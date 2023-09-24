Игроки «Зенита» и «Локомотива» устроили стычки в конце матча.

В компенсированное время встречи в Питере «Локо» забил «Зениту», сделал счет 2:1, и казалось, что матч закончится атаками хозяев. Команде Сергея Семака было необходимо пойти в навал и попытаться свести дело к ничьей. Однако страсти накалились, появились мелкие фолы в центре поля, и один из таких эпизодов закончился первой стычкой.

Она произошла на 90+5-й минуте. Разбираемся детально.

Вендел убегал от Максима Ненахова и защитнику железнодорожников пришлось фолить, чтобы сорвать перспективную атаку соперника. Затем к месту нарушения прибежал Наир Тикнизян, у которого уже была желтая карточка за срыв футболки при праздновании победного гола, и толкнул бразильца.

Главный судья встречи Владимир Москалев сразу же наградил Наира второй желтой карточкой. Затем в эпицентре событий оказался капитан «Локо» Дмитрий Баринов, который сцепился с Венделом. Однако Нуралы Алип вовремя увел 8-го номера «Зенита» подальше.

Далее камера выхватила Мантуана, попытавшегося оттолкнуть Тикнизяна. Наир при этом, долго не думая, отмахнулся в ответ.

Далее в эпицентре внимания оказался Сергеев, которому сильно не понравилось поведение Наира, но Константин Марадишвили с трудом сдержал нервный порыв нападающего «Зенита». Тем временем Александр Коваленко оттеснил Тикнизяна.

Сергеев, судя по всему, услышал что-то оскорбительное в свой адрес и не мог успокоиться, но на помощь пришел экс-партнер по «Крыльям» Максим Глушенков. Автору забитого мяча и голевой передачи удалось унять форварда сине-бело-голубых.

На бровке за происходящим внимательно наблюдал Артем Дзюба, которого к этому времени уже успели заменить. Видно, что нападающий сильно хотел поучаствовать в заварушке, но его предусмотрительно увел за руку один из помощников Галактионова.

После того как удалось успокоить футболистов, судья Москалев начал раздавать предупреждения. По желтой за неспортивное поведение получили Вендел, Сергеев и Глушенков. Для главного героя эпизода — Тикнизяна — второй горчичник превратился в красную карточку. Защитник с саркастической улыбкой покинул газон, при этом поаплодировав арбитру.

Так и не угомонившись, Наир отправился в подтрибунное помещение «Газпром Арены», продолжая выражать свое несогласие с удалением. При этом сфоливший на Венделе Ненахов (момент, с которого все началось) наказан предупреждением не был.

После финального свистка Москалева, который зафиксировал победу «Локомотива» со счетом 2:1, у бровки сошлись тренерские штабы команд и игроки.

Здесь уже главным действующим лицом стал Артем Дзюба, который пытался что-то яростно доказать представителям «Зенита».

Однако Артем быстро сменил гнев на милость и демонстративно улыбался, смотря на бывших партнеров по команде. Дзюба по-товарищески пожал руку Алексею Сутормину, Дугласу Сантосу, а затем обнял Сергеева и что-то ему сказал, глядя в глаза.

Артем также не упустил возможности что-то эмоционально сказать Вячеславу Караваеву, обнять Александра Васютина и поблагодарить Дмитрия Чистякова. При этом с Сергеем Семаком Дзюба решил не пересекаться. В это время Наир Тикнязян, получивший красную карточку, сидел на скамейке, охлаждая пыл водой из бутылки, которую вылил на голову. Следующий матч с «Пари НН» он точно пропустит.

После игры Дзюба прошел через микст-зону и бросил пару едких реплик. Нападающий заявил, что счастлив, а на вопрос о примирении с Семаком дерзко ответил: «А кто это?»

Полузащитник Дмитрий Баринов в беседе с Дмитрием Шнякиным раскрыл детали потасовки. Он показал следы пальцев на шее, отметив, что Вендел схватился за нее в пылу заварушки.

«Ничего страшного. Схватил за шею Вендел, по-моему. Но ничего страшного, я не обижаюсь, это футбол, это эмоции», — сказал капитан «Локомотива».

На пресс-конференции высказались главные тренеры команд — Михаил Галактионов и Сергей Семак.

«Эмоции перехлестывали, ничего сверхъестественного не произошло. Нервы превалировали в конце, хороший накал игры и накал матча был. Мы пожали друг другу руки, все в порядке», — подчеркнул Галактионов.

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«Какие-то драки были вместо того, чтобы побежать забивать второй... Первая потасовка была после фола в центре поля. Пытались быстро ввести мяч, не дали — это нервы. Касаемо решений судьи — и за мелкий фол свистят, за грубый не свистят, и возникла такая нервозность у игроков — непонятное состояние: фол или нет, карточки или нет, свистнет или нет. Это в совокупности привело к напряжению, которое вылилось в толкотню на футбольном поле», — заключил Семак.

Роман Кольцов