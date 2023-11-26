Севикян — один из лучших поставщиков футбольной красоты в РПЛ. И главный кандидат на отъезд в Европу?

Разбираем прогресс хавбека «Пари НН».

Эдгар Севикян из «Пари НН» — один из самых ярких футболистов первой части сезона РПЛ. На счету атакующего полузащитника несколько очень ярких голов, что привлекло к нему внимание не только серьезных российских клубов (по слухам — ЦСКА и «Краснодара»), но и французского «Нанта».

Вряд ли стоит ожидать, что «Пари НН» в зимнее трансферное окно расстанется с одним из своих лидеров: оперативно заменить его вряд ли получится, так что, скорее всего, Севикян доиграет до конца сезона в Нижнем Новгороде, а затем отправится на повышение.

Об Эдгаре в последнее время говорят все больше, и это повод познакомиться с его биографией и стилем игры поближе.

Получил футбольную школу в Испании и всегда мечтал выступать за Армению, от вызова Карпина отказался

Севикян родился и вырос в Москве, но имеет крепкие связи с Арменией. Его мама и папа родом из грузинского города Ахалкалаки, населенного преимущественно армянами. В семье говорили в основном на родном языке, крестили детей тоже в Армении, потому неудивительно, что в сентябре 2023-го Эдгар учтиво отказался от вызова в сборную России и заявил, что ждет приглашения в национальную команду исторической родины.

«Мое сердце всегда наталкивало меня на мысль о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не секрет. Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, может понять и принять», — говорил Севикян.

В армянской федерации футбола быстро подсуетились, и с октября Эдгар провел три матча отбора к Евро-2024. Правда, результативными действиями не отметился, зато запомнился промахом в решающем матче с Хорватией (1:1), в котором Армения лишилась шансов отобраться в финальную стадию. Александр Григорян тогда признался, что после того момента пострадал его планшет, который проработал 10 лет. По слухам, на том матче за Севикяном наблюдали скауты клубов бундеслиги и ла лиги.

Но вернемся к клубному футболу. Севикян до 2017 года обучался в академии «Локомотива» — считался одним из главных талантов и помог завоевать золото юниорского первенства. Параллельно Эдгар привлекался к матчам юношеской сборной России разных возрастов — в команде U -16 в 12 встречах вонзил 8 голов и вообще выглядел ярко.

Эдгар Севикян. Фото Личные соцсети Эдгара Севикяна

А потом случилась интересная история. Летом 2017-го он отправился в отпуск на полторы недели в Испанию к маме и брату, на всякий случай прихватив с собой бутсы. Агент устроил Севикяну просмотр в «Леванте» — атакующий полузащитник понравился местным тренерам, и уже после второй тренировки его контракт выкупили у «Локомотива» за 225 тысяч евро.

Правда, за первую команду «Леванте» Севикян дебютировал только в 2020-м, да и то в ла лиге провел всего один матч. Зато получил классную базу, тренируясь и играя за «Атлетико Леванте» — молодежку, выступавшую в сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании.

Летом 2022-го Севикян вернулся в Россию — на правах свободного агента перешел в «Пари НН». Первый полноценный сезон во взрослом футболе ушел на адаптацию — 641 минута на поле, 1+1 по «гол плюс пас». Зато свой единственный мяч Эдгар забил «Родине» в переходных матчах, что позволило нижегородцам сохранить прописку в РПЛ. Ну а в следующем сезоне случился прорыв.

Эдгар забивает потрясающие по красоте голы, но ему еще есть над чем работать

Одним из факторов, послуживших стремительному прогрессу, оказалось решение Сергея Юрана использовать Севикяна вместе с габаритным нападающим. Формально Эдгар образует пару форвардов в схеме 3-5-2, но на деле действует в оттяжке, где может использовать свои главные козыри — технику и шикарный удар с левой ноги.

«До того как весной я пришел в команду, он играл мало, — рассказывал Юран в интервью «СЭ». — У него очень хорошая школа. В момент моего прихода он был крайним полузащитником, а я нашел ему место оттянутого форварда, потому что Севикян очень хорошо работает с мячом на скорости. Мы с ним много беседовали на тему, в какой части поля он должен заниматься обводкой, в какой — нет. У него был немного молодежный футбол, да и сейчас моментами проскальзывает — взять мяч в центре поля и постараться всех обыграть.

Возле штрафной и в ней это оправданно — защитники побоятся фолить. И теперь я им очень доволен, Эдгар прислушивается к советам. Главное, чтобы он не думал, что уже все умеет и всего достиг. Нужно всегда стремиться расти, и это еще одна тема наших разговоров » .

Стиль игры Севикяна очень подходит «Пари НН». Нижегородцы действуют в явной контратакующей манере: наносят меньше всех ударов в РПЛ (9,8 за игру), реже всех владеют мячом (38,5% в среднем за матч), предпочитают рискованные вертикальные передачи контролю (68,7% точности, предпоследний результат в лиге), проводят 34% времени на своей половине поля и 23% - на чужой.

Но Севикяну этот стиль подходит. Во-первых, он получает пространство для скоростных прорывов и обводок, во-вторых, имеет регулярные возможности прикладываться с дальних дистанций. Два из четырех его голов в нынешнем сезоне РПЛ забиты из-за пределов штрафной.

Карта ударов Севикяна.

* Зеленые точки — позиции, удар с которых завершился голом.

С подачи одноклубника Ильи Жигулева Севикян получил прозвище Джек Грилиш — за внешнее сходство с вингером «Манчестер Сити». Но по стилю игры Эдгар отличается от англичанина — меньше сосредоточен на передачах (10-й в команде по ключевым передачам за игру, 0 результативных пасов в сезоне) и больше полагается на скорость и дальние удары из не самых очевидных позиций (4 гола при 1,71 xG).

Голы Севикяна с левой некоторые сравнивают с фирменными выстрелами Месси. Эдгар признается, что Лео — его главный кумир, но копировать аргентинца он не пытается, так как это попросту невозможно.

«Как Севикян забивает такие голы? У него спросите! Да он и на тренировке такие же кладет постоянно», — говорит его напарник по атаке «Пари НН» Николоз Кутателадзе.

Сергей Юран отмечает, что у Севикяна от природы хорошая левая нога, плюс на технику повлияли три года, проведенные в Испании.