Один из лучших голкиперов российского сезона переезжает в Санкт-Петербург.

Чехарда чемпионов

Со времен Вячеслава Малафеева у «Зенита» не было стабильно надежного голкипера. К Лодыгину, Луневу, Крицюку, Кержакову и остальным всегда хватало вопросов, и до сих пор проблема вратарской линии остается для сине-бело-голубых ключевой. Никто не может надолго закрепиться в качестве первого номера.

Сейчас этот вопрос стоит особенно остро. В последние два года за «Зенит» играли Адамов, Васютин, Одоевский, бразилец Иван и Кержаков. Год назад петербуржцы еще и вернули своего воспитанника Гойло, которого тут же арендовал «Сочи».

Васютин уже ушел, но формально у «Зенита» на контракте остаются еще пять хороших вратарей: Кержаков, Адамов, Одоевский, Гойло и 20-летний Москвичев. Парадокс: каждый из них способен играть в основе как минимум команды нижней половины таблицы РПЛ, но «Зенит» никто в полной мере не устраивает.

Хотя прошлым летом сине-бело-голубые приобретали у «Сочи» Адамова, рассчитывая, что он станет основным вратарем на несколько лет. Но Денис за сезон не убедил, о чем говорят решения тренерского штаба «Зенита» — они с Кержаковым чуть ли не каждый месяц меняли друг друга.

Денис Адамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гений ближнего боя

Поэтому в конце сезона петербуржцы вновь активировали работу в направлении стражей ворот и сразу вцепились в Евгения Латышонка: 25-летний голкипер «Балтики» и воспитанник «Краснодара» стал безусловным открытием российского сезона. Если бы не он, калининградцы потеряли бы шансы на сохранение места в элите намного раньше заключительного тура и не добрались бы до суперфинала FONBET Кубка России.

Латышонок удивил зрителей феноменальной игрой на линии, фантастической реакцией и просто поразительной уверенностью для вратаря, едва дебютировавшего в премьер-лиге. Выдающуюся работу голкипера «Балтики» подчеркивают и цифры. По данным Opta, Латышонок — лучший в 2024 году по предотвращенным голам (разнице между пропущенными мячами и ожидаемыми голами xG при ударах в створ). Если же брать весь сезон целиком, то Евгений уступает по этому показателю только Матвею Сафонову: тот спас «Краснодар» от 5,8 «лишнего» гола, а Латышонок «Балтику» — от 3,3.

Таблица выше наглядно демонстрирует, как часто голкипер калининградской команды выручал ее в ближнем бою: только Латышонок и Сафонов отразили по 23 удара с расстояния меньше 10 метров. По общему числу отбитых мячей (92) потенциальный новичок «Зенита» уступает лишь Дюпину (93), Лантратову (96) и тому же Сафонову (104).

Евгений Латышонок. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Удачная сделка

Нет сомнений, что Латышонок впечатлил петербуржцев и в очных матчах: в частности, в весенней игре РПЛ, когда «Зенит» с трудом победил 1:0, Евгений отразил шесть ударов. Кубковый финал обернулся еще одним бенефисом голкипера «Балтики»: семь отбитых мячей. Но, пожалуй, главным хайлайтом сезона для Латышонка стал финал Пути регионов против «Спартака», после которого и зародились первые слухи о переезде вратаря в Петербург.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» активирует прописанную в контракте Евгения опцию выкупа — 10 миллионов рублей (примерно 0,1 миллиона евро). При всех вводных эта сумма — мизер. Даже Transfermarkt оценивает Латышонка в 1,5 миллиона евро, а ведь в РПЛ еще и существует негласная наценка за паспортистов, да и «Зениту» часто приходится переплачивать. Поэтому, если цифры верны, сделку уже можно назвать удачной для сине-бело-голубых.

Евгений Латышонок. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вопросы и сомнения

Но будет ли Латышонок первым номером? Скорее всего, да, но нельзя не выразить сомнения по ряду аспектов:

— Конкуренция. Адамова год назад тоже подписывали под основу. Он провел средний сезон, но не провальный: Денис точно намерен биться за место главного голкипера чемпионов страны. Нельзя забывать и о Кержакове, чей контракт «Зенит» продлил еще на год: даже в 37 Михаил способен навязать конкуренцию молодежи.

— Психология. В кулуарах РПЛ говорят, что Латышонок — лидер по натуре, ментально сильный голкипер. Но на практике никто не знает, как все обернется. Евгений только год назад дебютировал в РПЛ и целый сезон провел в команде-аутсайдере фактически без конкуренции. В Питере совершенно другой уровень внимания, требования и задачи. Справится ли Латышонок с ними?

— Опыт. Повторю, что Латышонок только один сезон провел на высшем уровне. Он поздно раскрылся: не считался талантом номер один в кубанской академии, а в 2019 году уступал конкуренцию Адамову (да-да) в «Краснодаре-2» и сам вынужден был играть за «Краснодар-3» во второй лиге. В «Балтике», к слову, Латышонок тоже не все пять лет был основным, а периодически сидел под Бориско.

— Игра ногами. Латышонок еще год назад признавал, что ему надо над этим работать. Игнашевич в «Балтике» требовал от голкиперов надежности, поэтому от ворот Евгений разыгрывал далеко не так часто, как Кержаков с Адамовым в «Зените». По данным Рустат, Латышонок в минувшем чемпионате отдавал короткие передачи в два раза реже них при точности 89 процентов. Это может стать проблемой для потенциального новичка.