«Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста

Фабио Алейшо — о возвращении Марио Фернандеса в Россию, Малкоме в «ПСЖ» и будущем Вендела и Клаудиньо.

Фернандес не играл у Федотова, который доверяет Гайичу

— Почему у Марио Фернандеса не получилось в Бразилии, в «Интернасьонале»?

— Думаю, после 10 лет в ЦСКА он не смог перестроиться. Ему было некомфортно.

— Почему?

— Уровень чемпионата штата, в котором он играл, явно уступает РПЛ. Не только по качеству футбола, но и по полям, по заполняемости трибун и так далее. Марио было непросто адаптироваться к таким условиям. Частые игры, другая тактика... Плюс еще наложилась травма. Отсюда и такие показатели. Всего пять неполных встреч за «Интернасьонал» и уход из клуба.

— Может, был конфликт с тренером?

— Нет, про разногласия я ничего не слышал. Другое дело, что болельщики ждали от защитника явно большего. Все-таки приехал игрок ЦСКА, который выступал в Лиге чемпионов, на чемпионате мира в России. Но Фернандес, надо признать, их не убедил, где-то даже разочаровал. Это был не тот Марио, которого мы видели в России.

— А не устал ли он от футбола? Может быть, уже хочет сосредоточиться на семейной жизни?

— Все может быть. Его супруга вновь беременна. Осенью, в октябре, у Марио должен родиться сын. В свете его возможного возвращения в ЦСКА этот фактор, безусловно, нельзя не учитывать.

— Думаете, он останется в Бразилии, так как в семье ждут пополнения?

— Сейчас не готов так утверждать. У самого Марио пока нет решения. Фернандес ничего не исключает, говорит: «Посмотрим, посмотрим». Он должен пообщаться с руководством ЦСКА, все взвесить. Пока диалога не было.

— Если Фернандес все же вернется в ЦСКА, ему придется конкурировать за место в составе с Миланом Гайичем. Справится?

— Дело в том, что Фернандес не играл у Владимира Федотова. Последним его тренером в ЦСКА был Алексей Березуцкий. Федотов сделал ставку справа на Гайича, доверяет ему, и серб выглядит весьма неплохо. Так что вопрос интересный. Но, с другой стороны, если в ЦСКА решат продолжить сотрудничество с Марио, то вернут его точно не для того, чтобы футболист сидел в запасе. Верно?

— Логично.

— Согласитесь, не очень целесообразно возвращать в клуб легенду, человека, которого любят армейские болельщики, и не выпускать его на поле.

Марио Фернандес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Тогда какой выход?

— Я не исключаю, что Федотов поменяет Марио позицию на поле. Например, справа будет играть Гайич, а Фернандес расположится в центре обороны.

— Вот как?

— Это лишь мое предположение. Марио, кстати, провел за ЦСКА пару игр в центре защиты. Почему бы его вновь не попробовать использовать в таком амплуа? Конечно, многое зависит от тактической схемы. Но когда ЦСКА играл в этом сезоне в три защитника, а Дивеев восстанавливался от травмы, в центре выходил Мойзес, который является латералем. Марио — очень опытный исполнитель, способен перестроиться. И потом — пока мы не знаем, продлит ли ЦСКА контракт с тем же Дивеевым. Стороны, как я понимаю, пока не договорились. Может быть, Фернандес как раз и станет заменой Игорю, если тот не останется в ЦСКА.

Малком вновь выиграет РПЛ и станет лучшим бомбардиром. Какая мотивация оставаться в «Зените»?

— Перейдем к «Зениту». Малком летом перейдет в «ПСЖ»?

— Точной информации у меня нет. Но такой вариант вполне возможен. Это лишь мое ощущение. Сам Малком не раз давал понять, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов. В РПЛ все идет к тому, что «Зенит» вновь станет чемпионом, а Малком сейчас имеет реальный шанс выиграть гонку бомбардиров. Это его личная цель. Если все так и случится, то у бразильца могут возникнуть проблемы с мотивацией на следующий сезон в РПЛ. Он здесь всего уже достигнет, все выиграет. Его жена беременна. Не знаю, решит ли он дальше жить в России.

— А соответствует ли он уровню «ПСЖ»?

