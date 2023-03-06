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Сегодня, 14:30

Что общего между Промесом и Дзюбой и в чем главная проблема ЦСКА. Интервью Бушманова

Александр Кружков
Обозреватель
Артем Дзюба и Сергей Пиняев.
Артем Дзюба и Сергей Пиняев.
Фото ФК «Локомотив»
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Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов — о ключевых событиях 18-го тура РПЛ.

Свисток

— В чемпионской гонке интрига окончательно умерла?

— Скажем так — дни ее сочтены. Восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются — но не у нынешнего «Зенита». Судя по матчу с «Пари НН», команда к рестарту сезона готова. Нет проблем ни с «физикой», ни с настроем. Ни одна позиция не проседает. С соперником разобрались уверенно, в привычной манере. Уже в начале второго тайма исход встречи был предрешен. В общем, трудно поверить, что «Зенит» вдруг резко начнет терять очки.

— Как вам дебют 19-летнего бразильца Ренана?

— Хороший защитник. Великолепные антропометрические данные. Техничный, быстрый. Здорово работает с мячом. Если в таком возрасте парень, играющий в чемпионате России, получает вызов в сборную Бразилии — это показатель.

— Зато красно-белых новичков — Дуарте и Тавареша — Андрей Червиченко после матча с «Уралом» раскритиковал в пух и прах. Про парагвайца вообще сказал так: «У «Спартака» украли деньги, продав ему Дуарте».

— Не согласен! Оба — качественные футболисты. Молодые, с большим потенциалом. Еще себя проявят. Да, в субботу без ошибок не обошлось. Один пенальти привез, из зоны второго соперник провел голевую атаку. Но «Спартак» в целом не слишком надежно играл в обороне. В действиях защитников слаженности не хватало. Повлияло отсутствие дисквалифицированного Джикии, плюс Чернова, который неплохо выглядит в последних матчах, уже на 15-й минуте заменили из-за травмы.

— «Спартак» в этой встрече на победу не наиграл?

— Наиграл! Однако и «Урал» поражения не заслуживал. Вот такой парадокс... Сейчас у Гончаренко очень симпатичная команда. В Тушине в обороне не отсиживалась, дважды вела в счете, но в итоге с трудом удержала ничью. Гол-то Соболев забил чистый!

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

— Если бы не свисток Мешкова...

— Нелепая ошибка опытнейшего судьи! Полагаю, он и сам не в силах объяснить, зачем свистнул и остановил игру до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева. Подумал, что Мартинс сфолил на Помазуне? Но голкипер влетел в собственного защитника! Ладно бы они столкнулись головами и потребовалась экстренная помощь врачей — лишь в этом случае поспешный свисток арбитра был бы оправдан.

— Если убрать «фактор Мешкова» — чего не хватило спартаковцам для победы?

— Надежности в обороне. С атакой-то все хорошо. Даже на тяжелом поле неплохо комбинировали, создали кучу моментов. Второй гол Литвинова — вообще шикарный! По сравнению с тем же «Зенитом» «Спартак» играет в более зрелищный и атакующий футбол. Но дожимать соперника удается не всегда.

Форвард "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
ФК «Локомотив»

Дзюба

— Если спрошу, кто герой тура, ответите сразу? Или задумаетесь?

— А что тут думать? В этом туре только Дзюба сделал хет-трик. Да, прекрасные матчи провели Малком, Литвинов и Джорджевич, забили по два мяча. Но яркое возвращение Артема затмило все!

— Сюрприз?

— Просто никто не понимал, в какой он форме. Допустим, в Промесе, который зимой тоже сборы пропустил, у меня сомнений не было. Ему в «Спартаке» все знакомо, в игру давно вписан. Работая по индивидуальному графику, можно спокойно заложить функциональную базу. Ну а игровой тонус — дело наживное.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Артем Дзюба. Хейт как лучший бензин для Дзюбы, фиаско Мешкова, катастрофа с посещаемостью. Рабинер — о главных событиях субботы

— У Дзюбы другая ситуация.

— Вот! Новая команда, почти полное отсутствие сборов. До этого в Турции не получилось, потом несколько месяцев сидел без клуба. По кубковым матчам было видно — пока Артем не в оптимальном состоянии. Думаю, он и сейчас еще не на пике формы.

— Тогда откуда хет-трик?

— Во-первых, за счет характера, опыта и бомбардирских качеств Артема. Во-вторых, поспособствовала слабая игра «Ростова». Сейчас он совершенно непохож на ту команду, которая в ноябре заслуженно вошла в топ-3. А Дзюба на этом отрезке чемпионата «Локомотиву», конечно, поможет. И еще не раз забьет.

Воронеж

— «Локо» с такой игрой не вылетит?

— Сто процентов! Мне кажется, и стыков удастся избежать. Уже по первым матчам бросается в глаза, что футболисты понимают требования Галактионова. Стараются играть быстро, компактно, с прессингом и активным подключением к атаке крайних защитников. Разве что за центр обороны тревожно.

— Кто же покинет РПЛ?

— Если бы у «Торпедо» было не семь очков, а хотя бы на пять-шесть больше, я бы ответил — «Факел» и «Химки». В Воронеже матч между этими командами произвел удручающее впечатление.

