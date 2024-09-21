Биография Эдуарда Сперцяна: жизнь и карьера одного из лучших футболистов Армении

История армяно-российского футболиста.

Эдуард Сперцян

Дата рождения: 7 июня 2000 года

Место рождения: Ставрополь, Россия

Рост: 178 см

Вид спорта: футбол

Амплуа: атакующий полузащитник

Команда: «Краснодар»

Детство и юность Эдуарда Сперцяна

Эдуард Сперцян родился в Ставрополе. Отец — армянин, занимался табачным бизнесом, но несколько лет назад был вынужден закончить свое дело из-за санкций. Мама — русская с немецкими корнями. В интервью «Матч ТВ» футболист рассказывал, что девичья фамилия матери — Экман (ее отец, дед Сперцяна, имел немецкие корни).

Футболом Эдуард начал заниматься в шесть лет вместе с братом. Отец отвел сыновей на тренировку ребят 1996 года рождения. Поначалу маленького Эдуарда не хотели брать в команду из-за возраста, он был младше на целых четыре года. Но его будущий первый тренер Мхитар Давидян, тоже армянин, увидел плачущего мальчика и согласился дать ему шанс. Правда, Мхитар не мог сразу пустить Эдуарда на тренировку с командой и решил индивидуально заниматься с ним по часу в день.

«Пока в садике вся группа ложилась спать, его в это время папа или мама забирали на тренировку, — рассказывал Давидян «Матч ТВ». — Уже на первом занятии понял: мальчик очень быстро обучается. Он все выполнял с первого-второго раза, причем обеими ногами одинаково работал. Через пару месяцев позвал его на общую тренировку, поставил нейтральным в упражнении на держание мяча — чтобы он в отборах не участвовал. Когда увидел, что он делает с теми, кто на четыре года старше, поразился. Он понимал, что убежать ему тяжело будет, в борьбе шансов нет, и тогда приспособился к скоростям — начал играть в одно-два касания, просто не подпуская к себе старших. Еще и обмануть их пытался».

В структуру «Краснодара» молодой футболист попал в 10 лет после участия в одном из междугородних турниров. В 14 лет Эдуард занимался с ребятами на три года старше и являлся капитаном команды.

«В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось, а остальные ребята резко выросли, — рассказывал Сперцян в интервью Sports. — Было непросто: у меня легко отбирали мяч, где-то даже выносили с поля. По детям я был капитаном, а тут ситуация изменилась, у меня многое не получалось — конечно, сильно переживал. Может, не показывал это на людях, но мог закрыться в комнате и заплакать».

В 15 лет в прессе впервые прозвучало его имя, после участия в клубном ролике «быков» — «Один день из жизни воспитанника академии». Видео набрало более 300 тысяч просмотров.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клубная карьера

Дебют воспитанника черно-зеленых в большом футболе состоялся в марте 2018 года за «Краснодар-2» в ПФЛ (третьей по силе лиге России) в матче против «Биолога-Новокубанск» (2:0). Игроку тогда было 17 лет. В том же году Сперцян дебютировал в ФНЛ, в игре против «Химок» (4:2). Всего за вторую команду «быков» полузащитник сыграл 74 матча, в которых забил 17 голов.

18 сентября 2020 года Эдуард провел первый матч за основной состав «Краснодара» — против «Химок» (7:2).

«После просмотра его игры за «Краснодар-2» стало ясно, что у него очень хорошие игровые качества, — говорил работавший тогда главный тренером первой команды Виктор Гончаренко. — Позже, когда пригласили его на сбор, убедились, что этот футболист может делать все, у него отличное сочетание физических качеств: и выносливый, и быстрый. При этом техничный, может разворачиваться, делать острые передачи и завершать. У него даже строение тела правильное для футбола. По мне, это совершенный игрок. Увидел в нем Головина, который был в ЦСКА в 2017 году. В чем-то Головин получше, в чем-то — Сперцян».

В 2020 году Эдуард провел первые матчи в еврокубках: в Лиге чемпионов 28 октября с «Челси» (0:4), 4 ноября — с «Севильей» (2:3).

Сезон-2021/22 для Сперцяна стал первым полноценным в основном составе «Краснодара». Он провел 27 матчей (25 — в чемпионате, 2 — в Кубке России), стал лучшим бомбардиром команды с восемью мячами и отдал две голевые передачи. Болельщики краснодарцев выбрали его игроком сезона.

