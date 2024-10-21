И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ

И легионером считаться в РПЛ не будет.

21 октября защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ Президента РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Это означает, что бразилец перестанет считаться легионером на поле в РПЛ и получит шанс сыграть за сборную России.

Хотя изначально считалось не так. Впервые информация о скором получения паспорта Дугласа появилась в минувшую субботу.

Первая информация: смены спортивного гражданства не будет

Сантос может получить российский паспорт, но он не сможет получить вызов в сборную — об этом в интервью «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец. Все потому, что Дуглас играл за сборную Бразилии на Олимпиаде 2016 года. «Он не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» — это исключительный порядок, даже не упрощенный», — заявлял Прокопец.

Со статусом легионера та же история. «Легионер — cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА. Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», — добавлял юрист.

Но уже через пару дней появилась другая информация.

Дуглас Сантос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обновление: Дуглас не будет считаться легионером

21 октября на связь вышла юридическая компания SILA, с которой работает Прокопец, и принесла извинения за ошибку. «К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность», — сказано в Telegram-канале компании.

Там пояснили, что на самом деле у ФИФА есть отсечка (2020 год), до которой матчи за родную сборную могут не учитываться — соответственно, никаких препятствий для Дугласа Сантоса не существует. «Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются. Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства», — добавили в SILA.

Кроме того, компания сообщила, что базовые условия для смены сборной у Сантоса есть: «При условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России».

Таким образом, Дуглас может быть вызван в национальную команду России после получения гражданства и перестанет считаться легионером на поле. Сейчас в матчах РПЛ могут одновременно находиться на газоне не более трех легионеров, и «Зенит» регулярно сталкивается с трудностями в связи с лимитом. Российский паспорт Дугласа существенно облегчит выбор состава для Сергея Семака.

Дуглас Сантос проживает и работает в России больше пяти лет — в «Зените» он с июля 2019 года. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны. Сейчас он носит капитанскую повязку в невской команде.