— Даже так?

— Не скажу, что «Факел» в первой части сезона феерил. Но было понятно, во что играет команда. Просматривались какие-то наработки. А здесь... Все куда-то пропало, примитивный футбол. Из любой позиции просто забрасывали мяч вперед. «Химки» действовали в такой же манере.

Игорь Лебеденко. Лебеденко — самый возрастной голеадор в истории чемпионата России! Он побил рекорд, который держался 23 года

— Значит, «Торпедо» по качеству игры сейчас смотрится интереснее, чем «Факел» и «Химки»?

— Да. В Воронеже футбола вообще не было! 90 минут обе команды пытались перебодать друг друга. Но и это им не удалось. А вот торпедовцы в Краснодаре не выглядели безнадежным аутсайдером. Играли организованно. Пропустив два мяча, не развалились — наоборот, проявили характер, сравняли счет. Но от спасительного 14-го места их сейчас отделяют семь очков. Многовато.

— Так кто же вылетит?

— Скорее всего, «Торпедо». А второй неудачник определится в споре «Факела» и «Химок».

Игроки ЦСКА после поражения от "Сочи".
Игроки ЦСКА после поражения от «Сочи».
ПФК ЦСКА

ЦСКА

— В чем главная проблема ЦСКА?

— Начнем с того, что армейцы великолепно провели первый кубковый матч с «Краснодаром». Правда, тут им еще помог соперник, который к игре оказался абсолютно не готов. В ответной встрече ЦСКА смотрелся уже невзрачно — хотя и прошел дальше. Продолжением этого матча стала игра с «Сочи». Не слишком зрелищная, тягучая, почти без моментов.

— Это точно.

— Глядя на поле, ловил себя на мысли, что встречаются команды-близнецы. Схема, стиль — все очень похоже. Осторожный футбол, минимум свободных зон. Ну а возвращаясь к вопросу... Мне кажется, скамейка у ЦСКА коротковата. В атаке усилить игру некому. Если у Карраскаля и Медины не пошло, альтернативы им нет. Заболотный на роль сменщика Чалова тоже не тянет.

Лука Джорджевич. Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут

— Еще и Дивеев травмирован.

— Да, без него центр обороны явно проседает. Вот у «Зенита», «Спартака», «Динамо» большой выбор футболистов, есть возможность подкорректировать игру заменами. Федотов этого лишен.

— Как вам «Сочи» имени Бердыева?

— По сравнению с первой половиной сезона — контраст разительный. Люди те же — а игра совершенно другая! Что всегда отличает команды Бердыева?

— Что же?

— Им очень трудно забить! «Сочи» — не исключение. В обороне теперь играют плотно, компактно, четко работает подстраховка. Всё на уровне!

Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Захарян

— «Динамо» в этом туре разочаровало?

— Первый тайм был ужасный. Динамовцы как будто забыли выйти на поле. Но потом встряхнулись, забегали, выровняли игру. А в концовке уже имели преимущество и благодаря Тюкавину дожали соперника. На мой взгляд — по делу. Хотя и «Крылья» понравились. При Осинькине команда не изменяет себе, играет в комбинационный футбол. Приятно смотреть.

— После матча с «Крыльями» Владимир Быстров жестко прошелся по Захаряну: «Был просто мертвый. Не знаю, чем он занимался на предсезонке...»

— Ну, Захарян может играть сильнее. Однозначно! В то же время я бы не стал во всем винить Арсена. Первый тайм провалила вся команда. Не понимаю, во что они играли и почему с таким настроем вышли на матч. После перерыва преобразились — в том числе Захарян.

— Давайте пофантазируем. Вы руководите богатой командой и можете завтра подписать либо Захаряна, либо Сперцяна. Кого выбираете?

— Захаряна! Понятно, у обоих огромный потенциал. Мобильные, разносторонние — могут и отдать, и забить. У Арсена фантастический удар со средней дистанции, Эдуард здорово исполняет стандарты. Но по манере игры мне больше импонирует Захарян. Хотя нынешний сезон проводит слабее, чем предыдущий.

Федор Смолов и&nbsp;Константин Тюкавин. «Динамо» отыгралось у «Крыльев» за Кубок. Тюкавин принес победу в добавленное время

— Сегодня в РПЛ это самые лакомые куски?

— Безусловно. Не удивлюсь, если уже летом оба уедут за границу.

— Вы понимаете, что ждет «Краснодар» с приходом Ивича?

— Команда только привыкает к требованиям нового тренера. Сколько времени на это уйдет, насколько быстро вольются в состав легионеры... Думаю, сейчас никто не ответит на эти вопросы. Пока все очень сыро, результат делает старая гвардия. Первый гол в ворота «Торпедо» соорудили Сперцян, Ахметов и Петров. Второй — Сперцян и Кордоба.

— Забил в Краснодаре и Лебеденко, став автором самого возрастного гола в истории чемпионатов России.

— Игорь — молодец. 39 лет — но держит себя в форме. Подвижный, ни грамма лишнего веса. А забивать он всегда умел. Если в хорошей позиции получает мяч в штрафной — обычно не прощает. Полагаю, это его не последний гол за «Торпедо».

Арсен Захарян
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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