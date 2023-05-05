«Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе

Интервью легендарного полузащитника красно-белых.

В понедельник, 1 мая, в Волгограде прошел ретроматч между «Спартаком» и «Динамо» Сталинград, приуроченный к 80-летию годовщины победы Советской армии в Сталинградской битве. В матче принял участие легендарный футболист «Спартака» Егор Титов. «СЭ» пообщался с экс-полузащитником красно-белых о проблемах команды весной, падении уровня российского футбола и результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Через день после матча с «Краснодаром» в «Спартаке» Романцева Дуарте бы не было»

— Какие эмоции от прошедшего ретроматча?

— Праздник состоялся! Надо сказать честно, что это очень большое событие для города. Матч был приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве — это очень здорово.

— Для вас было важно победить?

— Поколению моего «Спартака» всегда принципиально побеждать в любом матче. Мы играем не по сценарию. Выиграем — здорово, проиграем — плохо.

— Вам нравится, как «Спартак» играет весной?

— Нет, конечно. Думаю, и самим футболистам не нравится. Видно, что никакого удовольствия от игры у них нет.

— В чем вы видите причину спада в результатах у команды?

— Это должен анализировать тренерский штаб. Сейчас всем видно, что у команды проблемы.

Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Всех «впечатлили» действия Дуарте в матче с «Краснодаром». Что бы сделал с ним Олег Романцев после такой игры?

— Думаю, что защитник был бы вызван в клуб и через день его в команде не было. Раньше это было нормальным. Если человека вызывали в клуб, значит, у него что-то не то. Здесь вопрос селекции. По каким критериям взяли Дуарте? Мне это непонятно. В моем поколении все футболисты — игроки с именем, игроки сборной. Это футболисты, в которых я был уверен на все двести процентов. У нас было чувство паса, чувство партнера, техника. Это плоды работы Олега Ивановича. Все действия оттачивались годами. Когда мы сегодня видим бестолковый футбол, нам тяжело его воспринимать. Многие на это обижаются, но, увы, нас так воспитали. И те болельщики, которые помнят «Спартак» Романцева, до сих пор говорят нам: «Спасибо за наше детство». Это для нас лучшая похвала, которая может быть.

— Есть ли сейчас игроки в «Спартаке», которые бьются за клуб?

— Конечно, да. Просто людей нужно направить, дать им понять, что нужно играть в командный футбол. В коллективе должен быть лидер, чем их больше — тем лучше. Нужно, чтобы люди играли друг за друга. К сожалению, в сегодняшнем «Спартаке» футболисты тянут одеяло на себя. Кто-то хочет забить больше, кто-то хочет отдать больше. Я не вижу целостности в команде. Например, Промес. В прессе пишут, что он может побить очередной рекорд. Он это читает и играет, чтобы стать лучшим. Но несмотря на это, Промес — яркое и светлое пятно «Спартака» уже не первый год.

— Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?

— Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Нужно сыграть в хороший футбол. Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали. Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой — важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой. Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Был Захарян, которому пели дифирамбы. В итоге человек сдал»

— Вы видите сейчас в России футболистов, способных уехать в Европу?

— Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу.

— А если отталкиваться только от уровня игроков?

— Если они есть, то их единицы. Сейчас я не могу никого выделить. У нас был Захарян, которому пели дифирамбы. Не знаю, был ли реальным интерес «Челси». В итоге мы видим, как человек очень сильно сдал, и сегодня мы говорим про прошлогоднего Захаряна все меньше и меньше.

— Вы не верите, что сейчас российский футболист может уехать в Европу?

— Смотря в какую Европу. Сербия — хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды. Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет. Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов. Это игра вдолгую. Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем еще не скоро.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Результативность Дзюбы не прогресс, а его реальный уровень»

— Как оцените прогресс Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив»?

— Это не прогресс, а его реальный уровень.

— Почему он не показывал этот уровень в Турции?

— Там была совсем другая история. Если Артем захочет, он ее расскажет. Бывает, что тренер тебя приглашает, а потом от тебя отворачивается. К сожалению, так получилось.

— Можно ли сейчас Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране?

— Одним из лучших — точно. Притом что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата.

— Чемпионат стал намного слабее? Еще несколько лет назад мы боролись за топ-6 в таблице коэффициентов УЕФА.

— Наш футбол деградирует уже давно. Сейчас мы не входим и в топ-10 чемпионатов.