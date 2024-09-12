«Карпин для меня как отец, он сможет стать великим тренером!» Интервью Эменике

Бывший форвард «Спартака» Эменике заявил, что Карпин для него как отец

Бывший нападающий «Спартака» ответил на вопросы «СЭ».

Эммануэль Эменике снова приехал в Москву, чтобы сыграть за «Спартак». 37-летний нигериец вышел на поле в Матче звезд, приуроченном к 10-летию «Лукойл Арены». После завершения игры нападающий ответил на вопросы «СЭ» — о Валерии Карпине, Артеме Дзюбе и драке с Ари.

Москва для меня как дом

— Вы снова в Москве. Скучали?

— Да, очень скучал по Москве. Этот город для меня как дом. Мне очень нравится быть здесь. Особенно когда смотрю на такое количество болельщиков, что пришли на наш матч.

— Когда «Спартак» предложил принять участие в Матче звезд, сколько вы думали?

— Для меня это вообще не было проблемой. Я подумал совсем чуть-чуть.

— Как оцените игровые кондиции Веллитона?

— Не могу в это поверить. Он перестал играть в футбол, но прекрасно выглядит! Как?

— Он хочет вернуться в «Спартак». Думаете, это возможно?

— Я не знаю, но, думаю, все возможно.

— Когда фанаты увидели ваше видеообращение, многие задавались вопросом, что за дворец, в котором вы живете.

— Это мой дом, ха-ха. Я много играл в футбол, поэтому получилось построить такой дом.

— Там много золота. Оно настоящее?

— Да. Из Египта.

— Сколько стоил ваш дом?

— Не могу сказать точно. Где-то около миллиона или полутора миллионов долларов.

Дзюба — мой хороший друг!

— Вы говорили, что хотите пообщаться с Валерием Карпиным. Удалось?

— Да, но совсем немного. Ари разговаривал с Карпиным, и я попросил просто передать привет. Очень жду встречи с коучем.

— Как бы ты описал Карпина? Кто он для тебя?

— Это мой отец. Он очень много помогал, поддерживал. Он сделал так, что я начал чувствовать, что «Спартак» — мой дом.

— Теперь он тренирует сборную России!

— Думаю, он может стать великим тренером. Карпин много работает с игроками, общается с ними. Надеюсь, что у него все будет хорошо.

— Что вы помните об Артеме Дзюбе?

— Это мой хороший друг! И прекрасный игрок! Он постоянно шутил. У нас даже были особенные празднования, когда я забивал.

— Макеев рассказывал про вашу драку с Ари на тренировке! Что это было?

— О да! Ари много шутил, а я пошутил в его сторону. Ну и началось... Но теперь мы братья!

— Как после драки вы продолжали играть в одной команде?

— Это вообще не проблема. У нас прекрасные отношения с Ари, до сих пор шутим, общаемся. Ари — мой брат!