— Сейчас, думаю, да. Малком проводит очень сильную весну. Не знаю, сможет ли пробиться там в основной состав. Но качества у него есть. Делает разницу. И потом, все-таки нельзя сказать, что уровень чемпионата Франции какой-то запредельный. Он, конечно, повыше, чем РПЛ, но не космос. Эта лига знакома Малкому, он выступал в «Бордо». А в «Барселоне» почувствовал, что такое большой европейский клуб. Так что с его нынешней игрой он, наверное, может вписаться в «ПСЖ».

— Зачем Малком вместе с Клаудиньо получили российское гражданство?

— Предположу, что инициатива могла исходить от «Зенита». Это некий пиар-ход. Мол, бразильцы, которые сейчас определяют игру питерцев, еще и получили российское гражданство. Маркетинг.

— Вендел и Клаудиньо точно останутся в «Зените»?

— По ним конкретики в плане возможного отъезда за рубеж поменьше. Клаудиньо вообще в этом сезоне выглядит уже не так сильно, как в прошлом.

— Снизил к себе требования?

— Не думаю. Сказались травмы. Плюс Семак его порой использовал ближе к центру поля. А Клаудиньо комфортнее играть в атаке, на фланге.

Роберт Ренан. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Зачем критиковать Ренана? Сравните его с Дуарте

— Что скажете об игре Ренана за «Зенит»? Не слишком ли он авантюрно действует? Верите, что «Реал» за ним по-прежнему следит?

— Не соглашусь, что Ренан авантюрен. Не забывайте, что он молод. Ему всего 19. Где-то еще немного не хватает опыта. Но не вижу смысла как-то критиковать этого защитника. По сути, он совершил пока лишь одну существенную ошибку — когда отдал неудобный пас Венделу в матче с «Локомотивом». В итоге Глушенков перехватил мяч и забил. А в остальном особых нареканий у тренерского штаба, думаю, к Ренану нет. Разве его можно сравнить с Дуарте из «Спартака», который порой творит что-то невообразимое? Спартаковец играет ужасно! А с Маричалем из «Динамо», который тоже, мягко говоря, не убеждает?

— Допускаете, что Ренан окажется в «Реале»?

— В принципе, «Королевский клуб» следит за талантами со всего мира. Ренан мог заинтересовать мадридцев, попасть в их список. Зимой, если помните, «Реал» договорился о покупке 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика. Не исключаю, что и Ренан может стать целью испанского гранда. Он — будущее сборной Бразилии.

Но мне слабо верится, что он окажется в Испании уже летом. Еще поиграет за «Зенит», наберется опыта.

— Летом к «Зениту» должен присоединиться вингер Ду Кейрос. Он станет заменой Мантуану, который вернется в Бразилию?

— Не уверен. Пока я не вижу, как Ду Кейрос усилит «Зенит». Неплохой футболист, но не более того. Таких много в Бразилии. Это не игрок стартового состава питерцев. Он не сделает разницу. Может быть, «Зенит» еще отыграет ситуацию назад: оставит у себя Мантуана и не станет звать Ду Кейроса.

Густаво Мантуан. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Любопытно. Но и Мантуан, надо признать, не феерит в «Зените».

— Столкнулся с серьезной конкуренцией в лице Мостового, Малкома, Клаудиньо, Кузяева. Не выдержал ее. Однако не забывайте, что несколько важных голов Мантуан все же забил — ЦСКА, «Динамо», «Химкам». Да, он не заиграл в «Зените», как тот же Малком, однако определенную пользу команде Семака точно принес.

— Зимой вы сказали, что через два года к «Зениту» может присоединиться один из самых больших молодых талантов Бразилии Педро. Не поменяли своего мнения?

— Он действительно обладает качествами, чтобы вырасти в большого футболиста. Очень перспективный форвард. Но ему еще 17. Педро только-только адаптируется к взрослому футболу, в высшей лиге за «Коринтианс» в этом сезоне провел лишь два матча. Этот год во многом станет для него определяющим. Во всяком случае не стоит ждать его перехода в «Зенит» до 2024 года, когда ему исполнится 18. Но Педро может пригодиться «Зениту». А Ду Кейрос — вряд ли.

— Пишут, что Педро ведут европейские клубы — «Ньюкасл», «Аякс», дортмундская «Боруссия».

— Да, такая информация имеет право на жизнь. Но пока ситуация не поменялась: именно «Зенит» имеет первоочередное право на его трансфер. Хотя это не значит, что он окажется именно в России. Посмотрим!