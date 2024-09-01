«Даже в меньшинстве «Спартак» играл первым номером. А Барко — мастер!» Титов — об игре с «Рубином» и уходе Соболева

«СЭ» поговорил с бывшим капитаном красно-белых Егором Титовым.

Мы в 90-е тоже играли фактически одной обоймой — и побеждали!

— Заслужил ли «Спартак» эту победу? - первый вопрос Титову.

— Заслужил, не заслужил — это риторический вопрос. Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Надо отдать должное «Рубину». Очень организованный коллектив с хорошими исполнителями.

Тяжелейшая победа. «Спартак» полчаса играл вдесятером. И тут, конечно, нужно похвалить ребят. Молодцы! Давно такого не припомню, чтобы, оставшись в меньшинстве, красно-белые играли первым номером, с позиции силы. Это радует. Вытащить такой матч — дорогого стоит.

— Но гол был забит с пенальти.

— По пенальти вопросов нет. Все по делу. Очень важно, что команда не пропустила в пятом матче чемпионата кряду. Минимум моментов у своих ворот — Максименко выручил только один раз. Это залог стабильности. Станкович довольно быстро определился с основным составом, и это дает результат. Мы в 90-е тоже играли фактически одной обоймой и побеждали. Ну и нельзя не отметить Барко. Лидер, который действительно тащит команду. Сделал все, что от него зависело. Отдавал передачи, вел игру, реализовал пенальти. Меня его игра очень порадовала!

— Аргентинец вписался бы в «Спартак» Романцева?

— Не совсем корректная постановка вопроса. Барко — индивидуально сильный исполнитель. Здесь двух мнений быть не может. Но у каждой команды свой стиль. В нашем «Спартаке» два касания — уже передержка. Барко играет немного в другой футбол. Совершает много касаний, но мяч при этом не теряет. Да, возможно, где-то теряется темп, но все, что он делает на поле, идет на пользу команде. Нынешний «Спартак» не играет в одно-два касания. Так что я не стал бы его вписывать в наш состав, а кого-то из моего поколения проецировать на нынешнюю команду. Конечно, нет. Могу лишь констатировать: Барко — мастер! Настоящий лидер. Без него мы увидим совсем другую команду.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ушел Соболев — ничего страшного

— Зобнин разочаровал? Такой опытный игрок и получил две необязательные желтые...

— Ну что поделать. Мы все ошибаемся. Конечно, Роман этого не хотел. Просто все случается в доли секунды... Уверен, Рома сам переживает. Хорошо, что команда не сломалась, а добыла эти важнейшие три очка.

— Вы сказали про стабильность состава. Но не считаете, что Литвинов должен играть повыше, а не в центре обороны?

— У меня есть определенные вопросы по составу, как и у любого болельщика. Но тут руководствуюсь следующим принципом: надо находиться внутри команды, чтобы понимать, почему Станкович принимает те или иные решения. Раз есть результат — всем нам нужно оставить какие-то свои сомнения при себе. Как говорится, смотрим дальше. Команда выигрывает. Что может быть важнее? Ну и, как заметил выше, красно-белые не пропускают уже пять туров подряд. Есть основания полагать, что «Спартак» на верном пути.

— После гостевого матча с «Зенитом» многие посчитали, что «Спартак» — реальный конкурент команды Семака на длинной дистанции. Но вас не пугает то, как усиливаются питерцы? Подписали Гонду, и он в первом же матче оформил дубль. Присоединился и Соболев.

— Но «Зенит» же не может сразу выпустить на поле всех новичков. 15 человек ты в стартовый состав не включишь. Посмотрите на линию атаки питерцев. Четыре классных форварда! Конкуренция просто сумасшедшая. Никто не чувствует себя спокойно. Что ж, клуб может себе такое позволить. «Зениту» удается убедить футболистов, что они должны выступать именно в Питере. У «Спартака» такого количества исполнителей в линии атаки нет. Тем не менее красно-белые побеждают и идут в лидирующей группе.

— «Спартак» не заметил ухода Соболева?

— Есть такое. И это касается не только Соболева. Так было всегда. Команда сама поняла, что может выигрывать и без Соболева. Но это же «Спартак». Потерю одного бойца, каким бы он ни был, в этом клубе не замечают. Уходили Гаврилов, Тихонов, Аленичев, Титов — я могу еще долго перечислять, — но жизнь продолжалась. Поймите, болельщик ходит не на отдельных исполнителей, а на команду! Ну ушел Соболев — ничего страшного. Это его выбор. Желаю Александру здоровья. А «Спартак» двигается дальше.