Президент РПЛ недавно возглавлял ЭСК. Почему сегодня представителя лиги нет в комиссии?

На встрече представителей клубов с руководством РФС и Милорадом Мажичем было озвучено желание включить представителя РПЛ в экспертно-судейскую комиссию — хотя бы в качестве наблюдателя. Ничего нового и экстраординарного в этом нет. Вспомним, как работала ЭСК в последние 20 с лишним лет.

Хачатурянц

Самый свежий пример, о котором почему-то забыли. На протяжении нескольких месяцев, примерно около полугода, Ашот Хачатурянц совмещал три должности — президента РПЛ, председателя судейского комитета РФС и председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. То есть руководитель лиги возглавлял ЭСК.

Так что удивительного и необычного в том, что сегодня клубы предлагают ввести в комиссию их представителя всего лишь в роли наблюдателя — без права голоса? Ведь в 2022 году, каких-то пару лет назад, в ней не просто был одним из членов, а руководил ей президент РПЛ!

Начало века

Вспомним, как было, когда РФПЛ (тогда при ее создании в 2001 году в названии российской премьер-лиги было еще слово «футбольная») только начала работу и получила право проводить чемпионат России.

В ЭСК входили пять представителей Коллегии футбольных арбитров (Николай Левников, Андрей Бутенко, Валентин Липатов, Валерий Бутенко и Александр Савкин) и два представителя премьер-лиги (Борис Бобров и Виктор Пышкин).

Бобров и Пышкин не только наблюдали, но принимали непосредственное участие в обсуждении спорных эпизодов и вынесении решений комиссии. Например, так было после скандального матча между ЦСКА и «Спартаком», когда едва не завершилась карьера Валентина Иванова.

С учетом сложности эпизода с участием Абрамидзе и Семака руководитель КФА Левников и спортивный директор РФПЛ Бобров настаивали на том, что решение в таких ситуациях должно отдаваться на откуп арбитру, и предлагали признать правоту Иванова. Остальные пятеро — братья Бутенко, Липатов, Савкин и Пышкин — посчитали, что Иванов ошибся.

Судья Валентин Иванов (справа) и полузащитник ЦСКА Дуду. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Наблюдатель от «Спорт-Экспресса»

В 2004 году мы договорились с исполнительным директором КФА Александром Штернгелем, что корреспондент «СЭ» проведет все заседание ЭСК с экспертами и воочию увидит, как работает комиссия.

20 лет назад, в сентябре 2004-го, Юрий Бутнев пробыл около полутора часов в компании председателя ЭСК Липатова, президента КФА Левникова, Штернгеля, Николая Жихарева и Сергея Зуева. Кроме них в ЭСК тогда входили два представителя РФС — первый вице-президент Никита Симонян и генеральный директор Александр Тукманов.

Никита Симонян. Фото Александр Федоров, "СЭ"

И еще были тогда такие правила. Если разбиралось решение судьи, обслуживавшего матч первого или второго дивизиона, в заседании обязательно участвовали представители ПФЛ. Соответственно, любая жалоба со стороны клуба премьер-лиги предполагала присутствие на «разборе полетов» официальных лиц из РФПЛ. Для премьер-лиги была выделена такая же квота, как и для ведомства Николая Толстых, — четыре места.

Решения ЭСК принимались открытым голосованием. В случае равенства голосов приоритет отдавался «действиям и/или решениям судьи, а при рассмотрении заявления арбитра — оценке, выставленной ему инспектором матча».

Бутнев писал отчет об игре «Динамо» — «Амкар». Этот матч как раз и разбирался на заседании ЭСК. Потому он и отправился наблюдать за экспертами. А затем все подробно и профессионально описал в своем материале.

Зачем пишут жалобы?

Много лет после скандальных и не очень матчей мы («СЭ»), как правило, сообщаем, что тот или иной клуб подал жалобу на судейство (не путайте, как это нередко случается с протестом), обжаловал то или иное решение — главным образом связанное с назначением или неназначением 11-метрового удара, взятием ворот и иными ключевыми вердиктами судьи. Потом информируем читателей о «приговорах» экспертно-судейской комиссии, которая эти самые жалобы рассматривает. Раньше это можно было делать намного оперативнее, зачастую сразу после принятия решения ЭСК, со временем процесс получения информации стал более продолжительным.

А когда в нашем футболе де-юре появились жалобы?

