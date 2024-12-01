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Сегодня, 11:30

Джон Кордоба: «Интерес «Спартака»? Это я отказался от трансфера, а не они»

Кордоба заявил, что отказался от перехода в «Спартак»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Краснодара» — о новом контракте, переговорах с красно-белыми и «Зените».

Прошедшим летом Джон Кордоба мог взорвать трансферный рынок РПЛ: колумбийца долго вел «Зенит», а после в переговоры включился «Спартак». Но сделку так никто и не закрыл, а 5 ноября нападающий продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.

Перед главным матчем 17-го тура Кордоба дал обстоятельное интервью «СЭ» и детально рассказал о том, как принимал решение. Публикуем отрывок, а полную версию читайте в ближайшие дни.

Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою!

— Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?

— Я всегда говорил, что «Краснодар» — место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.

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— При этом разговоров об уходе было достаточно — и зимой, и особенно летом.

— Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.

— Томаш Амарал рассказывал, что «Спартак» не устроила ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...

— Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.

— Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?

— Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки

— А насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас?

— Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.

— Для вас в принципе важно привлекать внимание других клубов?

— Конечно же, это приятные эмоции! Это мотивация продолжать и дальше хорошо работать. Мне нравится, когда такой интерес есть. Когда звонят практически из всех лиг, это очень приятное ощущение.

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— Как часто вы лично общались с Сергеем Галицким во время переговоров о продлении контракта?

—У нас очень хорошие отношения с президентом. Мы всегда уважительно относились друг к другу. Повторюсь, я всегда буду благодарен «Краснодару». Больше, чем любому другому клубу, за которые я выступал.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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