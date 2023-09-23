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Сегодня, 22:35

«Снимаю шляпу перед Соболевым. Идеальный пас!» Титов — о победе над «Динамо»

Титов отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев в матче против «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Спартака» радуются победе над «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рецензирует успех команды Абаскаля в дерби.

Саня с бровки увидел рывок Бонгонды!

— Получили удовольствие от дерби?

— В предыдущих матчах «Спартак» и «Динамо» приучили нас к граду голов. 3:3, 4:1... Многие болельщики ждали продолжения феерии. Но мы ее в итоге не увидели.

— Почему?

— Думаю, свою роль сыграл быстрый гол красно-белых. Дальше уже команда Абаскаля действовала по счету, отдала инициативу. «Динамо» имело шансы отыграться, в какой-то степени красно-белым повезло. Но сейчас нужно говорить о том, что «Спартак» вновь не пропустил. Это важно, это радует. Команда поднялась на четвертое место, она в гонке. Плотность в таблице очень высокая. Все впереди. Считаю, сейчас надо отбросить эмоции в сторону. Мол, «Спартаку» надо было играть агрессивнее, давить. Нет! На первый план сегодня выходит результат. Важнейшая победа над принципиальным соперником, который к тому же до дерби находился выше нас на два балла.

— Но наиграл ли «Спартак» на победу?

— По количеству моментов «Динамо», наверное, «Спартаку» не уступило. Где-то повезло, где-то выручили Селихов, которому желаю здоровья, Максименко, великолепно вышедший на замену, и защитники. Важно, кто как распоряжается своими шансами. Красно-белые забили, бело-голубые — нет. Счет на табло. По идее, наверное, матч был равный. Но имеем то, что имеем. Важнейшие три очка. Идем дальше.

— Восхищены результативным пасом Соболева? Некоторые даже считают, что его роль в голе больше, чем у Бонгонды.

— Ну нет, я бы все-таки не принижал роль Бонгонды. Принять такой мяч, обработать на скорости одним касанием, пробросить себе на ход, да еще и под левую ногу, успеть пробить, так как его накрывал соперник, — дорогого стоит! Если бы он сделал паузу, лишнее касание, его бы заблокировали. Так что, конечно, нужно отдать должное легионеру.

— Но как быть с пасом Соболева?

— Саня увидел рывок Бонгонды, находясь у бровки! Пас просто великолепен. Я люблю футбол не только за голы, но и за блестящие передачи. Тут снимаю перед Соболевым шляпу. Все выполнено идеально.

Для Дуарте два ляпа за матч — уже неплохо

— Этот матч показал, что Джикия — теперь игрок запаса, и что в РПЛ в центре обороны красно-белых будут выходить Бабич и Дуарте?

— Посмотрим. Рано ставить крест на Георгии. Это спорт, футбол. Все бывает. Одна ошибка, травма, и все меняется кардинальным образом. В моей карьере бывали такие случаи. Понятно, что сейчас Бабич выглядит великолепно. При нем в старте «Спартак» играет на ноль. Этот факт никуда не денешь. Джикия, конечно, остается квалифицированным защитником, но тут столкнулся с конкуренцией. Здесь уже нет места сентиментам. Абаскаль в принципе дает возможность проявить себя всем. Просто, считаю, ему надо было сразу же ставить в состав Бабича. Его класс виден невооруженным взглядом. Человек поиграл в Испании, в сборной Сербии. Сегодня, правда, один раз он ошибся.

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— Это когда же?

— В атаке, когда с левого фланга отпасовал в центр и обрезался. Уж не знаю, как он там оказался. Каждый должен заниматься своим делом. Бабичу надо играть на своих козырях — обороняться и отдавать первую передачу. Наверное, он и сам это прекрасно понимает.

— Дуарте прибавил?

— По сравнению с тем, что было в прошлом сезоне, уже, конечно, лучше. Он потихоньку адаптируется. Другое дело, что процесс этот затянулся. Сегодня он допустил всего пару ляпов. Для него это неплохой показатель. Это не прежний Дуарте. Но не будем иронизировать дальше. Парень еще молод, будет прибавлять. Просто нужна конкуренция. Кто ему ее составит? Может быть, Маслов, возможно, Литвинов. Время покажет. Пока Абаскаль верит именно в Дуарте. Мне бы хотелось посмотреть на него в деле в матче с ЦСКА через тур.

Футболисты «Спартака» радуются победе над «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщики ЦСКА теперь увидели, почему клуб продал Медину и Карраскаля

— Что скажете о новичках «Динамо» — Чавесе, Бителло, Карраскале?

— Чавес сегодня едва не забил, когда попал в крестовину. Немного перекрутил мяч, послал его по уходящей траектории. Если бы была приходящая, то мяч залетел бы в «девятку». Видно, что мастер. В сборную Мексики просто так никого не приглашают. Бителло тоже в целом оставил неплохое впечатление. «Динамо» перестраивается. В последние 20 минут матча мне, признаюсь, было боязно. Думал, что можем пропустить. Спасибо Максименко, который здорово сыграл в двух эпизодах.

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— А как вам Карраскаль? Может быть, не зря ЦСКА с ним расстался?

— В этом ключе я бы тогда говорил не только о Карраскале, но и о Медине, который перешел в «Спартак. Причем Карраскаль побыстрее. Медина — более медленный исполнитель, тягучий. И я не вижу, как он будет играть в тот футбол, который сейчас показывает «Спартак» — быстрый, в одно-два касания. Не знаю, на каком месте мы можем увидеть парагвайца. Поэтому он, наверное, и не принял участия в дерби, остался в запасе. Есть более резкие и подвижные Зиньковсикй, Бонгонда. Вряд ли Медина может вытеснить Мартинса или Пруцева.

— Но у него есть свои сильные качества.

— Да, техничный, со светлой футбольной головой. Но у нас немного другой чемпионат. Так что я бы ваш вопрос не разделял на Карраскаля и Медину. Они, что называется, идут в паре. Понимаю ЦСКА, который решил с ними расстаться, да еще и заработал на трансферах. Здесь нужно отдать должное менеджменту армейцев. Думаю, болельщики ЦСКА сейчас увидели, почему клуб решил не сохранять этих исполнителей, а продал их, да еще конкурентам.

Александр Соболев
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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