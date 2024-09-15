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Сегодня, 23:00

Дзюба в порядке, Соболев провалился, Лусиано удивляет

Дзюба отдал голевую передачу в дебютном матче за «Акрон»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Дзюба, Александр Соболев, Лусиано Гонду.
Фото ФК «Акрон», Александр Федоров, «СЭ»
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После мощного трансферного окна в РПЛ стало еще больше интригующих сюжетов.

8-й тур чемпионата России был особенно интересен через призму недавно закрывшегося 12 сентября трансферного окна. Большую часть этих персонажей мы хорошо знаем, но от этого не менее интересно узнавать, как они проявляют себя в новых условиях.

Особый интерес вызывал дебют Соболева за «Зенит». И дело не только в том, что Александр оформил самый скандальный и резонансный внутрироссийский переход за последние годы. Форвард долго тренировался самостоятельно, и было решительно непонятно, в какой он сейчас форме. Ответ оказался однозначным — в, мягко сказать, посредственной. Новичок плохо цеплялся за мячи, неуклюже взаимодействовал с партнерами. Итог — замена на исходе часа матча с ЦСКА.

Сергей Семак и&nbsp;Александр Соболев. План Семака с тремя форвардами провалился, несмотря на победу. Соболев — первый кандидат на вылет из основы

Но оправдания у Соболева есть — все тот же игровой простой (который не мог пройти бесследно), отсутствие сыгранности и экспериментальный состав, где в тройке нападения вышли сразу три номинальных центрфорварда. При этом случился яркий проблеск, когда Александр здорово в касание отдал на Кассьерру. Экс-спартаковец оказался близок к тому, чтобы оформить голевой пас, и тогда разговоры о его дебюты пошли бы совершенно в другом ключе. В любом случае от Соболева ждут не только голов, но и качественных зацепов за мяч после длинных передач. На своем пике нападающий сделал это своей коронкой. Сейчас показатели средние — 37 процентов удачных единоборств. Те же цифры (38 процентов) выбивает в среднем в этом сезоне его конкурент Кассьерра, но у колумбийца другие козыри, а в этом компоненте прибавлять нужно именно Александру. Посмотрим, как быстро он сумеет набрать кондиции.

А вот кто сумел моментально адаптироваться, так это одноклубник Соболева Лусиано Гонду. Мало кто понимал, зачем «Зенит» при живом Кассьерре берет еще двух центральных нападающих, но Сергей Семак уже дает ответ на этот вопрос. Пока аргентинца используют в роли левого вингера, на месте травмированного Глушенкова. И тот с ходу дает результат — с «Пари НН» оформил дубль, теперь забил ЦСКА. Классный старт!

Лусиано производит впечатление умного футболиста. Да, он стартует на непривычной позиции, но здорово чувствует момент для открываний в чужой штрафной — выискивает свободные зоны, караулит подборы и отскоки. За счет этого и результативен. Пока вырисовывается новая атака «Зенита»: Кассьерра больше участвует в комбинациях в узкой фланговой позиции, Лусиано замыкает с противоположной стороны. Перспективно как минимум до возвращения Глушенкова, а там и аргентинец вполне может перестроиться, занять место в центре атаки и оставить Соболева с минимумом игровой практики.

Матч ЦСКА и «Зенита» стал полигоном для новых форвардов в составах обеих команд — за армейцев дебютировал перешедший из «Сочи» Сауль Гуарирапа. Получил всего около 20 минут и за это время не успел себя проявить. Проблема у него та же, что и у Соболева: плохо чувствует партнеров. Да и вообще потерь у венесуэльца оказалось многовато. Загадывать не будем, но вообще Гуарирапа зарекомендовал себя как футболист, который, несмотря на габариты, умеет обращаться с мячом и разыгрывать на тоненького. В теории — то, что нужно после ухода Чалова. Как получится на практике, Марко Николичу еще предстоит выяснить.

15&nbsp;сентября. &laquo;Акрон&raquo; дома победил &laquo;Химки&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ. Артем Дзюба сделал голевую передачу. У Дзюбы — ассист в стиле Роналду. Артем удачно дебютировал за «Акрон»

Вместе с Соболевым вернулся в РПЛ еще один форвард, точно входящий в число самых эпатажных футболистов лиги. Дзюба может вызывать самые разные эмоции в диаметрально противоположном диапазоне, но в любом случае гарантированно притягивает к себе внимание. Артем на флажке трансферного окна подписался с дебютантом лиги «Акроном», а через несколько дней получил полчаса на поле против «Химок». И здорово проявил себя — вступал в единоборства в среднем каждые три минуты, выиграл половину из них (хороший показатель для форварда). А главное — оформил голевой пас, не пожадничав в моменте, где мог забивать сам. Но делаем скидку на удобный сценарий — Дзюба вышел при счете 2:0 и действовал не под самым серьезным давлением. Настоящие проверки еще впереди.

Здорово успел проявить себя еще один центральный нападающий — новичок «Динамо» Маухуб. У марокканца гол и результативный пас в трех матчах, в каждом из которых он получал не больше 25 минут. К тому же африканец прилично выглядит на непрофильной позиции на левом фланге. Определенно перспективен.

Что ж, ждем дебюта Севикяна с Монтесом в «Локомотиве» и Джикии в «Химках». А пока одно можно сказать точно — каждый из старых-новых героев РПЛ сделает просмотр нашего чемпионата более увлекательным.

Использованы данные Рустата.

Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Лусиано Гонду

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