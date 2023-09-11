«Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже». Интервью Егора Титова

Сегодня, 13:30
В субботу, 9 сентября, экс-капитан «Спартака» вышел на поле «Открытие Банк Арены» в составе легенд красно-белых против сборной мира в матче, который был посвящен памяти Ильи Цымбаларя, скончавшегося 28 декабря 2013 года.
Ветераны «Спартака» победили соперника, которым руководили Юрий Семин и Массимо Каррера (2:1). А после финального свистка Титов дал интервью «СЭ».
— Что думаете о Станиславе Черчесове? Он, по сути, тренировал вашу команду.
— Нас никто не тренировал. Просто одно присутствие таких людей, как Станислав Саламович, Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Семин, вдохновляет. Это мэтры российского футбола. Поэтому они обязаны быть здесь с нами. Если бы у нас была возможность позвать еще кого-то... Но скамейка не резиновая. Достойных кандидатов очень много!
— Успели хоть немного пообщаться с Каррерой?
— Когда? У нас разные раздевалки, а на поле я играл в футбол.
— Вернемся к основному «Спартаку». Многие считают, что Гильермо Абаскаля нужно отправлять в отставку.
— У меня такое мнение: если уж верите в испанца, надо придерживаться этой позиции до самого конца. Может, все еще наладится и мы увидим другой футбол в исполнении красно-белых. А увольнение... Тогда давайте рекорды ставить. По-моему, с 2003-го «Спартак» в России поменял больше всех тренеров. Порой специалисты приходили каждый год, а иногда и по два раза за сезон.
— От чего зависит судьба Абаскаля?
— Надо понимать, чего хотят руководители. Конечно, речь идет о победах. Но с таким футболом... То, что команде в каждом матче забивают два, а то и больше, — перебор. Я работал в штабе «Спартака» в сезоне-2015/16. Тогда главная претензия звучала так: «Почему мы пропустили гол?» Ну а если пропускали два — сразу увольнение.
А что сегодня? Мы видим, что «Спартак» дома получает четыре от «Нижнего Новгорода» — и все нормально! Зато выиграли, веселый матч! Ребята, определитесь, чего вы хотите? Это даже не вопрос — просьба к руководству «Спартака».
— Было много трансферов именно в линию обороны: Рябчук, Бабич, прошлой зимой пришел Дуарте...
— Дуарте — отдельная история. Давайте не будем нагнетать. Про него очень много сказано. Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже. Но это, опять-таки, у меня такое впечатление.
— Вы о Жиркове, который сейчас играл против вас?
— Ну а какой еще Жирков? Другого я не знаю. Не понимаю, чем Рябчук условно лучше Классена? Впрочем, время покажет. Надеюсь, парень станет прогрессировать, мои претензии опровергнет и скоро мы увидим совсем другого футболиста.
Вообще «Спартак» — специфическая команда. Все сюда идут, понимая, что это — бренд. Тут великолепные условия, в том числе финансовые. Но ко многим игрокам у меня большие вопросы. Один из них такой: «Почему ты здесь оказался?»
Вот сегодня мы увидели фанатов, которые вернулись на трибуну B. Вопросы в первую очередь возникают у них. Если бы нынешние спартаковцы посмотрели наш матч памяти, они задумались бы. Да, скорости не назовешь выдающимися, зато какое игровое мышление! Мы совершали одно-два касания, не более.
— На трибуне находился Павел Мелешин. Единственный футболист «Спартака», пришедший туда по ходу матча заряжать с активными фанатами.
— Павла я знаю с малых лет. А с его папой мы вместе со времен академии. Алексей — спартаковец до мозга костей. То, что Паша сюда пришел — заслуга Мелешина-старшего. Сын — в отца! Меня это очень и очень радует. Парень вменяемый, адекватный, умеющий думать, говорить... Словом, welcome (добро пожаловать — англ.) на трибуну B! Всех ждем!
— В недавнем интервью Леонид Федун сказал, что «Спартак» по подбору футболистов — лучшая команда РПЛ. Согласны?
— Да, обойма солидная. На сегодняшний день есть 22, а то и 25 футболистов, которые действительно могут выходить в стартовом составе. Другой вопрос, как это видит Абаскаль. Мы же не присутствуем на тренировках, не знаем, какие у него требования, на чем делается акцент.
Тот футбол, в который играли мы, «Спартак» демонстрировать уже не будет. Потому что здесь необходим тренер, который покажет, расскажет, разжует, положит вам в рот — и вот он, нужный стиль. Когда из года в год делаешь одно и то же, все получается автоматически.
Значит, всем надо потерпеть — в первую очередь руководителям клуба. Конечно, если сохранится такое качество футбола, которое «Спартак» показывает сейчас, то, к сожалению, через два-три тура к Абаскалю возникнут вопросы. Но я надеюсь, что до этого не дойдет.
— Вы понимаете красно-белые качели? Три победы, и все кричат: «Спартак» — чемпион!» Потом несколько осечек, и пластинка сразу меняется...
— В одном слове «Спартак» заложено все. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет «весело». Публика требует максимального результата. Ведь наше поколение и предыдущее избаловали болельщиков — как победами, так и качеством футбола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -