы неправы. Уже давно, лет эдак 20, если не больше, РФС отменил "50% игр для медальки".. И медали получают ВСЕ. Даже те кто в сезоне отыграл лишь 1(одну, Карл!) минуту. Что есть профанация.

    21.11.2025

  • Армеец

    С баблом!

    21.11.2025

  • genry2012

    Безграмотный корреспондент задал вопрос лузеру о золотых медалях, которых у него нет по причине малого игрового времени, но мальчик не растерялся)) Сказал, что ими не гордится!))

    21.11.2025

  • litvinovvv

    вот и я про это же....за дураков держат читателей

    21.11.2025

  • НВ

    талант в чем?

    21.11.2025

  • НВ

    типичный зенитовец - липовыми шампиенствами гордится :stuck_out_tongue_winking_eye:

    21.11.2025

  • george64

    Способный футболист не может попасть в основу родного клуба, чтобы продолжить повышать мастерство. Это еще раз о "великой" необходимости легионеров в нашем футболе. В-общем, молодой парень все верно сказал по этому поводу. Чтобы совершенствоваться, нужно играть, а не наблюдать за игрой других со скамейки.

    21.11.2025

  • blue-white!

    С чем он баул таскает, не с клюшками ли?!

    21.11.2025

  • genry2012

    Вы правы, но и сейчас так же! 50% игр - полноценный игрок, получаешь медаль. Нет - тренируйся лучше)) Всё прописано. В Кубке - мастера присваивают за выход в полуфинал. Так и в СССР было.

    21.11.2025

  • genry2012

    В том сезоне Васильев Не стал чемпионом России! Медаль выдаётся тому кто провёл не менее 50% матчей, а не 9

    21.11.2025

  • lvb

    Шо то вспомнилось. В чемпионатах СССР с этими титулами/медальками было оченно строго. Для того чтобы считаться официально "чемпион" или "призер первенств СССР"игроку нуно было провести в советской вышке 15 игр или более ЗА СЕЗОН... или проще: 50% от общего числа игр Все остальные такого права не имели. Вот с Кубком было попроще, 1 игра на любом этапе и ты , если твоя команда выиграла трофей, уже "обладатель Кубка СССР", кстати, что правильно. Кубок ДРУГОЕ соревнование. Не пора ли вернутся к этой практике? А то мальчик за сезон 23/24 в основе и 200 минут за "Зенит" в РПЛ не отыграл.. а уже корчит из себя "шампиньона". По мне нуно так. Чемпион и призеры первенств России после сезона приглашаются на награждение, официально, и медальки получают ТОЛЬКО те кому положено, по "старому советскому регламенту". Благо при нонешней системе с 5-6 заменами таковых будет много и вполне можно клубу "регулировать" это. Остальные причастные могут получить медальку ОТ клуба, как поощрение за участие)

    21.11.2025

  • hovawart645

    Сидит в ссылке в фарме-аутсайдере, но блеет о левых Дюковских чемпионствах... Вот она, газпромовская "корпоративная показуха"... Очередной загубленный питерский талант.

    21.11.2025

  • albou2

    «Зато у Зенита 6 чемпионств». А ведь это универсальный ответ на все случаи жизни: - Вы грубо нарушили ПДД! - Зато у Зенита 6 чемпионств! -Ваша девушка изменяет вам. - Зато у Зенита 6 чемпионств! -Вас из Сочи отправляют в магаданский Лесоруб. - Зато у Зенита 6 чемпионств!

    21.11.2025

  • Bor0da4-3

    А вы слышали, что Васильев лижет зад Медведеву?

    21.11.2025

  • litvinovvv

    .....ЗАТО у Зенита 6 чемпионств,а он то здесь при чем? По состоянию на 1 августа 2025 года, Дмитрий Васильев провёл за «Зенит» (Санкт-Петербург) следующие игры в рамках РПЛ: 2023–2024 — 9 игр, 0 голов. В этом сезоне футболист стал чемпионом России и обладателем Кубка России. 2024–2025 — 2 игры, 0 голов. Васильев — серебряный призёр чемпионата России.

    21.11.2025

  • Кот

    "Не жди от человека того, что дать он тебе не может — просто не способен". Вот зачем я, бестолковый, снова и снова читаю эту посредственность — Белов/Бухаев ?? Скука серая, тоска зелёная, прочёл-забыл...

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    Молодежная сборная России по футболу
    ФК Зенит
    ФК Сочи
    Читайте также
    Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
    Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
    Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
    Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
    WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
    Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Акрон» — «Сочи», «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Игрок «Сочи» Васильев о результатах в РПЛ: «Это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы»
    «Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова
    Рабинер с помощью нейросети подбирает тренера для «Спартака»
    «Спартак» выглядит слабее ЦСКА. Что поможет красно-белым победить в дерби?
    «Краснодар» станет чемпионом, «Локо» и «Спартак» — ниже «Балтики». Прогноз суперкомпьютера на второй круг РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя