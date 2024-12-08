Выездная модель Николича принесла ЦСКА победу в Воронеже. Мусаев снова забил

Армейцы уходят на каникулы на шестом месте.

С одной стороны, «Факел» не выигрывал в Воронеже с августовского матча с «Оренбургом», за которым последовала серия из пяти ничьих. С другой — в столице Черноземья никому не бывает легко. Свежий пример — упущенная победа «Динамо». Но вряд ли ЦСКА для какой-то дополнительной мотивации требовалось приводить в пример земляков — они сами относительно недавно увязли в воронежской обороне на своем стадионе (0:0). И, судя по активному дебюту армейцев, тот урок они выучили.

Первым пристрелку после скидки Мусаева провел Келлвен. Гудиев сыграл надежно, только он не волшебник и предотвратить гол в свои ворота оказался не в силах. У ЦСКА же в результативной атаке получилось все — начиная с диагонали Кисляка на фланг в направлении Файзуллаева. Тот идеально среагировал на забегание Кругового, а после его прострела мяч, миновав Облякова, прилетел на ногу к Мусаеву. Форвард находился напротив пустого угла и имел время, чтобы пробить наверняка и забить в РПЛ первый гол со времен октябрьского победного удара в Каспийске. Это седьмой гол Мусаева в нынешнем чемпионате.

В целом по итогам первого тайма можно было констатировать, что ЦСКА контролировал игру. При этом действия по счету выглядели рискованным вариантом, а тревожные звонки в армейской штрафной пару раз прозвучали. Пусть Торопу, который из-за искусственного покрытия заменил в воротах Акинфеева, и не пришлось серьезно вступать в игру. В одной атаке отбывший трехматчевую дисквалификацию Виллиан Роша (в запасе остался автор двух голов в ворота «Рубина» Лукин) ценой небольшого повреждения остановил в штрафной прорыв Маркова. А после стандарта Калинина выигравший борьбу в воздухе Сенхаджи попал в штангу.

О том, что 1:0 — всегда игра с огнем, напомнил дебют второго тайма, когда ошибка на ровном месте должна была завершаться ответным голом. Маркова, который обокрал Мойзеса, самоотверженным броском в ноги остановил Тороп, а когда подхвативший мяч Каштанов отпасовал мимо распластавшегося на газоне вратаря в центр штрафной, необъяснимым образом промахнулся Якимов. Однако, даже не забив, «Факел» понял — он способен на большее, и ЦСКА оказался под прессом воронежских атак. Причем хозяева забирали большинство подборов, и некоторое время у армейцев наблюдались очевидные проблемы с выходом из обороны.

Гостям на какое-то время пришлось переключиться на черновую работу и банально перетерпеть тяжелый отрезок. А дальше москвичи стали все лучше пользоваться разреженным пространством на половине вынужденного раскрываться «Факела». Одну контратаку, правда, испортил неудобным для партнера пасом Кисляк, но игра снова стала переходить под контроль ЦСКА. Или — как минимум — на комфортный для гостей ритм. Один Файзуллаев трижды проверил Гудиева ударами с разных позиций. А еще были перспективные моменты с участием Мусаева и Кисляка.