Сегодня Евгению Алдонину исполнилось 45 лет.

Он родился в Алупке, карьеру начинал в «Роторе», но для многих болельщиков ассоциируется с ЦСКА, где отыграл восемь сезонов и взял с командой кучу трофеев. Золото чемпионата страны (дважды), Кубок России (пять раз) и Кубок УЕФА.

А еще Алдонин провел 29 матчей за сборную России, причем четыре раза выводил ее на поле в качестве капитана. Именно ему Гус Хиддинк доверил повязку, когда летом 2006-го возглавил нашу национальную команду. Неожиданный выбор в пользу Евгения объяснил так: «Это очень умный футболист, обладает лидерскими качествами».

Почему же матч против Голландии в феврале 2007-го стал для армейского хавбека последним в сборной? Сам Алдонин годы спустя приоткрыл подробности в «Разговоре по пятницам» и заодно рассказал, как расставался с ЦСКА.

— Непонятная история у вас приключилась со сборной. Гус Хиддинк сделал капитаном. Не было ни травм, ни скандалов. Но с 2007-го он внезапно перестал вызывать.

— Был отрезок, когда в сборной я играл с капитанской повязкой, а в ЦСКА у Газзаева не проходил в основу. Причины остаются загадкой. Однажды раздался звонок от Бородюка: «Сейчас в старте Хиддинк тебя не видит. Парень ты опытный — какой смысл сидеть на замене? Если не вызовем, как к этому отнесешься?»

— А вы?

— Говорю: раз так — действительно, зачем просиживать на лавке? Надо давать дорогу молодым... Может, задел кого-то ответ? Может, стоило сказать иначе?

— Как?

— «Я при любом раскладе хочу быть частью сборной. Готов сидеть, только вызывайте. Лишь бы быть в обойме». Но это мое предположение. В 2009-м Гус ненадолго вернул меня в сборную. В ЦСКА уже работал Зико. Накануне финала Кубка с «Рубином» звонок: «Это Хиддинк». Я посмотрел на телефон — номер какой-то английский: «+44...» Да и голос его не спутать. Гус старался не усложнять: «Are you ready?». — «Ready!» (Ты готов? — Готов. — Прим. «СЭ»). В том финале Кубка я забил победный гол.

Гус Хиддинг и Евгений Алдонин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Но в сборной на поле вас не выпустили?

— Да. Ни в июне с Финляндией, ни в августе с Аргентиной. Перед следующим сбором позвонил уже Бородюк: «Снова несу печальную весть. Не вызываем тебя». — «Ничего, я крепкий, не рассыплюсь». На этом все закончилось.

— Был у вас шанс уехать за границу?

— После победы в Кубке УЕФА мне звонили представители «Марселя» и «Бордо». Но интереснее было играть в ЦСКА, бороться за золотые медали, выступать в Лиге чемпионов. Вот в Англию я бы поехал.

— Что помешало?

— Условный «Саутгемптон» или «Вест Хэм» казался тогда сомнительным вариантом. А от клубов посолиднее предложений не дождался. Но я не жалею, что остался. Годы в ЦСКА были замечательные!

— Когда поняли, что из ЦСКА придется уйти?

— Когда отправлялся в аренду в «Мордовию», какая-то надежда в душе теплилась — все-таки контракт с ЦСКА действовал еще полтора сезона. Но это был самообман. Тебе 32 года, на твою позицию берут футболистов, ты уже вывез вещи с базы. Значит, аренда — билет в один конец.

— Драма.

— Никакой драмы. Издержки профессии. Хотя получилось неожиданно. Отгуляли отпуск, приехали на тренировку в Ватутинки. Вдруг Слуцкий вызвал по очереди меня и Шембераса.

— Предполагали, для чего вызывают?

— По физиономии Леонида Викторовича догадался, что беседовать будем не о том, как провели отпуск. И тут же внутренний голос: «Не может быть... Неужели этот момент наступил?!» Да, есть контракт, но сказано было откровенно: практики почти не будет. А без нее твои игровые качества быстро растворяются.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Что потом?

— Если Шемберасу позволили съездить на сбор в Австрию, то я от Слуцкого услышал: «С нами ты тренироваться уже не сможешь, только с дублем». Это не то что обида, но... Небольшой осадок от того, как все было преподнесено. Возможно, Леонид Викторович опасался, что свое раздражение и недовольство я выплесну на команду. Но такого не было бы точно.

— Прав Галицкий: «Красивых расставаний не бывает»?

— Да. Особенно когда это касается топ-клубов. Вспомните, как уходили Аленичев, Тихонов, Титов, Овчинников, Лоськов... Правда, в дальнейшем принимали в ЦСКА меня радушно, проблем не возникало. Там проходил реабилитацию после травм, хотя играл за «Мордовию». А летом 2013-го попросил Леонида Викторовича, чтобы разрешил подготовиться к сезону с основным составом. Провел ударную неделю, после чего ЦСКА улетел в турне по Китаю.

— С Гинером напоследок встретились?

— Да, он сказал: «Вот так сложилась ситуация. Но «прощай» тебе не говорю...» Дал понять, что на меня рассчитывает, когда играть закончу. Это приятно.

— После ЦСКА вы попали сначала в «Мордовию», затем в «Волгу». Было ощущение, что угодили в глубокую-глубокую дыру?

— В «дыру» — это оскорбительно. Скажу так: в другой мир. Где без конца говорили о вещах, не связанных с футболом. Играя за ЦСКА, я понятия не имел, откуда деньги поступают в клуб. В «Волге» же любой футболист мог составить бухгалтерский отчет. Гендиректор читал лекции о финансовых потоках. Какие суммы выделяет область, город, куда они направляются... Море лишней информации!

— Зачем до вас это доносили?

— Чтобы объяснить длительные паузы в выплатах. Это удручало. Наберут футболистов, а потом не знают, что с ними делать...