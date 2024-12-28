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«Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

Касинтура поделился мнением о судействе в РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Полузащитник «Динамо Мх» Эгаш Касинтура.
Эгаш Касинтура.
Фото Global Look Press
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура ответил на вопросы «СЭ».

Ангольский полузащитник махачкалинцев Эгаш Касинтура ответил на вопросы «СЭ» о жизни в Дагестане, проблемах судейства и российском паспорте.

Мы доказали, что вышли в РПЛ для того, чтобы побеждать

— Как ты проводишь отпуск?

— На следующий день после матча с «Рубином» улетел в Анголу. Летом мало времени, на два дня не полетишь, а зимой можно побывать на родине.

— Что-то взял в Анголу из Дагестана?

— Ничего, кроме игровой футболки. А так обычно просят телефоны, обувь. Племянникам обычно кроссовки привожу.

— В Анголе с этим тяжело?

— Сложно найти качественные. Могут сказать, что оригинал, но на самом деле обманывают.

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— Папаху не привез?

— Как-то не подумал. В следующий раз.

— С каким настроением ушел в отпуск?

— Думаю, если бы матч с «Рубином» был не последним, было бы хуже, тяжелее ментально подготовиться к следующей игре. Обидное поражение... Но сейчас уже мысли далеки от футбола, стараюсь поменьше думать об этом в отпуске. Но мне кажется, что и личные, и командные результаты могли быть лучше.

— Пауза вам на пользу?

— Думаю, да. Наверное, мы усилимся. К тому же в последних турах уже играли не так, как вначале, — усталость накопилась. У нас строгий режим, тяжелые тренировки. Нужна была пауза, чтобы избежать травм.

— Вы на 11-м месте по итогам первой части сезона РПЛ. Довольны?

— Скорее, да. Но когда вспоминаю некоторые игры, понимаю, что могли набрать больше очков, показать себя лучше.

— Какой матч самый запоминающийся?

— Первые игры, наш дебют в РПЛ. Наверное, и пресса, и болельщики даже не ожидали, что мы будем так достойно выступать. Тем, кто в нас не верил или недооценивал, мы доказали, что вышли в РПЛ для того, чтобы побеждать. Думаю, многих удивила наша игра. В матче с «Краснодаром» вообще после первого тайма могли вести 3:0, если бы реализовали все, как умеем. Вряд ли кто ожидал, что дебютант РПЛ будет так смело играть против «Краснодара» на его поле.

— Ты учился в КубГТУ, играл за любительские команды Краснодара. Матч с «быками» для тебя что-то особенное?

— Да. Много друзей пришло на игру. Человек 60 попросили билеты. Если бы вышли в РПЛ раньше, то еще больше было бы. Сейчас больше половины людей, с кем учился, уже разъехались.

— Всем помог с билетами?

— Да. Это было нетяжело. От клуба попросил 25 штук и сам докупил.

— Ваша цель на сезон — сохраниться в лиге?

— Ну да. Все понимают, что, когда команда только поднялась наверх, это ее главная задача. Хочется как можно дольше продержаться в РПЛ. К тому же если клуб регулярно выступает в премьер-лиге, то приходят спонсоры, которые хотят видеть еще более высокие результаты.

Полузащитник «Динамо Мх» Эгаш Касинтура.
Фото Global Look Press

Чтобы повторить результаты «Анжи», нужны время и спонсоры

— На матче со «Спартаком» на стадионе не было свободных мест. В городе ажиотаж?

— На решающих играх в ФНЛ было еще больше людей! У нас всегда была лучшая посещаемость в ФНЛ. Болельщики с нами давно, еще до выхода в премьер-лигу. Видно, что регион любит футбол. Если бы стадион был больше, посещаемость ещё повысилась бы. Болельщики ярко праздновали наш выход в РПЛ. Люди сейчас с радостью говорят о футболе, как будто реально какой-то праздник вернулся в город. Даже на награждение по итогам прошлого сезона пришло очень много людей и особенно детей. Для них это важнее всего, потому что для малышей это мотивация заниматься футболом. А если побед не будет, скорее всего, они выберут борьбу. Этот вид спорта очень развит в регионе. А когда есть еще и хорошая футбольная команда, у детей есть выбор.