В сезоне-2022/23 Сперцян стал лучшим ассистентом РПЛ с 12 передачами при 10 голах в 28 матчах, хавбека включили в список 33 лучших игроков чемпионата России и признали лучшим футболистом Армении, во второй раз подряд выбрали игроком сезона по версии болельщиков. Эдуард помог «Краснодару» выйти в финал Кубка России, где реализовал свой послематчевый пенальти, но победить ЦСКА не получилось (1:1, пенальти — 5:6). Всего в этом сезоне полузащитник провел за «быков» 40 матчей в чемпионате и Кубке, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач.

В сезоне-2023/24 Эдуард стал лидером «Краснодара», который лидировал первую часть чемпионата и в последнем туре имел шансы на золото в гонке с «Зенитом» и «Динамо» . В 29 матчах РПЛ он забил 11 голов, сделал 3 передачи и вместе с командой завоевал серебряную медаль.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. По данным СМИ, он стал самым высокооплачиваемым игроком «быков» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Хавбеком несколько лет интересуются европейские клубы — в том числе «Ланс», «Аякс», «Интер» и «Ювентус». Известная сумма отступных за игрока — 15 миллионов евро.

Фото Global Look Press

Карьера Эдуарда Сперцяна в сборной

Сперцян представляет сборную Армении, несмотря на то что родился и вырос в России. Полузащитник не играл за российскую национальную команду ни на юношеском, ни на молодежном уровне.

Дебют Эдуарда в сборной Армении состоялся 31 марта 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Румынией. Новичок появился на поле в начале второго тайма, через 10 минут после выхода забил гол и в концовке заработал пенальти.

Выбор Сперцяна сборной вызвал серьезную дискуссию в России. Первый тренер хавбека считает, что винить в данном решении некого и эта ситуация только закалила футболиста.

«Раз не вызывали (в сборную России. - Прим. «СЭ»), значит, не видели, — говорил Давидян. — Может, по своим антропометрическим данным не подходил. Не стал бы тут никого винить — у всех тренеров свои системы, свое видение. Так получилось. Понимаю, что у нас каждый второй в стране может быть президентом, а каждый третий — главным тренером сборной России, но все сложнее. Скажу только, что Эдика та ситуация закалила. Тот, кто постепенно идет к цели, продолжает работать и верить. Эдик — из таких. Он столько прошел — и отсутствие детства, и эти невызовы в сборную, и перевод во второй состав. Но он этот путь прошел и, думаю, ни о чем не жалеет».

Сам Сперцян также высказывался по поводу своего решения, заявил о благодарности «Краснодару» за свое воспитание, но обратил внимание на отсутствие интереса от штаба сборной России.

«Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал. Я сам принял решение. Меня спрашивают, не жалею ли я. Я ни капли не жалею. Я играю за свою историческую родину», — сказал Сперцян на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Основатель и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий утверждал, что убеждал игрока играть за сборную России, но также отметил, что понимает и уважает его решение.

«Когда мы Эдика уговаривали остаться для сборной России, он сказал, что с 14 лет не вызывался ни в одну команду и не может дальше рассчитывать, что его когда-то вызовут. Он счастлив. Это Армения, его любят, но, наверное, это упущение», — сказал Галицкий.

За три с половиной года Сперцян провел за сборную Армении 29 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Он стал ключевым игроком основы своей национальной команды.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Эдуарда Сперцяна

Серебряный призер чемпионата России (2023/24)

Финалист Кубка России (2022/23)

Футболист года в Армении (2022)

В числе 33 лучших футболистов чемпионата России по версии РФС (2022/23, 2023/24)

Лучший ассистент чемпионата России (2022/23)

Лучший полузащитник чемпионата России (2023/24)

Лучший игрок «Краснодара» по версии болельщиков (2021/22, 2022/23)

Эдуард Сперцян с женой Алиной. Фото Соцсети

Личная жизнь Эдуарда Сперцяна

Летом 2023 года появилась информация о том, что футболист женился. Его избранницей стала девушка по имени Алина. Свадьба молодых людей прошла в городе Пятигорске. Она была организована в традиционном армянском стиле: выкуп невесты, благословение матери, свадебное платье с фатой, танцы и громкая музыка. Подарок молодоженам вручал Нобель Арустамян. Исполнителями песен были Сосо и Леван Павлиашвили.

«Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе!» — сообщение пресс-службы «быков» в клубном Telegram-канале.

О развитии взаимоотношений новобрачные публично не рассказывают. В соцсетях у футболиста даже нет ни одной фотографии с девушкой.

Алина — родственница Александра Карапетяна, бывшего форварда сборной Армении, «Тамбова» и «Сочи».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сколько зарабатывает Эдуард Сперцян

Эдуард продлил свое соглашение с «Краснодаром» на улучшенных условиях

в 2022 году. Новый контракт был заключен до 2026-го, а его оклад составляет 1,2 миллиона евро в год.

Социальные сети Эдуарда Сперцяна