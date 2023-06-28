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«Спартак» — главный соперник «Зенита». С нетерпением жду матчей с ним!» Первые слова Ду Кейроса в России

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Ду Кейрос
Ду Кейрос.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»
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«Зенит» презентовал бразильского новичка.

В среду в Санкт-Петербурге прошла презентация новичка «Зенита» — 23-летнего полузащитника Ду Кейроса. После нее бразилец ответил на вопросы журналистов.

— Под 37-м номером в XXI веке за «Зенит» играл только один футболист. Почему вы выбрали именно его?

— Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе за «Коринтианс», — ответил Ду Кейрос. — Он для меня значит очень многое, в том числе иллюстрирует все препятствия, которые я преодолевал по ходу своей карьеры. Этот номер очень важен для меня: я буду носить его в своем первом зарубежном клубе, где буду представлять свою страну.

— Какие у вас первые впечатления от клуба? Готовы ли вы дебютировать за «Зенит» уже в субботнем матче против «Нефтчи»?

— Первые впечатление — замечательные. В «Зените» много бразильских игроков, которые во всем мне помогают. Конечно, это упрощает и ускоряет процесс адаптации. Чувствую себя прекрасно, я приехал сюда уже готовым к играм. Очень хочу скорее надеть футболку «Зенита» и выйти на поле в товарищеском матче. Готовность стопроцентная.

Футболист Ду Кейрос
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

— С кем вы советовались перед переходом в «Зенит»? Чье мнение стало решающим?

— Я бы назвал Малкома. Когда появились разговоры об этом предложении, мы с ним созвонились. Малком рассказал очень много хороших вещей о «Зените» и добавил, чтобы я не сомневался в своем выборе. После его слов и серьезного обсуждения в семье я принял это решение.

— Собираетесь ли учить русский язык?

— Обязательно. Я уже взял несколько онлайн-уроков русского языка до отправления в Россию и планирую продолжать обучение. Я понимаю, насколько это важно для моей жизни здесь.

 
Педро. В «Зените» будет еще один бразилец. По потенциалу Педро сильнее Малкома

— Правда ли, что сборы в «Зените» сложнее, чем в Бразилии?

— Действительно, европейский футбол изменился за последние годы. Предсезонная подготовка здесь посерьезнее, потяжелее. Но я думаю, что все это только поможет мне лучше подготовиться к старту в новой команде.

— Вы уже неделю тренируетесь с «Зенитом». На ваш взгляд, кто из партнеров самый жесткий на поле, а кто самый веселый за его пределами?

— Вопрос немного сложный для меня, потому что пока для меня все новое. Вокруг меня столько новых игроков, что, честно признаюсь, я еще не успел всех выучить по именам. Но атмосфера крутая — на поле жесткая борьба. Сложно выделить кого-то одного: все стараются, полностью отдают свои силы на тренировках. А за пределами поля я, понятное дело, пока больше всего общаюсь с бразильцами.

Футболист Ду Кейрос
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

— Вам уже успели рассказать, кто главный соперник «Зенита» в России?

— «Спартак». Мне сказали, что игры с ним — это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому.

 
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— Что еще вы знаете о российском футболе и РПЛ? Чем он отличается от бразильского чемпионата?

— У меня пока было не так много поводов подробно обсудить футбол в России. Я думаю, что все эти разговоры впереди. Но по личным наблюдениям, РПЛ — более силовая лига, здесь игроки физически крепче и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, в России команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов. С интересом жду дебюта!

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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