— Сейчас в Дагестане что популярнее?

— Думаю, борьба, но футбол уже не так сильно отстает, как было еще пару лет назад. Люди начали говорить о нас. Не как раньше про «Анжи», а уже про «Динамо». Это значит, что они интересуются футболом и он развивается.

— У тебя есть ощущение, что от вас болельщики ждут тех результатов, которые были у «Анжи»?

— Думаю, что понимающие люди осознают: для этого нужны как минимум время и спонсоры. Такие результаты могут быть, но нужно хотя бы пару-тройку сезонов провести в РПЛ. Конечно, все мечтают, чтобы твоя команда побеждала. Люди приходят на футбол не для того, чтобы смотреть на борьбу за выживание, а для того, чтобы видеть победы и трофеи. Но, повторюсь, на это нужно время.

— На ваши матчи заглядывают Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Общаетесь?

— Один раз только поболтали с Исламом, когда участвовали в челлендже. Но то, что они ходят на футбол и поддерживают команду, очень важно. И ребята в команде видят своих кумиров. Когда Ислам или Хабиб говорят какие-то слова поддержки, дают советы, хочется прислушиваться. Потому что эти люди многого добились в своем деле. Их присутствие очень хорошо влияет на нас.

— Ты следишь за единоборствами теперь?

— Бои в UFC проходят поздно, я обычно сплю в это время. Но из-за того, что ребята в команде следят, сам начинаешь слушать их и интересоваться.

— Когда кто-то ночью дерется, уведомления в командном чате отключаешь?

— Я всегда выключаю звук на ночь. А когда ночью какой-то бой, то телефон точно в режиме «не беспокоить». Но на самом деле это то же самое, когда ты живешь в городе, где родился Месси или Роналду.

Эгаш Касинтура против Луки Гагнидзе. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
Эгаш Касинтура против Луки Гагнидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если бы был руководителем РПЛ или РФС, попросил бы, чтобы судьи приходили давать интервью после матчей

— В этом сезоне очень много обсуждают судейство. Как ты сейчас вспоминаешь матч с «Пари НН», где было много спорных моментов?

— Я не так давно занимаюсь профессиональным спортом, но за все время такого еще не было. Случаются судейские промахи в обе стороны, но когда такие откровенные ошибки при возможности посмотреть видеоповтор... Я считаю, это ненормально. После матча было чувство несправедливости. Ты трудишься всю неделю, чтобы показать себя, но приходит какой-то человек и говорит: «Извини, дружище, сегодня не будет, как ты хочешь». Из-за этого и обидно. Ты тратишь столько сил и энергии, чтобы победить, а тебе не дают этого сделать. Но хорошо, что этот матч был в начале сезона. А если бы это случилось в конце, за 3-4 тура до конца? Это было бы намного хуже. Уверен, что такого в нашу сторону в этом чемпионате больше не будет.

— С чем ты связываешь судейские ошибки? У тебя закрадываются мысли, что вас не хотят видеть в РПЛ?

— Даже не «не хотят», а дают понять, что помогать нам не станут. Наверное, клубу, городу и руководству говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Но никто и не просит нам помогать. Хочется, чтобы хотя бы все было единообразно.

— А зачем судьям давать вам что-то понять?

— Не знаю. Но другого объяснения у меня нет. Я смотрю много матчей южноамериканских команд и могу сказать, что в России квалификация арбитров очень хорошая по сравнению с ними. Но тогда я не знаю, почему все это происходит.

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— Как ты сейчас реагируешь на коррупционный скандал в российском судействе?

— Честно, впервые об этом слышу. Не слежу за новостями, чтобы мозг отдохнул от футбола. Но в такой ситуации нужны доказательства.

— После такого авторитет судей на поле не падает?

— На поле ты понимаешь, когда судья делает свою работу хорошо, а когда — нет. Когда я «присел» на три карточки, старался больше с судьями не спорить.

