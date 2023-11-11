Армейцы не удержали победный счет в Воронеже.

В Воронеже всем непросто. И дело не в усложненной логистике (ЦСКА шесть часов добирался до места встречи на клубном автобусе) и не в состоянии поля, которое, по словам главного тренера армейцев Владимира Федотова, одинаково для всех. Речь прежде всего о самом «Факеле», который — как и «Ахмат» в прошлом сезоне — переживает «эффект Сергея Ташуева».

К субботней игре воронежцы подошли с пятиматчевой беспроигрышной серией и тремя победами подряд. Но без выбывших из строя опытных защитников Кудряшова и Брызгалова. Впрочем, эти потери уравновешивались армейскими. Гости из-за дисквалификаций недосчитались Мойзеса и Заболотного, и если бразильца сменил способный сыграть в обороне на любой позиции Набабкин, то Заболотный и Давила — игроки совсем разного функционала.

Между тем легкая атакующая линия на мягком поле, скорее, даже лучше. Можно не вязнуть, а бежать. Что, собственно, и сделал Давила, в быстрой атаке уйдя от Мастерного и из-под Божина закрутив мяч в «девятку». Выходит, большому мастеру поле не помеха. А встречные атаки выглядели действеннее позиционного нападения. И тот же «Факел», например, свой самый опасный момент создал в контратаке, начавшейся с рискованной поперечной передачи Чалова в центре поля. Аппаев мяч перехватил, а замыкавший подачу Марков пробил в сантиметрах от штанги.

Есть ощущение, что в случае попадания в створ выручить Акинфееву было бы сложно. Это он сделал уже на исходе первого тайма, когда неугомонный Марков пытался в борьбе с защитником завершить подачу с углового. Так счет вполне мог сравняться, но — если брать очевидные моменты — в первые 45 минут скорее ЦСКА был близок к тому, чтобы удвоить свое преимущество. После мягкого навеса от линии поля Чалов пропустил мяч на Облякова, но тот лишь размял Беленова не самым сильным ударом.

Вторая же половина началась с новой серии атак воронежцев, которые вновь могли отличиться при исполнении корнера. Однако Акинфеев с его умением выбирать позицию и чувством игры словно примагничивал к себе мяч. «Факел» же усиливал давление за счет огромной самоотдачи и контроля. При таком футболе и с поправкой на коварство газона свой шанс хозяева могли найти в любой момент, и для армейцев было важно дорожить своими редкими шансами. А Давила перспективную атаку испортил слишком сильной передачей, хотя был обязан выводить Файзуллаева один на один.

Но, естественно, состоявшаяся вскоре замена чилийца на Ермакова выглядела реакцией штаба ЦСКА не на этот момент, а на усилившееся давление хозяев на левом фланге, где регулярно обострял игру Калинин. Трактовать перестановки можно было по-разному: либо как стремление гостей сыграть по счету, либо как вынужденную меру, что стало бесспорной заслугой «Факела».

Ближе к истине — второй вариант, так как у ЦСКА большую часть второго тайма полностью отсутствовала контригра. Вот здесь бы и помогло умение Заболотного цепляться за мячи впереди и навязывать борьбу защитникам. Но так как Антон в куцей заявке красно-синих отсутствовал, его роль на финальном отрезке доверили защитнику Агапову. Атакующих навыков у него немного, но габариты при росте 192 сантиметра — вполне сопоставимые с Заболотным.

К тому же игрок обороны был не лишним при обилии стандартов и подач в армейскую штрафную. Но когда стало казаться, что все ходы Федотова сработали, «Факел» свой заслуженный гол все-таки забил. С проблемного для гостей фланга навесил Аппаев, а спасительный удар нанес не кто-то из многочисленных игроков атаки, а защитник Божин.

И в такой развязке присутствовало торжество логики. Продлившие удачную серию воронежцы в третий раз в последних четырех турах добыли очки после 90-й минуты! С «Оренбургом» и «Ахматом» это принесло победы, а сейчас, пожалуй, логичную ничью. ЦСКА же вправе сетовать на короткую скамейку, где была сплошь молодежь, и это сводило к минимуму возможности усилить игру. Только это ни в коем случае не умаляет заслуг «Факела». Эта команда сейчас в полном порядке.