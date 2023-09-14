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Эмблемы «Зенита» и ЦСКА — в топ-100 лучших в мире по версии англичан. А раньше лого петербуржцев называли худшим

Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в рейтинг 100 лучших в мире
Отдел футбола «СЭ»
Эмблемы «Зенита» и ЦСКА
Эмблемы «Зенита» и ЦСКА.
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Оцениваем материал FourFourTwo.

На неделе известный британский журнал FourFourTwo опубликовал свою версию сотни лучших футбольных эмблем в истории. В список вошли как современные гербы клубов, так и старые — к примеру, логотип «Севильи», использовавшийся больше века назад. Это не рейтинг, что подчеркивают создатели материала: клубы расставлены строго в алфавитном порядке.

Список делали англичане, так что логично видеть в нем немало своих — около четверти клубов представляют Великобританию. Но география обширна: тут есть команды из Марокко, Индии, Венесуэлы, ДР Конго, Таиланда и России. Делегатами от нашей страны стали «Зенит» и ЦСКА.

Эмблема ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Армейский герб журналисты отметили за «русскость»: «Эмблема ЦСКА с кириллическим тиснением и квадратным видом была представлена в 2003 году, а спустя пять лет была обновлена, став крупнее, жирнее и светлее. ЦСКА начинал как армейская команда с типично неброским логотипом, но в 1923 году на нем появилась красная звезда. Шли годы, герб эволюционировал, на нем появлялись новые детали. Со временем лого стало пестрее — добавились лиственные венки, ленты и мяч в стиле 1970-х. Последний вариант эмблемы — триумф».

Логотип «Зенита» замыкает перечень, но только потому, что в английском языке название невского клуба начинается на конечную букву алфавита — Z. Его описание лаконично и как раз связано с лингвистическими особенностями: «Читаешь и пытаешься отыскать слово «Зенит», но так и не находишь. Это буква «3»? А это «Н»? Нам потребовалось слишком много времени, чтобы осознать, что это слово написано с использованием не того алфавита, который мы знаем и любим. Но, ей-богу, мы распознаем хороший дизайн, когда видим его».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Кубка УЕФА. «Зенит»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде

Сама статья FourFourTwo широкого резонанса в соцсетях не вызвала. Скорее всего, это из-за обширности списка: из европейских топ-клубов в сотню не попали лишь «Ювентус» и «Челси». Шведы в комментариях радовались, что в материал включили их «Эльфсборг», а некий болельщик мексиканской «Гвадалахары» обиделся, что его клуб проигнорировали.

Очевидно, что подобные списки всегда субъективны, хотя их создатели стараются быть беспристрастными. Если бы FourFourTwo не включил в список пару клубов из России, никто бы не удивился, но авторы постарались быть объективными и не стали делать поправку на текущую информационную повестку.

Эмблема «Зенита»
Фото Global Look Press

Забавно, что в 2016 году другое английское издание Daily Mail включило логотип «Зенита» в десятку худших в мировом футболе. Тогда компанию сине-бело-голубым составили «Вольфсбург», «Наполи» и «Гамбург», а о гербе петербургского клуба журналисты высказались так: «В предыдущей эмблеме «Зенита» было что-то интересное: она была круглой, с футбольным мячом, выступающим из-за названия клуба. Само название было написано в стиле русского конструктивизма, а на вершине герба виднелся старомодный корабль — отсылка к военно-морскому флоту страны, который базируется в городе. Но нынешний герб утратил эту деталь и округлую форму, оставив просто название клуба, написанное по-русски. Это же по сути не герб, не так ли?»

«Зенит» тогда обиделся на английских журналистов: в ответ на материал клуб в соцсетях составил рейтинг десяти худших лого газет, который полностью состоял из эмблем Daily Mail.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
14
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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