— Против вас по статистике ошибались больше всего в сезоне. Это чувствуется?

— Думаю, да. Особенно в первых турах было очень много таких игр. Есть действительно сложные и неоднозначные эпизоды, в таких ситуациях претензий к судьям нет. Но, когда ставят такие пенальти, как в матче с «Химками», или судят так, как было в матче с «Нижним» и «Локомотивом», ты просто ничего не понимаешь. Если бы я был руководителем лиги или РФС, я бы попросил сделать так, чтобы после каждой игры судьи приходили давать интервью. Они бы объясняли свои решения, и было бы понятно, почему так. Было бы интересно послушать. И это нужно не для того, чтобы судью наказать, а для того, чтобы понять, почему он так поступил.

Полузащитник «Динамо Мх» Эгаш Касинтура.
Фото Global Look Press

Не понимаю людей, которые говорят, что не пойдут в «Зенит»

— Писали, что ты можешь покинуть «Динамо» зимой. Это так?

— Интерес ко мне, скорее всего, действительно есть, но по поводу официальных предложений не могу ничего сказать. Если клуб скажет, что есть предложение, которое их устраивает, я его рассмотрю и приму решение.

— Ты знаешь про интерес из России или из других стран?

— Зарубежные команды в том числе, но точно ничего не могу сказать.

— Где бы ты сам хотел поиграть?

— Я бы пошел туда, где хотят меня видеть и будут любить так же, как здесь, в Махачкале. Если я почувствую, что нужен, тогда могу рассмотреть предложение. Но это должно устраивать мой клуб. Не могу сказать, что куда-то я пойду, а куда-то нет. Европа? Всегда хочется играть в лучших командах. Но посмотрим, что будет.

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— Пошел бы в «Зенит»?

— Почему бы и нет? Есть люди, которые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Но почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Хочется выигрывать. Но, конечно, желательно в этом процессе участвовать, а не сидеть на скамейке и смотреть со стороны. Но если такой шанс показать себя... Конечно, я бы пошел. Если взять не футболиста, а другую профессию и спросить: «Пошел бы ты в другую компанию, в которой есть лучшие условия, выше зарплата, чтобы ты свою семью кормил?» Думаю, все бы побежали! Я уверен, что больше 90% обычных работников перешли бы. Поэтому я не понимаю реакцию людей, которые исключают такой вариант.

— Ты вообще когда-то допускал, что будешь профессиональным футболистом?

— Нет. Когда приехал в Россию учиться, мы почти каждый день собирались вечерами играть с однокурсниками. Мне часто говорили: «Ты хорошо играешь, можешь стать футболистом». Мне было приятно, но я не задумывался, что люди реально считают, что я способен заиграть в профессиональном футболе. Просто так жизнь сложилась, что я с каждым днем приближался к этому. Но если бы для того, чтобы стать футболистом, нужно было рассылать резюме, я бы даже не отправлял его.

— Ты не играл профессионально нигде до третьего курса университета. Понимаешь, насколько твоя история уникальна?

— Да, наверное. Но у каждого человека свой путь. На самом деле мне тоже было нелегко. Я через многое прошел с первого дня в спорте. Но если бы мне кто-то сказал, что буду играть в премьер-лиге, я бы не поверил!

— Тебе приходилось слышать, что твоя история говорит об уровне российского футбола?

— Иногда слышал от людей, что это говорит о том, что уровень упал. Но посмотрите на все команды и скажите, где он упал? С чем вы сравниваете? Игроков продолжают вызывать в сборные. В ЦСКА играет бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса»! Он здесь, потому что упал уровень? Но понятно, что тот, кто старше, всегда будет говорить, что в его время было лучше. Наверное, и я таким стану и буду рассказывать детям: «Сейчас все не то! В мое время было прикольнее».

Сейчас, для того чтобы играть, нужно быть профессионалом и работать. Футбол еще пять лет назад не был на таком уровне в плане физики.

— Синдрома самозванца у тебя не было?