В свое время, лет 20 назад, я пытался установить точную дату, когда клубы получили право официально жаловаться на качество судейства и заносить жалобы в протоколы матчей. Некоторые из более чем десятка опрошенных ветеранов и бывших руководителей судейского корпуса, а также футбольных функционеров в шутку и всерьез говорили, что это явление существует целую вечность. На самом деле жалобы появились в период с 1993 по 1995 год.

По словам одного из представителей ПФЛ, которая в то время проводила российские соревнования, основная цель, которую преследовали при этом руководители лиги, — дать возможность клубам высказать свое мнение о судействе, предоставить соответствующую информацию судейской организации. Ведь на виду как был, так и остается в основном высший дивизион. А вот другой огромный пласт — первая и вторая лиги, привлекающие меньше внимания — за кадром. Не всегда добросовестно выполняли свою работу инспекторы, завышавшие порой оценки арбитров. Просмотреть же сотни проходящих в стране матчей, естественно, невозможно. Со временем решили, согласовав эту акцию с РФС, изменить форму протоколов, ввести официальные жалобы и экспертно-судейскую комиссию.

Условия подачи жалоб и их рассмотрения уточнялись и модифицировались. Менялись и подходы к работе и составу экспертно-судейской комиссии. Бывало, что в нее входили только бывшие судьи, имеющие необходимый опыт и знания. Позднее в ЭСК стали добавлять представителей лиг и РФС. Был период, когда едва ли не каждый судья приезжал в Москву на заседание комиссии и часами ждал у дверей завершения «Кинотавра» и вердикта по своему «делу» (и я вместе с ним — в ожидании информации). Постепенно поездки арбитров сошли на нет.

Спустя год после приглашения Бутнева на заседание ЭСК ее состав снова поменяли. В 2005-м в нее входили: ее председатель Симонян (от РФС), Левников, Липатов, Зуев (от КФА), Николай Гелюк, Юрий Кабан, Пышкин (от РФПЛ). Семерку, рассматривающую жалобы клубов первого и второго дивизионов, помимо Липатова, Левникова и Зуева составляли Жихарев, Андрей Соколов, Виктор Филиппов и Юрий Фокин.

ЦСКА хотел обратиться в судейский комитет УЕФА

Летом 2009 года в состав ЭСК, которую возглавлял первый вице-президент РФС Симонян, помимо него входили руководители судейско-инспекторских отделов РФС, РФПЛ, ПФЛ Александр Разинский, Пышкин, Филиппов и председатель учебно-методической комиссии КФА Валентин Иванов.

Запомнился случай, когда громко выступил ЦСКА, возмутившись вердиктом комиссии. Она рассмотрела эпизод из матча ЦСКА — «Амкар» с участием полузащитника армейцев Красича и защитника гостей Гаала. С перевесом в один голос вынесла вердикт: не назначив 11-метровый, судья Ковалев поступил правильно.

После этого на официальном сайте ЦСКА появилось заявление, в котором, в частности, говорилось: «На наш взгляд, повтор момента свидетельствует о том, что нарушение правил со стороны игрока «Амкара» было очевидным. Для сравнения можно вспомнить эпизод, где игрок ЦСКА Сергей Игнашевич не использовал в борьбе с соперником никаких борцовских захватов, но арбитр той встречи тем не менее решительно указал на точку. Но больше всего в данной ситуации возмутил тот факт, что на решение ЭСК серьезно повлияло общение главы КФА господина С.Зуева с прессой, устроившего за несколько дней до заседания комиссии шоу с журналистами. Мало того что он вынес на суд неспециалистов серьезный вопрос, связанный с судейской ошибкой, так еще и навязывал при этом свою точку зрения, предлагая для пущей убедительности по данному эпизоду предъявить ПФК ЦСКА снимки из космоса. Подобные действия главы судейского корпуса мы считаем абсолютно недопустимыми и с трудом представляем, что глава судейского комитета УЕФА обсуждал бы с прессой ошибки своих подчиненных. Ибо повода для шоу здесь абсолютно никакого нет. К сожалению, поведение руководства КФА и решение ЭСК в очередной раз оставили много вопросов. И еще раз наглядно показали отсутствие единой методики в подготовке судей, позволяющее применять систему двойных стандартов, абсолютно по-разному трактовать одни и те же эпизоды и, как следствие, по-разному оценивать действия арбитров. В этой связи мы оставляем за собой право обратиться в судейский комитет УЕФА с просьбой получить профессиональную оценку вышеуказанных эпизодов».

