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Сегодня, 17:15

«Весь сезон соответствовали статусу «Наглецы из Воронежа». Интервью Романа Асхабадзе

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Роман Асхабадзе.
Фото ФК «Факел»
Болельщики «Факела».
Фото ФК «Факел»
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Факела» благодаря своих болельщиков за поддержку.
Фото ФК «Факел»
Роман Асхабадзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с генеральным директором «Факела».

Перед матчем с «Зенитом» команда подхватила вирус, игроки умирали на поле...

— После ответного стыкового матча с «Енисеем» вы сказали, что ваш контракт с «Факелом» рассчитан до 15 июня. Сегодня уже 22-е. Остаетесь в воронежском клубе?

— Есть определенная процедура. Должен собраться совет по содействию развитию футбольного клуба, который возглавляет губернатор. Мы подведем итоги, обсудим точечные и наиболее важные моменты в работе. После этого, думаю, контракт будет продлен, согласно общему положению.

— Собрание состоится на этой неделе?

— Думаю, в течение нескольких дней.

— Испытываете ли вы гордость за проделанную в минувшем сезоне работу?

— Я горжусь нашими болельщиками, командой, ребятами. Они все выдержали. Тысячи людей были вместе с «Факелом» — и дома, и на выезде. По этому показателю мы занимаем одно из ведущих мест в лиге. Несмотря на сложнейшие переезды, перелеты, логистику, игроки и болельщики выстояли.

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— Можно ли назвать «Факел» открытием сезона в РПЛ?

— Учитывая все аспекты и нюансы, думаю, да. Если брать в расчет логистику, самый небольшой бюджет в РПЛ, посещаемость, количество проданных абонементов, считаю, «Факел» можно включить в список открытий сезона.

— После домашней игры с Красноярском защитник Игорь Калинин заметил, что «Факел» остался в РПЛ вопреки обстоятельствам. Разделяете эту точку зрения?

— Мы об этом говорили с командой еще до стыковых матчей. Понимали, что этот сезон с учетом всех вышеперечисленных факторов складывается для нас именно так, как и сказал Игорь. Формулировка очень точная. Вопреки всем проблемам мы сохранили прописку в РПЛ. Ситуацию осложнил еще и вирус, который команда поймала перед игрой последнего тура с «Зенитом». Но, несмотря ни на что, ребята выдержали — прошли стыки. Игроки в буквальном смысле умирали на поле, оставались без сил...

Роман Асхабадзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победа над «Ростовом» Карпина

— Какой лично для вас самый эмоциональный матч или момент сезона?

— Назову первый домашний матч после возвращения в РПЛ. Мы принимали «Динамо». Болельщики ждали это событие больше 20 лет! Сценарий игры, антураж, атмосфера — все это надолго запомнится. Поэтому выделю именно эту встречу.

— После той игры с москвичами, которая завершилась вничью — 3:3, вы заметили, что не заходили в раздевалку и не поздравляли футболистов с результатом. А когда по ходу сезона вы это сделали?

— Если говорить конкретно про то, когда я сразу после матча спускался в раздевалку и поздравлял команду, аплодировал игрокам и тренерам, то, по-моему, это было однажды. После домашней победы над «Крыльями» в концовке сезона.

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— С назначением Вадима Евсеева вы попали на все сто. Долго ли думали над его кандидатурой? На какой срок рассчитан его контракт?

— Мы не раскрываем детали контрактов. У Вадима Валентиновича на сегодняшний день действующее соглашение с клубом. Что касается его кандидатуры, то у спортивного департамента, спортивного директора всегда есть и должны быть списки специалистов, за которыми следят в течение сезона или даже нескольких. На тот момент у нас была только одна кандидатура. Мы встретились с Вадимом Валентиновичем. Наверное, где-то в течение недели проводили с ним определенные консультации, после чего и договорились.

— В первом же матче под его руководством «Факел» на выезде обыграл «Ростов» Карпина. Это не повлияло на вашу дружбу с Валерием Георгиевичем?

— Нет, конечно. Мы все профессионалы. Как такой результат мог повлиять на нашу дружбу? Сразу после игры мы не разговаривали, а спустя несколько дней созвонились. Мы не обсуждали конкретно этот матч, а просто, как обычно у нас бывает, пообщались.

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увеличится ли бюджет?

— Бюджет «Факела» был гораздо меньше, чем у вылетевших «Химок» и «Торпедо»?

— Да. Намного меньше.

— Будет ли финансирование клуба увеличено в следующем сезоне?

— Мы все работаем над тем, чтобы бюджет хотя бы немного увеличился для того, чтобы выдерживать эту конкуренцию и все-таки, наверное, работать не вопреки, а благодаря. Процесс довольно долгий, тяжелый, но мы пытаемся решить вопрос. На сегодняшний день я не могу констатировать, что бюджет увеличится. При этом будет уже хорошо, если сохраним финансирование в прежнем объеме. По-моему, мы всем доказали, что даже с нашими скромными возможностями при правильном планировании можно работать и решать определенные задачи.

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— Будет ли как-то скорректирована задача на будущий сезон? Способен ли «Факел» с его ресурсом достигать более амбициозных целей?

— Все будет зависеть от бюджета и возможностей комплектовать команду. Сейчас селекция идет полным ходом. Как только мы будем понимать, с каким составом войдем в сезон, тогда для себя внутри сгенерируем определенную задачу. Лично мне хотелось бы двигаться планомерно и поступательно.

— То есть?

— Мне хочется, чтобы «Факел» попробовал избежать стыковых матчей в предстоящем сезоне. То есть остался бы в РПЛ напрямую.

Футболисты «Факела» благодаря своих болельщиков за поддержку.
Фото ФК «Факел»

Почему ушел Акбашев? Останется ли Свинов?

— Давайте тогда немного поговорим о составе. Один из лидеров команды Роман Акбашев покинул «Факел». Было нереально его удержать?

— Роман для нас был ключевым игроком. Не забывайте, что он с «Факелом» проделал огромный путь, все эти годы приносил пользу. Это тоже говорит об определенной работе клуба, когда наших футболистов, вне зависимости от возраста (Акбашеву 31 год. — Прим. «СЭ»), приглашают команды, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями. Еще задолго до истечения контракта мы предлагали Роману продлить соглашение. Но Акбашев честно сказал, что лучше вернуться к разговору после окончания сезона, и заверил, что и он, и вся команда приложат максимальные усилия для сохранения прописки в премьер-лиге.

— Он переходит в «Ростов».

— В конце сезона ему поступило предложение от «Ростова». И здесь в финансовом плане мы уже тягаться не могли. Никаких обид на Романа быть не может. Мы ему благодарны и понимаем его. Поработать под руководством главного тренера сборной России, поиграть в команде, которая в последние годы показывает стабильный результат, — нормальное желание футболиста. Повторюсь, Роман подарил нам много хороших моментов. Сложно недооценить его вклад в выход «Факела» в РПЛ. Он сдержал свое слово и вместе с другими игроками добился того, что Воронеж остался в элитном дивизионе.

— Илья Свинов принадлежит «Спартаку» — его аренда в «Факеле» подошла к концу. Что дальше?

— У Ильи закончился договор аренды. Он уже возвратился в «Спартак». У него действующий контракт с московским клубом. Больше ничего тут комментировать не могу.

— Это правда, что в ближайшее время «Факел» пополнится двумя голкиперами — Виталием Гудиевым и Александром Беленовым?

— Когда появится конкретная информация на официальных источниках, тогда и можно будет это комментировать. Сегодня мы ведем работу не только по вратарской позиции, но и по многим другим.

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— Игорь Калинин, как и Илья Свинов, был у вас в аренде. Он возвращается в «Ростов»?

— Мы были довольны сотрудничеством с Игорем. Благодарны «Ростову» за сделку. Все было профессионально, отлично. Что дальше? Я не знаю. Права на него принадлежат дончанам. Тут уже не все зависит от нас.

— Если верить порталу Transfermarkt, у одного из самых ярких и духовитых игроков «Факела» Ираклия Квеквескири контракт заканчивается 30 июня...

— Это неверная информация. У Ираклия действующее соглашение с клубом.

— Принципы селекции «Факела» этим летом как-то изменятся? Или вы по-прежнему будете делать упор на арендованных игроков и свободных агентов?

— Думаю, глобально вряд ли что-то изменится. Мы уже напряглись и выкупили — что для нас не свойственно — у «Краснодара» Якимова. Воспользовались опцией в арендном соглашении. В прошлом году совершили тоже только один трансфер — приобрели у «Балтики» Альшина. В дальнейшем еще возможны точечные покупки за небольшие деньги. Но в целом намерены ориентироваться на свободных агентов либо на аренду.

Болельщики «Факела».
Фото ФК «Факел»

У нас нормальное поле!

— По ходу сезона было выпущено немало критических и скептических стрел в адрес качества поля «Факела». Вот и недавно главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, что газон давал воронежцам определенное преимущество, так как на густом и медленном поле сложно комбинировать.

— Если поле густое, как его тогда можно критиковать? Нет ли здесь противоречия?

— Высокая трава замедляет игру.

— Трава у нас достаточно короткая, поле специфическое. Оно действительно густое, так как мы находимся в Черноземье. Поле не совсем новое, но отличного качества. Мы многое сделали, чтобы оно выглядело нормальным. Комиссии РПЛ и РФС оценили его на четыре с плюсом. У меня при этом возникает другой вопрос.

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— Какой?

— ЦСКА Федотова и «Оренбургу» Лички поле не помешало обыграть нас в честной борьбе в Воронеже. Причем, надо признать, результаты были закономерными. Соперники показали достаточно содержательный футбол на нашем поле, комбинировали. В Воронеже всем играть непросто из-за впечатляющей поддержки трибун, сумасшедшей энергетики, настроя, который передается от болельщиков команде. Но армейцы и оренбуржцы набрали здесь по три очка. Поэтому ссылка на качество поля — отговорки в пользу бедных.

— Чуть ли не после первого тура «Факел» нарекли «Наглецами из Воронежа». Как вам такой эпитет? Может быть, у вас есть свое определение для воронежской команды?

— Раз фраза ушла в народ, значит, она точна и отражает дух «Факела». Не думаю, что комментатор Тимур Журавель выдумал ее на ровном месте. Он же видел наш матч, нашу запредельную самоотдачу в первом сезоне после возвращения в РПЛ. Думаю, мы весь сезон соответствовали определению «Наглецы из Воронежа». Это касается и команды, и наших болельщиков. Других эпитетов, наверное, искать не стоит.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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