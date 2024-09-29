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Сегодня, 17:45

Дзюба повторил рекорд чемпионата и опять огорчил Карпина

Кирилл Бурдаков
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Футболист «Акрона» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал четвертым футболистом, которому удалось забить в чемпионате России за семь разных команд.

До «Акрона» главный бомбардир в истории турнира забивал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив». Теперь 36-летний форвард делит рекорд с Алексеем Ионовым, Павлом Погребняком и Спартаком Гогниевым.

Игроки, забивавшие в чемпионате России за шесть и более клубов

Чтобы впервые отличиться забитым мячом в форме «Акрона», Дзюбе понадобилось 208 минут: на пять меньше, чем в предыдущем клубе — «Локомотиве».

Менее полутора часов нападающий тратил на первый гол за «Томь», «Адану Демирспор» и «Ростов», дольше всего — больше восьми часов — продолжалось ожидание болельщиков «Спартака». Правда, дело было в позапрошлом десятилетии.

Время, которое Артем Дзюба тратил на первый гол в новой команде

Неудивительно, что знаковым для Артема снова стал матч против «Ростова» Валерия Карпина.

Артем Дзюба. «Георгич меня сильно обидел». Дзюба и Карпин снова обменялись колкостями

В 11 встречах со знакомым по «Спартаку» главным тренером Дзюба забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Причем дважды ростовчане получали от бомбардира по хет-трику, да и в первом противостоянии не обошлось без дубля.

Все матчи Артема Дзюбы против команд Валерия Карпина

Дзюба вернул себе звание главного врага команд Карпина в премьер-лиге. На счету Артема 9 голов — на один больше, чем у Федора Чалова, и на 2 — чем у Александра Кержакова. Правда, во втором круге тройка может измениться. Если Александр Соболев огорчит ростовчан в составе четвертой по счету команды.

Лидеры по голам в ворота команд Валерия Карпина в чемпионате России

В списке главных специалистов по «Ростову» в чемпионатах России Дзюба с 10 голами в 20 матчах сравнялся с Олегом Веретенниковым и Дмитрием Лоськовым. На счету Дмитрия Кириченко 11 голов, у Романа Павлюченко — 13.

Футболисты, которые забили больше всего голов в ворота «Ростова» в чемпионате

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон

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