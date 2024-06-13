«Агент 070»: Тюкавин с женой в роли Джеймса Бонда и его девушки. Эксклюзивная фотосессия лучшего игрока РПЛ-2023/24

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по опросу «СЭ», проведенному среди игроков премьер-лиги.

В качестве стилистики для эксклюзивной фотосессии в связи с победой Тюкавина в опросе мы выбрали идею с Агентом 070. Стильный и мужественный форвард, согласитесь, идеально подходит под образ Джеймса Бонда, а его 70-й игровой номер перекликается с номером агента из знаменитого цикла фильмов. Супруга Тюкавина, Алена, при этом великолепно исполнила роль девушки Бонда.

Кстати, пара познакомилась, когда Косте было 12 лет. Папа Алены Сергей Шабуров — шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом, он играл в «Динамо» вместе с отцом Константина — Александром Тюкавиным, на счету которого восемь золотых наград на ЧМ. В ледовом дворце «Крылатское» дети знаменитых родителей впервые и встретились.

Год назад пара сыграла свадьбу, а в августе ждет рождение дочки.

В начале июня Тюкавина пригласили в сборную России, распорядок дня у него был максимально плотный, однако для Агента 070 нет ничего невозможного — он на два часа смог перенестись из Новогорска в центр Москвы, чтобы вместе с очаровательной Аленой поучаствовать в фотосессии нашего прекрасного фотографа Дарьи Исаевой.