В семерке экспертов только двое судили в высшей лиге

А вот состав комиссии в 2010 году. Помимо возглавляющего ее Симоняна, Валентина Иванова, Пышкина, Филиппова и Разинского, в комиссию включены Юрий Мишин и Игорь Швыков. Опытом судейства в той семерке обладали Иванов и Филиппов (только они работали в высшем дивизионе), а также Пышкин и Разинский.

В конце 2016 года Андрей Будогосский, возглавив департамент судейства и инспектирования, создал контрольно-квалификационную комиссию. В нее вошли Пышкин (снова представитель лиги, ее спортивный директор), Разинский, Виктор Башкиров, Андрей Бутенко и Юрий Баскаков.

Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Иностранцы

С 2020-го в ЭСК реформы. С лета в ее составе три иностранца — Виктор Кашшаи, Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк. Позднее, весной 2021-го, к ним добавился Алан Снодди.

Председатель комиссии — Хачатурянц, заместитель — Зуев. В нее также входили Сергей Фурса, Левников и Баскаков.

Затем на смену Кашшаи пришел Витор Мануэл Мелу Перейра. Но вскоре его в ЭСК не стало. Как и других иностранцев, а также Баскакова.

Вот как тогда, весной 2022-го, я оценивал сложившуюся ситуацию:

«Честно говоря, странно, что ЭСК вообще сохранена. Ведь изначально комиссия создавалась не в последнюю очередь для успокоения клубов и общественности, для снятия недоверия к судейским решениям. ЭСК виделась неким органом, чье решение (благодаря присутствию множества экспертов, в том числе иностранных) — правильное, объективное и чуть ли не единственно верное.

Возможно, кому-то она такой и казалась. Так ее и воспринимали. И пользу она приносила.

Но были существенные минусы. Во-первых, это касалось различий во взглядах иностранцев и русских. У них своя школа, свое понимание правил, у нас — свое. Это нормально. Но получалось так, что при вынесении вердикта голоса делились пополам.

Мелу Перейра. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Во-вторых, присутствие ЭСК резко понизило значимость главы департамента судейства. Насколько бы прав он ни был, какие бы окончательные установки он ни давал судьям, всегда существовал риск, что комиссия проголосует иначе. И так происходило. То есть вчера на брифинге арбитры могли услышать одно, а сегодня — увидеть в тексте о решении ЭСК совершенно другое.

Однако, повторю, свою успокаивающую роль комиссия иногда играла. Сегодня же не будет и этого. Ведь перестали голосовать иностранцы — остался (непонятно зачем) только уволенный из департамента судейства Мелу Перейра. Без права голоса — два из семи членов ЭСК. Из оставшихся пяти иногда не будут голосовать Зуев, Николай Иванов или Левников, если окажутся инспектором того матча, в котором возникло спорное решение.

Может, пора закрыть ЭСК?»

Этого не случилось. В ней по-прежнему не было представителей лиги, но появились другие иностранцы. Сначала Равшан Ирматов, а потом — Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр и Нестор Питана. А всех российских экспертов — Зуева, Фурсу, Левникова, Николая Иванова, Александра Гвардиса и Эдуарда Малого — исключили.

Клубы и судейство

Кто-то может сказать, что в ЭСК не может быть представителей клубов. Мол, ФИФА и УЕФА против такого присутствия в судейском органе.

Упреждая такое заявление, еще раз предложу взглянуть на состав комиссии на протяжении 20 лет с момента создания РФПЛ (затем переименованной в РПЛ). Лига в те годы всегда была представлена в ЭСК. Кто вспоминал о ФИФА и УЕФА?

И предложу еще обратить внимание на то, кто возглавляет третий год судейский комитет и ЭСК, а раньше еще и был во главе департамента судейства. В регламенте ФИФА, определяющем правила организации судейства в ассоциациях, в нее входящих, говорится, что главой комитета должен быть бывший судья, ассистент или видеоассистент, работавший на высшем уровне — в чемпионате страны. Но у нас не так — Павел Каманцев никогда не был футбольным судьей.

А если не учитывается это правило ФИФА, почему нужно считаться с мнением о нежелательности участия клубов и лиги в работе ЭСК? Тем более всего лишь в роли наблюдателя или наблюдателей.