Эмблемы «Зенита» и ЦСКА.

Оцениваем материал FourFourTwo.

На неделе известный британский журнал FourFourTwo опубликовал свою версию сотни лучших футбольных эмблем в истории. В список вошли как современные гербы клубов, так и старые — к примеру, логотип «Севильи», использовавшийся больше века назад. Это не рейтинг, что подчеркивают создатели материала: клубы расставлены строго в алфавитном порядке.

Список делали англичане, так что логично видеть в нем немало своих — около четверти клубов представляют Великобританию. Но география обширна: тут есть команды из Марокко, Индии, Венесуэлы, ДР Конго, Таиланда и России. Делегатами от нашей страны стали «Зенит» и ЦСКА.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Армейский герб журналисты отметили за «русскость»: «Эмблема ЦСКА с кириллическим тиснением и квадратным видом была представлена в 2003 году, а спустя пять лет была обновлена, став крупнее, жирнее и светлее. ЦСКА начинал как армейская команда с типично неброским логотипом, но в 1923 году на нем появилась красная звезда. Шли годы, герб эволюционировал, на нем появлялись новые детали. Со временем лого стало пестрее — добавились лиственные венки, ленты и мяч в стиле 1970-х. Последний вариант эмблемы — триумф».

Логотип «Зенита» замыкает перечень, но только потому, что в английском языке название невского клуба начинается на конечную букву алфавита — Z. Его описание лаконично и как раз связано с лингвистическими особенностями: «Читаешь и пытаешься отыскать слово «Зенит», но так и не находишь. Это буква «3»? А это «Н»? Нам потребовалось слишком много времени, чтобы осознать, что это слово написано с использованием не того алфавита, который мы знаем и любим. Но, ей-богу, мы распознаем хороший дизайн, когда видим его».

Сама статья FourFourTwo широкого резонанса в соцсетях не вызвала. Скорее всего, это из-за обширности списка: из европейских топ-клубов в сотню не попали лишь «Ювентус» и «Челси». Шведы в комментариях радовались, что в материал включили их «Эльфсборг», а некий болельщик мексиканской «Гвадалахары» обиделся, что его клуб проигнорировали.

Очевидно, что подобные списки всегда субъективны, хотя их создатели стараются быть беспристрастными. Если бы FourFourTwo не включил в список пару клубов из России, никто бы не удивился, но авторы постарались быть объективными и не стали делать поправку на текущую информационную повестку.

Фото Global Look Press

Забавно, что в 2016 году другое английское издание Daily Mail включило логотип «Зенита» в десятку худших в мировом футболе. Тогда компанию сине-бело-голубым составили «Вольфсбург», «Наполи» и «Гамбург», а о гербе петербургского клуба журналисты высказались так: «В предыдущей эмблеме «Зенита» было что-то интересное: она была круглой, с футбольным мячом, выступающим из-за названия клуба. Само название было написано в стиле русского конструктивизма, а на вершине герба виднелся старомодный корабль — отсылка к военно-морскому флоту страны, который базируется в городе. Но нынешний герб утратил эту деталь и округлую форму, оставив просто название клуба, написанное по-русски. Это же по сути не герб, не так ли?»

«Зенит» тогда обиделся на английских журналистов: в ответ на материал клуб в соцсетях составил рейтинг десяти худших лого газет, который полностью состоял из эмблем Daily Mail.