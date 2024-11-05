Джон заключил новое соглашение с «быками» до 2027 года.

Сейчас, когда «Краснодар» на вершине турнирной таблицы, в сторону команды несется град заслуженных комплиментов, а оптимизма добавляет самая свежая новость — продление контракта с Джоном Кордобой, мало кто вспоминает, что начало сезона «быки» если не завалили, то смотрелись на стартовом отрезке вяло. Главной проблемой была атака — за первые три тура забили всего один мяч, «Ахмату». А вот ворота «Факела» и махачкалинского «Динамо» распечатать не вышло.

Мураду Мусаеву в итоге удалось переломить ситуацию. Игровые связи наладились, появилась стабильность в обороне, здорово смотрится Агкацев — и вот «Краснодар» уже называют лучшей командой России, а сравнение статистики Мусаева с Ивичем сейчас покажется какой-то шуткой.

Но важно понимать важный фактор, который дал команде толчок. Это возвращение после Кубка Америки Кордобы. Значимость этой фигуры для команды переоценить невозможно — при всех проблемах с дисциплиной колумбиец является лучшим центрфорвардом не только «Краснодара», но, пожалуй, и всей лиги. Он элитно открывается под передачи, круто работает корпусом и на «втором этаже», в 31 все еще при скорости. Ну и у ворот чувствует себя как хищник. Да, Кордобе создают много моментов, и это заслуга всей команды, но даже самая сбалансированная стрела нуждается в качественном наконечнике. И Джон идеален для этой роли.

Летом ходило много разговоров о том, что Кордоба покинет «Краснодар». По информации «СЭ», активный интерес проявлял «Зенит», но из-за теневых переговоров питерцев с агентом игрока клуб заблокировал трансфер. Выходил на «быков» и «Спартак», но тут, как пишут, не договорились по комиссионным с представителями форварда. В любом случае слухи о желании Джона сменить прописку после удачного выступления на Кубке Америки появлялись постоянно, и в какой-то момент казалось, что отпустить его будет для клуба лучшим решением. Смысл держать немотивированного возрастного легионера, когда предлагают хорошие деньги за год до окончания контракта?

Сообщалось об интересе «Бетиса», а также клубов из Турции и ОАЭ. Но до конкретики не дошло. И, казалось бы, тут бы Кордобе загрустить — но он вернулся, восстановился после Кубка Америки, набрал форму и начал штамповать результативные действия: по «гол плюс пас» с «Локомотивом» и «Зенитом», дубли «Акрону» и «Химкам». Ну и как забыть красивейший гол в ворота «Крыльев»? Отыграв 10 матчей в РПЛ, колумбиец забил восемь мячей и оформил четыре ассиста. Само собой, это стало важнейшим фактором во взлете «Краснодара» на первую строчку.

Джон Кордоба продлил контракт с Краснодаром до лета 2027 года. Фото ФК «Краснодар»

Но что делать с контрактом? После победы над «Спартаком» Мусаев говорил:"Вы видели, Кордоба ушел на 89-й минуте и хотел еще играть. Он проделал большую работу. Джон большой профессионал, ему нравятся такие матчи с большими соперниками. Он у нас, он наш игрок. Мы хотим сохранить его. Есть шансы, что он уйдет, но есть шансы, что может остаться».

К счастью для «Краснодара», договориться все же удалось — контракт с Кордобой подписали до 2027 года, с зарплатой, по данным «СЭ», 4,7 миллиона евро за сезон. Плюс серьезные бонусы за достижения. Хорошая мотивация. Да и сам Кордоба говорит, что хочет побить рекорд Федора Смолова по голам за клуб (разница в 13 мячей).

Но главное: продление Кордобы — важный и амбициозный шаг для всего «Краснодара». Да, на Джоне можно было заработать и найти более молодого исполнителя. Но затащить в Россию футболиста такого класса сейчас почти нереально. Никакой Даку по качеству его не заменит. Потому клуб сделал важный ход, которым показал: он будет всерьез претендовать на чемпионство не когда-то в будущем, а здесь и сейчас.

Минус все же есть — мотивация нападающего после продления контракта может просесть, ведь сейчас уже не надо ничего доказывать потенциальным покупателям. Но пока Кордоба тянет «Краснодар» к первому в истории золоту. И на этом фоне все остальные факторы меркнут.