— Никогда. Если бы я так думал, это было бы очень депрессивно и принесло бы только проблемы с психологическим здоровьем. Я могу опасаться, что кто-то другой придет на мое место, но никогда не считал, что получил что-то незаслуженно.

— Ты поиграл в мини-футбол в разных городах, выступал в ФНЛ за «Уфу». По сравнению с РПЛ — небо и земля?

— Чтобы чувствовать себя нормально в ФНЛ, ты должен очень хорошо знать этот турнир. Недостаточно быть просто хорошим футболистом и профессионалом. В плане логистики, манеры игры масса своих нюансов. Очень хорошо, что я нахожусь сейчас в РПЛ. Уровень инфраструктуры и многих других вещей совсем другой.

— Что было самое тяжелое до РПЛ?

— Скорее всего, долгие перелеты в ФНЛ. Если ты играешь в команде с низким бюджетом, то тебе придется лететь с пересадками, а не чартером. Иногда приходилось по три-четыре дня тратить на один матч. Это очень жестко. И я еще не говорю о полях, на которые иногда приходилось выходить. Помню матчи в Тюмени и Саратове, представлял, насколько тяжело играть и тренироваться на таком поле каждый день. И вылет в Хабаровск тоже вспоминается. Утром прилетели, а днем игра. Я как будто в космосе побывал... Но в целом российский футбол очень организованный.

Эгаш Касинтура против Бителло. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
Эгаш Касинтура против Бителло.
Фото Global Look Press

Самый простой способ получить российский паспорт — жениться

— Расскажи, что с твоим паспортом? Ты собирался получать, но потом процедуру приостановил. Гендиректор клуба Шамиль Газизов вообще сказал, что тебе нужно жениться. Это самый простой способ?

— Сейчас — да. У меня была возможность получить паспорт как носителю языка. Когда только перешел в «Динамо», я должен был все документы отдать для получения паспорта, но мы не успели, так как изменился закон. В итоге решили подождать, вдруг появится более простой путь. Ничего страшного нет, если я буду жить так, как сейчас.

— Ты рассказывал, что иногда люди реагируют с удивлением на то, что африканец отлично говорит по-русски. В Дагестане так же?

— Таксисты удивляются: «Лучше, чем я, по-русски говоришь!»

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— Когда Роберто Карлос играл в «Анжи», у него в Самаре случился эпизод, связанный с расизмом. Ты с бытовыми проявлениями расизма не встречался?

— Слава богу, нет. За девять лет ни разу подобного не происходило. Достаточно посмотреть на Бразилию, где половина населения темнокожие, и вот там расизм — серьезная проблема. Новости про это постоянно. А в России не встречаешь такого, потому что народ в этом плане очень толерантный и добрый. В Дагестане очень дружелюбные люди. Когда ты вписываешься в их культуру, начинаешь понимать их традиции и менталитет, ты чувствуешь себя здесь очень хорошо.

— Жизнь как-то поменялась после переезда? Шорты не носишь. Что-то еще?

— Я не пойду в банк в шортах, чтобы не смущать людей. Но не сказал бы, что я иду на какие-то радикальные изменения в жизни.

Полузащитник «Динамо Мх» Эгаш Касинтура.
Фото Global Look Press

Блиц

— Сколько игроков РПЛ ты знал до дебюта в профессиональном футболе?

— Много. Когда сборная играла, я смотрел матчи. Тех, которые играли в «Спартаке» и «Зените», точно знал.

— Махачев или Нурмагомедов?

— Скорее всего, Хабиб. Потому что он старше. Он много помогал Исламу, чтобы тот стал тем, кем является сейчас.

— Любимый русский трек?

— Раньше слушал много... В плане языка мне это помогало. Назову «Я везде как иностранец». Не знаю, кто это поет (T-Fest — Прим. «СЭ»), но у меня был друг, который каждый день эту песню слушал, поэтому я наизусть знаю ее.

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— Газизов твой агент?

— Почему? Нет. Это просто человек, который мне всегда помогал.

— Стать президентом Анголы или чемпионом России?

— Чемпионом России. Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело.

Эгаш Касинтура
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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