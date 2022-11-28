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Сегодня, 13:00

Драка «Зенита» и «Спартака» — не самая дикая. Вспоминаем культовые битвы в России

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Драки на матчах ЦСКА — Сатурн, «Зенит» — «Спартак» и «Локомотив» — «Урал».
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От Раменского до Владикавказа.

После массовой потасовки в кубковом матче «Зенит» — «Спартак» «СЭ» вспоминает самые эпохальные драки в российском футболе.

Побоище в матче «Сатурн» — ЦСКА

Пожалуй, самое серьезное столкновение стенка на стенку в истории чемпионатов России случилось в Раменском. Причем свежей стычке в Санкт-Петербурге это не переплюнуть.

В августе 2004-го армейцы обыгрывали «Сатурн» 1:0 — шли последние минуты встречи, когда Адриан Бастия с двух ног влетел в Сергея Семака, тут же получил в ответ от Юрия Жиркова... И началось!

Судья Александр Гончар показал 4 красные карточки. Жиркова, Бастию, Березуцкого и Базаева дисквалифицировали на 5 матчей, а клубы получили штрафы в размере 500 тысяч рублей.

29 августа 2004 года. Раменское. &quot;Сатурн&quot; - ЦСКА - 0:1. Драка в концовке игры. Самой дикой драке русского футбола — 15 лет. Все детали забытой истории

«Урал» — «Локомотив»: Ари против Фидлера

В финале Кубка России в 2017 году «Локомотив» и «Урал» тоже устроили драку в концовке матча. Все началось со словесной перепалки Артема Фидлера и Мануэла Фернандеша, которая переросла в массовую потасовку.

Эмоции захлестнули настолько, что прибежавшие разнимать Ари и Фарфан тоже принялись лупить Фидлера. Ари вообще стал хедлайнером драки и бил соперника активнее других. Роман Павлюченко, игравший в «Урале», красноречиво отозвался о натурализованном бразильце в послематчевом интервью: «Ари — гондон, мразота. Так и запишите!»

«Спартак» — ЦСКА: Моцарт против Одиа

В матче за Суперкубок России-2006 в «Лужниках» дерби складывалось в пользу армейцев. За пару минут до финального свистка они вели 3:2, а после фола Клементе Родригеса на Ивице Оличе все позабыли о футболе и переключились на выяснение отношений.

Моцарт кинулся на Чиди Одиа, который возмущался из-за грубого фола спартаковца. Игнас Дедура подключился к стычке и повалил соперника. А успокоить Одиа удалось только Валерию Газзаеву.

«Динамо» — «Алания»: Кокорин ударил Чантурию

В 2013 году «Динамо» играло в гостях с «Аланией» и уступало в счете. Эмоции уже захлестывали, и за 8 минут до финального свистка встреча прервалась на жесткую драку.

Александр Кокорин после потери мяча на эмоциях бросился в подкат с двух ног, после чего его окружили несколько игроков «Алании». Кокорин тут же ударил в лицо Георгия Чантурию, что стало катализатором к затяжной потасовке.

В итоге Чантурию дисквалифицировали на 8 матчей, Кокорина — на 3.

«Спартак» — «Зенит»: Карпин против Денисова

В октябре 2010-го «Спартак» принимал «Зенит» в «Лужниках» и победил (1:0), но результат затмило столкновение Валерия Карпина и Игоря Денисова.

Все началось с того, что полузащитник «Зенита» на эмоциях пнул мяч в сторону камеры. Валерий Георгиевич крикнул что-то игроку, Игорь ответил — словесная перепалка игрока и тренера привела к стычке других футболистов, которые пытались разнять конфликтующих.

После игры Карпин назвал Денисова «мальчиком, который еще ничего не выигрывал»: «Не важно, в каком «Зените» ты играешь, в какой сборной, но проигрывать тоже надо уметь. После матча стал что-то выговаривать, запустил мячом — хорошо, что попал в камеру, а не в кого-то из стоящих рядом. Просто мозги надо иметь в голове».

27&nbsp;октября 2010 года. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Стычка Игоря Денисова и&nbsp;Валерия Карпина. Карпин против Денисова, жест Эменике, задержания фанатов. Самые громкие скандалы матчей «Зенита» и «Спартака»

Денисов рассказал свою версию событий в интервью Sports.ru: «В конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте еще было 50 на 50, второго — кажется, на Ари — вообще не было, и судья мне говорит: «Даю пенальти по совокупности двух моментов». Я — ему: «Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?» — «По совокупности двух моментов — был». Он ставит, и мы проигрываем 0:1. Финальный свисток, Ари у «Спартака» уже сидит на скамейке. Я беру мяч — и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: «Слышь ты, щенок». И началось — я пошел на Валерия Георгича, ну мы и вспылили».

«Терек» — «Рубин»: Бердыев против Алханова

В августе 2010 года «Рубин» в статусе действующего чемпиона приехал в Грозный — и потерял очки в матче с «Тереком». А в концовке спровоцировал драку!

Все опять началось с фола: Алан Касаев повалил Ризвана Уциева рядом с тренерской скамейкой Бердыева. Главный тренер «Рубина» выскочил к полю и начал что-то кричать судье, туда же подбежал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов. В перепалке участвовали игроки, тренеры и руководители клубов. Бердыева и Алханова удерживали футболисты, чтобы те не подрались. В конечном счете обоих дисквалифицировали на три матча.

Бердыев о причинах агрессии не высказался, а вот Алханов объяснил, что потасовку спровоцировал тренер казанцев.

«Я не ругаюсь матом, поэтому приводить его слова в интервью не стану. Но то, что Бердыев произнес, меня просто повергло в шок. На просьбу вести себя достойно он ответил по-свойски — начал оскорблять меня, не стесняясь в выражениях. Я точно не считаю Бердыева истинным мусульманином. Он им не является. Ни один мусульманин не позволит себе сказать то, что сказал он, тем более в месяц Рамадан», — объяснил Алханов в интервью Rusfootball.info.

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П 51
10.12
22:00
П 52
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П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
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Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
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П 59
14.12
22:00
П 60
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П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
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01 дек
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 2.95 П2 2.95
-
-
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.40 X 4.70 П2 1.44
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 28.0 X 11.0 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 13.0 X 6.50 П2 1.26
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Ришарлисон

Ришарлисон

Бразилия

 		1 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		1 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		2 3 (2 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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