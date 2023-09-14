Эмблемы «Зенита» и ЦСКА.

Сегодня, 16:00
На неделе известный британский журнал FourFourTwo опубликовал свою версию сотни лучших футбольных эмблем в истории. В список вошли как современные гербы клубов, так и старые — к примеру, логотип «Севильи», использовавшийся больше века назад. Это не рейтинг, что подчеркивают создатели материала: клубы расставлены строго в алфавитном порядке.
Список делали англичане, так что логично видеть в нем немало своих — около четверти клубов представляют Великобританию. Но география обширна: тут есть команды из Марокко, Индии, Венесуэлы, ДР Конго, Таиланда и России. Делегатами от нашей страны стали «Зенит» и ЦСКА.
Армейский герб журналисты отметили за «русскость»: «Эмблема ЦСКА с кириллическим тиснением и квадратным видом была представлена в 2003 году, а спустя пять лет была обновлена, став крупнее, жирнее и светлее. ЦСКА начинал как армейская команда с типично неброским логотипом, но в 1923 году на нем появилась красная звезда. Шли годы, герб эволюционировал, на нем появлялись новые детали. Со временем лого стало пестрее — добавились лиственные венки, ленты и мяч в стиле 1970-х. Последний вариант эмблемы — триумф».
Логотип «Зенита» замыкает перечень, но только потому, что в английском языке название невского клуба начинается на конечную букву алфавита — Z. Его описание лаконично и как раз связано с лингвистическими особенностями: «Читаешь и пытаешься отыскать слово «Зенит», но так и не находишь. Это буква «3»? А это «Н»? Нам потребовалось слишком много времени, чтобы осознать, что это слово написано с использованием не того алфавита, который мы знаем и любим. Но, ей-богу, мы распознаем хороший дизайн, когда видим его».
Сама статья FourFourTwo широкого резонанса в соцсетях не вызвала. Скорее всего, это из-за обширности списка: из европейских топ-клубов в сотню не попали лишь «Ювентус» и «Челси». Шведы в комментариях радовались, что в материал включили их «Эльфсборг», а некий болельщик мексиканской «Гвадалахары» обиделся, что его клуб проигнорировали.
Очевидно, что подобные списки всегда субъективны, хотя их создатели стараются быть беспристрастными. Если бы FourFourTwo не включил в список пару клубов из России, никто бы не удивился, но авторы постарались быть объективными и не стали делать поправку на текущую информационную повестку.
Забавно, что в 2016 году другое английское издание Daily Mail включило логотип «Зенита» в десятку худших в мировом футболе. Тогда компанию сине-бело-голубым составили «Вольфсбург», «Наполи» и «Гамбург», а о гербе петербургского клуба журналисты высказались так: «В предыдущей эмблеме «Зенита» было что-то интересное: она была круглой, с футбольным мячом, выступающим из-за названия клуба. Само название было написано в стиле русского конструктивизма, а на вершине герба виднелся старомодный корабль — отсылка к военно-морскому флоту страны, который базируется в городе. Но нынешний герб утратил эту деталь и округлую форму, оставив просто название клуба, написанное по-русски. Это же по сути не герб, не так ли?»
«Зенит» тогда обиделся на английских журналистов: в ответ на материал клуб в соцсетях составил рейтинг десяти худших лого газет, который полностью состоял из эмблем Daily Mail.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -