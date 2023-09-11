«Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже». Интервью Егора Титова

Интервью легенды «Спартака».

В субботу, 9 сентября, экс-капитан «Спартака» вышел на поле «Открытие Банк Арены» в составе легенд красно-белых против сборной мира в матче, который был посвящен памяти Ильи Цымбаларя, скончавшегося 28 декабря 2013 года.

Ветераны «Спартака» победили соперника, которым руководили Юрий Семин и Массимо Каррера (2:1). А после финального свистка Титов дал интервью «СЭ».

— Что думаете о Станиславе Черчесове? Он, по сути, тренировал вашу команду.

— Нас никто не тренировал. Просто одно присутствие таких людей, как Станислав Саламович, Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Семин, вдохновляет. Это мэтры российского футбола. Поэтому они обязаны быть здесь с нами. Если бы у нас была возможность позвать еще кого-то... Но скамейка не резиновая. Достойных кандидатов очень много!

— Успели хоть немного пообщаться с Каррерой?

— Когда? У нас разные раздевалки, а на поле я играл в футбол.

Егор Титов в матче Легенд «Спартака» и «Сборной мира». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вернемся к основному «Спартаку». Многие считают, что Гильермо Абаскаля нужно отправлять в отставку.

— У меня такое мнение: если уж верите в испанца, надо придерживаться этой позиции до самого конца. Может, все еще наладится и мы увидим другой футбол в исполнении красно-белых. А увольнение... Тогда давайте рекорды ставить. По-моему, с 2003-го «Спартак» в России поменял больше всех тренеров. Порой специалисты приходили каждый год, а иногда и по два раза за сезон.

— От чего зависит судьба Абаскаля?

— Надо понимать, чего хотят руководители. Конечно, речь идет о победах. Но с таким футболом... То, что команде в каждом матче забивают два, а то и больше, — перебор. Я работал в штабе «Спартака» в сезоне-2015/16. Тогда главная претензия звучала так: «Почему мы пропустили гол?» Ну а если пропускали два — сразу увольнение.

А что сегодня? Мы видим, что «Спартак» дома получает четыре от «Нижнего Новгорода» — и все нормально! Зато выиграли, веселый матч! Ребята, определитесь, чего вы хотите? Это даже не вопрос — просьба к руководству «Спартака».

— Было много трансферов именно в линию обороны: Рябчук, Бабич, прошлой зимой пришел Дуарте...

— Дуарте — отдельная история. Давайте не будем нагнетать. Про него очень много сказано. Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже. Но это, опять-таки, у меня такое впечатление.

Антон Зиньковский и Олег Рябчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вы о Жиркове, который сейчас играл против вас?

— Ну а какой еще Жирков? Другого я не знаю. Не понимаю, чем Рябчук условно лучше Классена? Впрочем, время покажет. Надеюсь, парень станет прогрессировать, мои претензии опровергнет и скоро мы увидим совсем другого футболиста.

Вообще «Спартак» — специфическая команда. Все сюда идут, понимая, что это — бренд. Тут великолепные условия, в том числе финансовые. Но ко многим игрокам у меня большие вопросы. Один из них такой: «Почему ты здесь оказался?»

Вот сегодня мы увидели фанатов, которые вернулись на трибуну B. Вопросы в первую очередь возникают у них. Если бы нынешние спартаковцы посмотрели наш матч памяти, они задумались бы. Да, скорости не назовешь выдающимися, зато какое игровое мышление! Мы совершали одно-два касания, не более.

— На трибуне находился Павел Мелешин. Единственный футболист «Спартака», пришедший туда по ходу матча заряжать с активными фанатами.

— Павла я знаю с малых лет. А с его папой мы вместе со времен академии. Алексей — спартаковец до мозга костей. То, что Паша сюда пришел — заслуга Мелешина-старшего. Сын — в отца! Меня это очень и очень радует. Парень вменяемый, адекватный, умеющий думать, говорить... Словом, welcome (добро пожаловать — англ.) на трибуну B! Всех ждем!

— В недавнем интервью Леонид Федун сказал, что «Спартак» по подбору футболистов — лучшая команда РПЛ. Согласны?

— Да, обойма солидная. На сегодняшний день есть 22, а то и 25 футболистов, которые действительно могут выходить в стартовом составе. Другой вопрос, как это видит Абаскаль. Мы же не присутствуем на тренировках, не знаем, какие у него требования, на чем делается акцент.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тот футбол, в который играли мы, «Спартак» демонстрировать уже не будет. Потому что здесь необходим тренер, который покажет, расскажет, разжует, положит вам в рот — и вот он, нужный стиль. Когда из года в год делаешь одно и то же, все получается автоматически.

Значит, всем надо потерпеть — в первую очередь руководителям клуба. Конечно, если сохранится такое качество футбола, которое «Спартак» показывает сейчас, то, к сожалению, через два-три тура к Абаскалю возникнут вопросы. Но я надеюсь, что до этого не дойдет.

— Вы понимаете красно-белые качели? Три победы, и все кричат: «Спартак» — чемпион!» Потом несколько осечек, и пластинка сразу меняется...

— В одном слове «Спартак» заложено все. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет «весело». Публика требует максимального результата. Ведь наше поколение и предыдущее избаловали болельщиков — как победами, так и качеством футбола.